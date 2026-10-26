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Estas son las combinaciones que necesita Kimi Antonelli para proclamarse como campeón en el Gran Premio de México

El piloto italiano buscará coronarse este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El piloto italiano buscará coronarse este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (REUTERS/Mike Segar)
El piloto italiano buscará coronarse este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (REUTERS/Mike Segar)
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Después de su victoria en Austin, el campeonato de Kimi Antonelli es inminente y podría ser el Gran Premio de México el escenario donde el piloto italiano se proclame como el nuevo campeón de la F1.

El campeón del mundo se puede definir en México

Esto tiene que pasar para que Kimi sea campeón en México. ( REUTERS/Edgar Su)
Esto tiene que pasar para que Kimi sea campeón en México. ( REUTERS/Edgar Su)

La definición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con Andrea Kimi Antonelli como el principal candidato al título.

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El piloto italiano de Mercedes ganó el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, y alcanzó 365 puntos en la clasificación. Su ventaja es de 123 unidades sobre su compañero George Russell, que suma 242, y de 124 frente a Lewis Hamilton, tercero con 241.

Con cuatro carreras por disputarse después del Gran Premio de México, quedan 100 puntos disponibles en el campeonato. Antonelli necesita salir de la Ciudad de México con una diferencia de al menos 100 unidades sobre Russell y Hamilton para asegurar la corona.

La razón está en el criterio de desempate. En caso de que dos pilotos terminen igualados en puntos al finalizar la temporada, el campeonato se define por el número de victorias. Antonelli tiene más triunfos que sus perseguidores, por lo que un empate en unidades lo favorecería.

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Por ello, al italiano le basta con terminar entre los primeros nueve lugares en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si finaliza noveno, sumará cuatro puntos y, aun si Russell o Hamilton ganan la carrera, conservará una ventaja superior a los 100 puntos.

De esa forma, ninguno de sus rivales tendría margen para alcanzarlo en las cuatro competencias restantes. Antonelli se coronaría campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez.

Combinaciones para ser campeón del mundo si no termina en octavo lugar

Si no termina en Top 9, Kimi podría quedarse con el título mundial de cualquier forma. ( REUTERS/Kaylee Greenlee)
Si no termina en Top 9, Kimi podría quedarse con el título mundial de cualquier forma. ( REUTERS/Kaylee Greenlee)

En caso de no lograr terminar dentro del Top 9, Antonelli de cualquier forma tiene muchas posibilidades de coronarse en el Gran Premio de México. A continuación, te presentamos las combinaciones que se deben dar:

Ante George Russell

  • Si Antonelli termina entre primero y noveno lugar: será campeón sin importar el resultado de Russell.
  • Si Antonelli termina décimo: será campeón si Russell finaliza segundo o peor.
  • Si Antonelli termina fuera de los puntos: será campeón si Russell termina segundo o peor.
  • Russell sólo mantiene vivas sus opciones si gana y Antonelli no logra sumar puntos.

Ante Lewis Hamilton

  • Si Antonelli termina entre primero y noveno lugar: será campeón sin importar el resultado de Hamilton.
  • Si Antonelli termina décimo: será campeón sin importar el resultado de Hamilton.
  • Si Antonelli termina fuera de los puntos: será campeón si Hamilton termina segundo o peor.
  • Hamilton necesita ganar y que Antonelli no sume puntos para mantener abierta la pelea por el título.

Así, la mejor fiesta de la F1 tendrá otro motivo para vibrar intensamente este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que puede ser el escenario donde se corone a un nuevo campeón del mundo.

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