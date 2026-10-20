Todo le está saliendo mal a Muhammed bin Salman. (REUTERS/ARCHIVO)

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En cualquier otro año, Muhammed bin Salman se estaría preparando para su gran momento. El 26 de octubre estaba previsto que comenzara la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés), una cumbre anual en la capital saudí que a veces recibe el apodo de “Davos en el desierto”. El príncipe heredero suele pasar la semana saludando y estrechando manos de jefes de Estado, titanes de las finanzas y otros dignatarios, todos ellos deseosos de hacer negocios con su reino.

No este año. Los hutíes, una milicia respaldada por Irán en Yemen, llevan semanas lanzando misiles y drones contra Riad. El aeropuerto sigue, en la práctica, cerrado tras una serie de ataques mortíferos. Muchos gobiernos occidentales han advertido a sus ciudadanos que no viajen al reino. Los ejecutivos temían que los hoteles u otros recintos pudieran ser objetivos. Tras días de deliberación, los organizadores decidieron el 19 de octubre posponer el evento hasta el próximo año.

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Mientras ascendía al poder hace una década, el príncipe Muhammed hizo unas cuantas grandes apuestas. Apostó a que podía derrotar a los hutíes; a que podía transformar la economía saudí; y a que Donald Trump demostraría ser un aliado fiable. Todas han salido mal al mismo tiempo. La decisión de cancelar la FII es emblemática del annus horribilis del príncipe Muhammed. Se enfrenta a un conjunto de crisis interconectadas, ninguna de las cuales tiene una solución inmediata.

Los saudíes no lograron derrotar a los hutíes, pero esperaban que un alto el fuego acordado en 2022 contuviera la amenaza. En cambio, la tregua comenzó a desmoronarse este verano debido a la guerra más amplia de Estados Unidos con Irán. Los hutíes han tomado territorio adicional en Yemen y han golpeado duramente a Arabia Saudita. Las personas cercanas al príncipe heredero solo ven malas opciones. El reino puede enviar tropas terrestres a una guerra sangrienta; continuar una campaña de ataques aéreos que es poco probable que tenga éxito; o alcanzar un acuerdo que contribuya a consolidar el gobierno hutí.

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Un conflicto prolongado descarrilará el programa económico del príncipe Muhammed, que ya perdía impulso incluso antes de 2026. Se estaban archivando grandes proyectos en medio de la presión sobre las finanzas públicas. Los salarios no han seguido el ritmo de la inflación. La inversión extranjera directa anual equivale a solo alrededor de un tercio del objetivo de 100.000 millones de dólares del príncipe heredero. Hace un año, el FMI esperaba que la economía saudí creciera un 4% en 2026; ahora prevé una contracción del 3,3%.

Que se recupere en 2027 dependerá de que estalle la paz en Oriente Medio, y eso, a su vez, dependerá en gran medida del señor Trump. El reino creía tener influencia sobre él. Lo cortejó prometiendo invertir sumas inverosímiles en Estados Unidos. También hizo acuerdos de mal gusto con la primera familia, pagando a campos de golf propiedad de Trump para albergar torneos financiados por Arabia Saudita e invirtiendo 2.000 millones de dólares con Jared Kushner, el yerno del presidente. Nada de eso le impidió embarcarse en una guerra desastrosa. “No es leal a nadie durante mucho tiempo”, dice un saudí bien relacionado.

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Aunque no hay sondeos de opinión pública fiables en el reino, es justo decir que la mayoría de los saudíes confía en su gobierno. No obstante, algunos han encontrado inquietantes las últimas semanas: la guerra en Yemen ha causado verdaderas perturbaciones. Sin embargo, desde el 10 de octubre, cuando un misil hutí mató a 13 personas en el aeropuerto de Riad, el príncipe Muhammed ha sido prácticamente invisible. Correspondió a los ministros visitar a las víctimas y transmitir mensajes tranquilizadores.

Algunos comentaristas occidentales han empezado a preguntarse si este año plagado de crisis supone una amenaza existencial para el gobierno del príncipe heredero. La opinión entre los diplomáticos en Riad es que ese discurso es exagerado. “Estaba en una situación mucho más difícil hace siete u ocho años”, afirma un enviado occidental.

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Entonces, el príncipe era un heredero recién nombrado, que todavía intentaba consolidar su poder. La guerra en Yemen ya era un atolladero, el bloqueo de Qatar estaba irritando a Estados Unidos y gran parte del mundo se horrorizó cuando Jamal Khashoggi, un periodista saudí, fue asesinado dentro del consulado del reino en Estambul. El control del poder por parte del príncipe Muhammed es hoy mucho más seguro: ha marginado a sus rivales y centralizado el poder como ningún gobernante saudí desde el rey Abdulaziz, fundador del Estado moderno. Aunque tiene detractores, ninguno podría organizar de forma plausible un golpe de Estado.

Tampoco enfrenta muchas críticas de sus aliados. La respuesta a la reciente escalada en Yemen ha sido reveladora: incluso los críticos de larga data de la guerra reconocen ahora que el reino tiene pocas opciones aparte de luchar. “Entiendo que este es un momento distinto al de 2018 o 2020. Se enfrentan a estos avances hutíes y a ataques de cohetes hutíes”, afirma Chris Murphy, senador demócrata que se reunió con el príncipe heredero en Riad este mes. “Deberíamos reconocerlo”.

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Sin embargo, visto desde otra perspectiva, este es un momento más difícil para el príncipe heredero. Como los problemas de sus primeros años fueron en gran medida autoinfligidos, resultaba más fácil resolverlos. Para 2021, estaba orientando la política exterior saudí en una dirección más pragmática. Puso fin al bloqueo de Catar y buscó un acuerdo con los hutíes. Incluso la Administración Biden, que asumió el cargo tras prometer convertir al príncipe Muhammed en un “paria”, elogió a regañadientes su nuevo rumbo.

Este año es más difícil. La decisión más importante está fuera de las manos del príncipe Muhammed. Ha instado al señor Trump a no intensificar la guerra con Irán. Si el presidente lo ignora y reanuda los bombardeos después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, los funcionarios saudíes temen que el reino reciba golpes desde todos los frentes: los hutíes al sur, las milicias iraquíes al norte y el propio Irán al este. Tienen un país grande que proteger —cuatro veces el tamaño de Francia— y no les quedan muchos interceptores de defensa aérea para hacerlo.

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En su primera década, el príncipe heredero logró avances encomiables hacia la liberalización de la sociedad saudí. Las mujeres pueden conducir. La participación femenina en la fuerza laboral casi se ha duplicado. Los conciertos y los cines están ahora muy extendidos en un país donde la diversión estuvo prohibida durante mucho tiempo. Unos pocos extranjeros adinerados incluso pueden disfrutar de una bebida alcohólica legal. Pero el núcleo del Estado saudí ha cambiado poco. Su economía sigue dependiendo del dinero del petróleo, su ejército sigue diseñado para proteger al régimen en lugar de librar guerras, y su política exterior sigue dependiendo de Estados Unidos como protector indispensable.

Quizá con el tiempo esas cosas también cambien. El pacto de La Meca, un acuerdo de defensa mutua con Pakistán y Turquía, es un intento de encontrar nuevos aliados que podrían reemplazar a unos Estados Unidos poco fiables. Pero esos cambios llevarán tiempo. En su segunda década, la prueba del príncipe Muhammed será cambiar los cimientos, no solo la fachada. ■

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