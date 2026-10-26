México

Cámara de seguridad capta accidente en oficina y la reacción del jefe causa risas

Un hombre se golpea la frente contra un mueble al acomodar una silla para hablar con su jefe; la risa del superior y las reacciones en redes sociales convierten el accidente en un video viral

Grabación captada desde un plano fijo elevado en una oficina que muestra a dos personas. Un hombre permanece sentado frente a un escritorio mientras otro individuo vestido con ropa oscura camina por la estancia. Posteriormente, la persona de pie se lleva las manos a la cabeza, pierde el equilibrio y cae desplomada sobre un sofá y el suelo.

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Un hombre protagoniza un accidente en una oficina después de golpear su frente contra un mueble mientras acomodaba una silla para hablar con su jefe. El video circula en redes sociales y muestra que el jefe no contiene la risa ante el momento.

La grabación habría sido tomada por una cámara de seguridad instalada en el lugar. En las imágenes se observa al trabajador entrar al espacio donde está su superior y mover una silla antes de sentarse.

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Al inclinarse para acomodarla, el hombre golpea su frente contra una repisa o mueble colocado a una altura cercana a su cabeza. El impacto provoca una reacción inmediata del jefe, quien se ríe mientras observa lo ocurrido.

El jefe se ríe tras el golpe contra el mueble

Un hombre se golpea la frente contra un mueble al acomodar una silla para hablar con su jefe; la risa del superior y las reacciones en redes sociales convierten el accidente en un video viral. (Tiktok: fezto17)
Un hombre se golpea la frente contra un mueble al acomodar una silla para hablar con su jefe; la risa del superior y las reacciones en redes sociales convierten el accidente en un video viral. (Tiktok: fezto17)

El trabajador parece sorprendido tras el golpe y se lleva la mano a la frente. Su jefe permanece sentado y comienza a reír ante la escena, mientras el otro hombre intenta continuar con la conversación.

El video no muestra que el trabajador requiera atención médica ni da detalles sobre el sitio donde ocurre la escena. Tampoco se conoce la fecha en que fue grabado.

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La secuencia se comparte como un momento de humor laboral. El accidente dura pocos segundos, aunque la reacción del jefe concentra buena parte de los comentarios de usuarios.

Una usuaria identificada como Brenda Gonzales señala que la escena le parece actuada. “No sé por qué pero me da la impresión como si estuviera actuado”, escribió.

Otros usuarios cuestionan la instalación del mueble. Martha Liliana Suarez comentó: “La persona que instaló la repisa le faltó un metro”.

Usuarios reaccionan a la risa del jefe

Usuarios reaccionan a la risa del jefe
Usuarios reaccionan a la risa del jefe

La risa del jefe también provoca comentarios entre quienes vieron el video. Marychuy de Leon escribió: “La risa es la que chinga jajajaja”.

Por su parte, Doux Rodriguez señaló que el jefe se pone “todo rojo como jitomate” mientras intenta contener la risa frente al trabajador.

Soledad Valenzuela tomó el episodio como una oportunidad para bromear sobre la relación laboral. “El jefe se está riendo, es hora de pedirle un aumento”, comentó.

Julissa Morales consideró que el golpe podría haber sido intencional. “Se ve que se pegó al drede”, escribió en respuesta a la publicación.

El video no permite determinar si el golpe fue accidental o parte de una escena preparada. La reacción de los involucrados y los comentarios de redes mantienen la discusión entre quienes creen que fue una broma y quienes consideran que se trató de un accidente laboral real.

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