EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 26 de octubre: la presidenta celebra el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil 

Se prevé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hable en su conferencia matutina sobre la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE informó la decisión de su consejera presidenta el 25 de octubre, la cual será formalizada este lunes ante la Cámara de Diputados. El anuncio se produce en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo.

El escándalo se da por los contratos otorgados del INE a personas del círculo cercano de Taddei, a los que se sumaron múltiples videos donde se le puede ver a la funcionaria en fiestas de “lujo”, así como una grabación que exhibe a su hijo con uno de los contratistas de la dependencia en París, Francia.

Por otro lado, se prevé que la presidenta Sheinbaum se pronuncie sobre la movilización que fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar con el Gobierno para atender sus demandas y evitar movilizaciones previstas para este lunes. Pese a ello, la dirigencia de CANACAR mantiene la convocatoria a manifestarse.

En tanto, se espera que la presidenta hable sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, resultado que le permitirá encabezar un cuarto mandato al frente del país sudamericano.

Aunque la mandataria mexicana celebró el resultado electoral mediante un mensaje publicado en sus redes sociales el día de ayer domingo 26 de octubre, se prevé que lo haga hoy durante su conferencia matutina.