Pesaba 140 kilos y transformó su vida: ahora abrió un gimnasio exclusivo para mujeres en un barrio musulmán

El establecimiento de Shabana funciona con personal íntegramente femenino, ofrece actividad física, orientación nutricional y contención social a las vecinas, y admite asistentes de cualquier procedencia (Captura de video)

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Shabana, una entrenadora de Coimbatore, en el estado indio de Tamil Nadu, abrió un gimnasio exclusivo para mujeres en un barrio de mayoría musulmana después de superar un cuadro de obesidad que la llevó a pesar más de 140 kilogramos. El centro, atendido íntegramente por personal femenino, funciona durante toda la jornada y ofrece a las vecinas del barrio un espacio donde ejercitarse, recibir orientación nutricional y fortalecer vínculos comunitarios.

Aunque el gimnasio acepta mujeres de cualquier procedencia, su crecimiento fue especialmente notorio entre las residentes musulmanas de la zona, según informó el portal digital indio Radiance News. Las asistentes entrenan con hiyab o burka y afirman que la vestimenta no les impide completar las rutinas de manera efectiva.

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El espacio se convirtió, además, en un refugio emocional para muchas de ellas. “Cuando vengo aquí, no se trata solo de actividad física. También es una forma de liberar el estrés. Este lugar es como un segundo hogar”, contó una de las alumnas procedentes del barrio.

De pesar 140 kilos y superar varias cirugías a dirigir su propio centro de entrenamiento

Shabana enfrentó graves complicaciones médicas a los 19 años, fue sometida a entre seis y siete cirugías y comenzó a entrenar (Captura de video)

La trayectoria personal de la entrenadora estuvo marcada por obstáculos desde temprana edad. Completó sus estudios solo hasta el séptimo grado y, a los 19 años, enfrentó complicaciones de salud graves que la obligaron a someterse a entre seis y siete intervenciones quirúrgicas, incluida la extirpación de la vesícula biliar. El proceso la aisló de su entorno social durante un período prolongado.

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“Me aislé de todos. Me quedé en casa. Mi marido me apoyó en todo momento”, recordó la entrenadora en declaraciones recogidas por Radiance News. Esa etapa de confinamiento fue, paradójicamente, el impulso para buscar un cambio. Al no encontrar ningún gimnasio destinado exclusivamente a mujeres en su zona, se inscribió en uno mixto, donde comenzó a entrenar y, con el tiempo, obtuvo la formación para ejercer como instructora.

La decisión de fundar su propio local generó resistencia en el vecindario. Algunos cuestionaron que una mujer permaneciera sola en un establecimiento desde la mañana hasta la noche. “La gente me preguntaba cómo podía quedarme aquí sola todo el día. Pero ignoré lo que decían. Teníamos que avanzar y demostrar de lo que somos capaces”, relató la mujer, quien además compite en levantamiento de pesas desde hace cinco años.

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El centro prioriza ejercicios de suelo y derriba la creencia de que solo las máquinas dan resultados

El crecimiento de la propuesta fue especialmente notorio entre las vecinas del sector, quienes afirman que su vestimenta permite completar las rutinas de forma efectiva (Captura de video)

A diferencia de la mayoría de los centros de acondicionamiento comerciales, el establecimiento basa sus rutinas en trabajo corporal sin equipamiento costoso. “Todo el mundo cree que se necesitan máquinas para bajar de peso. Eso no es cierto. La mayoría de los ejercicios se pueden realizar con entrenamiento en el suelo”, explicó la instructora.

Esa metodología permite mantener costos accesibles y elimina una barrera económica que suele alejar a las mujeres de la actividad física en barrios de recursos limitados. Las sesiones combinan trabajo corporal con educación alimentaria, un aspecto que las propias participantes valoraron como transformador.

“Cuidamos a nuestros maridos y a nuestras familias, pero rara vez cuidamos nuestra propia salud. Después de venir aquí, descubrimos que había mucho por aprender sobre alimentación”, señaló una de las asistentes.

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Una mujer perdió 13 kilos tras tres cesáreas y sorprendió a su familia con el resultado

Las usuarias describen el lugar como un segundo hogar, donde la actividad corporal les permite liberar estrés y establecer redes de apoyo (Captura de video)

Uno de los testimonios más representativos es el de una mujer que perdió 13 kilogramos después de tres cesáreas. Entrenó bajo supervisión cuidadosa, pero al principio mantuvo en secreto sus visitas al gimnasio: le decía a su familia que salía a caminar. Todo cambió cuando ganó el primer premio en una competencia de salto con soga organizada dentro del propio centro.

Al revelar la verdad, la reacción familiar fue positiva. “Todos se pusieron muy contentos”, confesó. Su caso ilustra el tipo de transformaciones que se repiten entre las asistentes del gimnasio.

El centro de Shabana opera en una de las zonas con mayor concentración de población musulmana de Coimbatore y, de acuerdo con Radiance News, continúa sumando nuevas integrantes que encuentran allí una combinación poco frecuente de ejercicio, guía alimentaria y contención comunitaria.

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