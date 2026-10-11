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El brote de rabia en focas marinas suma más de 100 casos en Sudáfrica

Los análisis realizados desde 2024 confirmaron la circulación del virus en colonias de la costa del Cabo, tras episodios de agresividad que inicialmente se atribuyeron a una posible proliferación de algas

Decenas de lobos marinos reposan sobre rocas de granito en la orilla del mar frente a acantilados y olas en movimiento.
La infección causa una inflamación de la médula espinal y el cerebro que resulta mortal tras la aparición de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un brote de rabia en focas peleteras del Cabo (Arctocephalus pusillus pusillus) se consolidó desde 2024 en la costa de Sudáfrica, después de que el virus pasara probablemente de chacales de lomo negro a estas colonias y comenzara a transmitirse entre mamíferos marinos mediante saliva, mordeduras o arañazos.

De acuerdo con National Geographic, la infección provoca una inflamación mortal del cerebro y la médula espinal. Puede afectar a cualquier mamífero y, una vez que aparecen los síntomas, casi siempre causa la muerte.

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La situación quedó bajo observación tras varios episodios de conducta agresiva cerca de Ciudad del Cabo. En febrero, el guía de kayak Robert Sivewright sufrió mordeduras de una foca marina que atacó a su grupo en el puerto de Hout Bay y debió ser atendido con cirugía reconstructiva y vacunas preventivas posteriores a la exposición.

Las primeras señales de alerta

Primer plano de la cara de un lobo marino del Cabo con gotas de agua en los bigotes sobre una playa de arena negra.
El virus de la rabia en las focas peleteras del Cabo se transmitió posiblemente desde los chacales de lomo negro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interacciones negativas entre focas y personas ya habían aumentado en 2021. Gregg Oelofse, responsable costero de la ciudad de Ciudad del Cabo, afirmó que hasta entonces solo había registrado unos pocos ataques en dos décadas. “De repente, observamos este comportamiento inexplicable y muy agresivo de las focas”, declaró.

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Inicialmente, parte de los expertos consideró que esos cambios podían deberse a una proliferación de algas. Algunas especies producen ácido domoico, una neurotoxina que puede alterar el sistema nervioso de los animales y causar agresividad o movimientos descoordinados.

Ernest Ngoepe, investigador del Consejo de Investigación Agrícola–Investigación Veterinaria de Onderstepoort, explicó que los signos de esa intoxicación se parecen a los de otras afecciones neurológicas.

“Nadie pensó que pudiera ser rabia”, señaló. Además, una mortalidad masiva de animales registrada en 2021 dificultó detectar el avance inicial de la infección, según el estudio divulgado en la revista Emerging Infectious Diseases.

Un perro infectado llevó a confirmar la presencia de rabia

Un chacal de lomo negro camina sobre tierra seca junto a un charco con arbustos y colinas al fondo.
Un chacal de lomo negro señalado como la fuente probable del virus que llegó a las focas del Cabo en Sudáfrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con el virus se estableció en mayo de 2024, cuando un perro doméstico contrajo rabia después de ser atacado por una foca marina.

Como los casos en perros son poco frecuentes en la provincia del Cabo Occidental, los investigadores analizaron a cuatro ejemplares y confirmaron la enfermedad en tres que habían mostrado una agresividad fuera de lo habitual.

Los análisis posteriores permitieron detectar más de 100 positivos en la costa del Cabo desde ese año, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Sin embargo, se desconoce cuántos de los aproximadamente dos millones de focas marinas de la región están infectadas, ya que el diagnóstico solo puede confirmarse con muestras cerebrales de ejemplares muertos.

Un chacal con pelaje gris y dorado camina sobre una roca grande en un entorno rocoso y seco.
La presencia de rabia en la fauna marina se confirmó tras el ataque de una foca a un perro doméstico en mayo de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reconstruir el origen, los científicos emplearon secuenciación genética y análisis filogenético, una técnica que permite establecer las relaciones evolutivas entre virus.

El estudio indicó que el patógeno habría entrado en la población de estos mamíferos marinos hacia 2015, varios años antes de que fuera identificado.

Los datos apuntan a los chacales de lomo negro (Lupulella mesomelas) como fuente probable: son portadores conocidos de la enfermedad en Sudáfrica, viven cerca de las colonias y se alimentan de crías o carroña. Por lo que, un enfrentamiento entre ambas especies pudo haber facilitado el contagio inicial.

La movilidad y la vida en colonia dificultan el control

Una foca de pelaje oscuro nada bajo el agua cerca de un arrecife de algas y un grupo de peces pequeños iluminados por la luz del sol.
La Organización Mundial de Sanidad Animal registró más de 100 casos positivos en las costas de Sudáfrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta incluye vacunar a individuos habituados a la presencia humana y sacrificar a los animales con sospecha de infección. No obstante, inmunizar a toda la población desde el sur de Angola, pasando por Namibia, hasta el cabo oriental sudafricano es inviable por su escala.

“¿Cómo se vacuna a dos millones de focas peleteras del Cabo?”, planteó Tess Gridley, directora de Sea Search en Ciudad del Cabo y autora de un estudio preliminar sobre el brote publicado en Research Square.

Cada animal necesita una dosis de refuerzo, pero los ejemplares no pueden distinguirse fácilmente tras ser vacunados. Además, las vacunas orales tampoco son viables porque comen presas vivas y el tratamiento no puede ocultarse en alimentos.

Gridley señaló que las focas peleteras del Cabo son muy gregarias, es decir, viven en grupos numerosos y recorren grandes distancias. Un individuo puede nadar hasta 100 kilómetros en un día, con lo que puede trasladar la infección entre distintas colonias.

Una foca marina atacó a nueve personas en Muizenberg

Una enfermera con mascarilla y guantes aplica una inyección en el brazo de un adolescente sentado en un centro médico.
Un ejemplar con presunción de rabia atacó a nueve personas en las playas de Muizenberg (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, la rabia provoca alrededor de 59.000 muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La intervención médica rápida tras una exposición puede prevenirla en personas.

En los individuos, puede causar entumecimiento, alucinaciones, dificultades para respirar y parálisis, manifestaciones que pueden aparecer hasta un año después de la infección.

Hasta el momento del informe, no se había confirmado transmisión de focas a humanos. Aun así, se registraron 176 mordeduras y, en septiembre de 2026, un animal con esta enfermedad presunta atacó a nueve personas, entre ellas seis niños, en la playa de Muizenberg.

Oelofse recomendó alejarse del agua o de la costa ante comportamientos extraños y avisar a las autoridades. “Si se comporta de forma extraña, salga del agua o de la playa”, enfatizó.

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