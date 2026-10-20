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Comienza la NBA: horarios y canales para ver los juegos del Día Inaugural de la temporada 2026-2027 desde México

El mejor basquetbol del mundo arranca este martes con duelos que prometen ser interesantes donde destaca la presentación de los campeones, los New York Knicks

El mejor basquetbol del mundo arranca este martes con duelos que prometen ser interesantes donde destaca la presentación de los campeones, los New York Knicks. (AP Foto/Frank Franklin II)
El mejor basquetbol del mundo arranca este martes con duelos que prometen ser interesantes donde destaca la presentación de los campeones, los New York Knicks. (AP Foto/Frank Franklin II)
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La temporada 2026-2027 de la NBA comienza este martes 20 de octubre con una triple cartelera que promete mantener a los aficionados del deporte ráfaga al borde del asiento.

Cada uno de los encuentros enfrenta a equipos que parten como posibles contendientes al título. La jornada inaugural marcará el inicio de una campaña en la que varias franquicias buscarán imponer condiciones desde las primeras semanas.

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Cuándo y dónde ver los encuentros de la Jornada Inaugural de la NBA 2026 en México

Canales y horarios para disfrutar del Día Inaugural de la temporada 2026 de la NBA. (Alonzo Adams-Imagn Images)
Canales y horarios para disfrutar del Día Inaugural de la temporada 2026 de la NBA. (Alonzo Adams-Imagn Images)

A continuación, te presentamos la previa de cada uno de los encuentros que integrarán la Jornada Inaugural de la temporada 2026 de la NBA con horarios y canales para verlos en México:

Boston Celtics vs Detroit Pistons

Jayson Tatum buscará liderar a los Celtics a la victoria. (Bob DeChiara-Imagn Images)
Jayson Tatum buscará liderar a los Celtics a la victoria. (Bob DeChiara-Imagn Images)

El choque presenta un duelo entre los dos equipos que comandaron la Conferencia Este durante la temporada pasada. Detroit terminó como líder con récord de 60-22, mientras que Boston ocupó el segundo sitio con marca de 56-26.

Pese a su buen desempeño en la fase regular, ninguno logró sostener el nivel durante la postemporada. Los Pistons cayeron 4-3 ante los Cleveland Cavaliers en las semifinales de conferencia, mientras que los Celtics fueron eliminados por los Philadelphia 76ers en la primera ronda.

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Ambas franquicias llegan con sed de revancha y movimientos importantes durante la temporada baja. Boston contará con Paul George, adquirido en un intercambio con Philadelphia; Mitchell Robinson, quien llegó como agente libre tras su paso por los New York Knicks, y Mike Conley, procedente de los Minnesota Timberwolves.

No obstante, los Celtics sufrieron una baja sensible con la salida de Jaylen Brown, quien partió rumbo a los 76ers. Su ausencia obligará al equipo a encontrar nuevas variantes ofensivas para mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Este.

Detroit no realizó tantos movimientos de impacto en la agencia libre. La principal incorporación fue la del novato Ebuka Okorie, además de la renovación de Jalen Duren.

Los Pistons buscarán apoyarse en Cade Cunningham para volver a ocupar los primeros puestos de la liga. El base será una de las piezas centrales en las aspiraciones del equipo durante la nueva temporada.

  • Horario: 13:00 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video

Philadelphia Sixers vs New York Knicks

Los campeones de la NBA, los New York Knicks, se enfrentarán a unos Philadelphia 76ers que aparecen como uno de los equipos más reforzados de la liga. El duelo llama la atención por la calidad de ambas plantillas y por las expectativas que generan rumbo a la nueva temporada.

Nueva York conserva la base que le permitió conquistar el campeonato. Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns se mantienen como sus principales referentes, aunque el equipo también suma piezas para fortalecer distintas zonas de la cancha.

Andre Drummond llegó en julio de 2026 para reforzar la pintura, mientras que James Wiseman se quedó con un sitio en el roster como pívot suplente tras los recortes de pretemporada. John Konchar firmó por una temporada como agente libre y Jaden Akins recibió un contrato de doble vía.

José Alvarado también se incorporó a los Knicks luego de llegar vía traspaso desde los New Orleans Pelicans y renovar su contrato en julio de 2026. Su presencia le dará al equipo una alternativa más en la rotación de los guardias.

Del otro lado, Philadelphia protagonizó una de las agencias libres más llamativas. Los Sixers sumaron a LeBron James y Jaylen Brown, quienes completan un quinteto que ya contaba con Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

Con esas incorporaciones, los 76ers buscarán pelear por el liderato de la Conferencia Este. El partido ante los Knicks pondrá frente a frente al campeón defensor y a una franquicia que armó una plantilla para competir por el título

  • Horario: 17:30 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs

Víctor Wembanyama se presenta en la temporada 2026 de la NBA. (Scott Wachter-Imagn Images)
Víctor Wembanyama se presenta en la temporada 2026 de la NBA. (Scott Wachter-Imagn Images)

El duelo representa una revancha de la Final de la Conferencia Oeste de la temporada pasada. Ambos equipos se enfrentaron en la antesala de las Finales de la NBA, dentro de una serie que se extendió hasta el séptimo juego y mantuvo la definición abierta hasta los últimos minutos.

Ahora, los dos conjuntos vuelven a aparecer como los principales candidatos de ese sector para disputar el título de conferencia. Oklahoma City llega con Shai Gilgeous-Alexander como su principal figura y referente ofensivo, luego de liderar a un equipo que mantiene la base de la campaña anterior.

Del otro lado estará San Antonio, encabezado por Victor Wembanyama. El francés se perfila como una de las figuras a seguir por su impacto en ambos lados de la cancha, por lo que el enfrentamiento ante el Thunder promete ser uno de los más atractivos de la jornada. El ganador parte con un pronóstico reservado, debido a la calidad y profundidad de ambas plantillas.

  • Horario: 19:30 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video

Así, ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del primer día de temporada regular en la NBA.

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