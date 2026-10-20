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“Dead zoning”: la tendencia de viajes que busca alejar a los turistas de internet y las pantallas

Un informe de Forbes identificó destinos de Europa, África y del Océano Indico que favorecen el descanso mediante una menor conectividad, con criterios que incluyen la contaminación lumínica, infraestructura vial y el grado de aislamiento geográfico

Mujer con sombrero en hamaca entre palmeras lee un libro. Playa con océano, veleros y sol. Mesa con bebida de coco, cámara y gafas.
Los destinos remotos ganan popularidad entre los viajeros que buscan reducir el uso de pantallas y establecer límites con el trabajo durante las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El celular, las videollamadas y los mensajes laborales suelen acompañar incluso los días de descanso. Frente a esa dinámica, destinos con conexión limitada a internet son una opción para quienes buscan reducir el uso de pantallas durante las vacaciones.

La tendencia, conocida como dead zoning, propone elegir lugares remotos donde la señal y el acceso a la red no estén garantizados. Un informe de Forbes, elaborado a partir de información de distintas plataformas de viajes, señala que el 59% de los viajeros busca establecer límites más estrictos con el trabajo durante las vacaciones.

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El aislamiento como criterio para planificar las vacaciones

La llamada desconexión digital suele asociarse con una decisión personal: guardar el teléfono, apagar las notificaciones o dejar de revisar el correo electrónico. El dead zoning traslada esa búsqueda al lugar de viaje. El objetivo es permanecer en zonas donde las características del entorno dificultan la conexión constante.

Para elaborar una clasificación de destinos propicios para la desconexión digital, distintas agencias de viajes citadas por Forbes analizaron reservas de la biosfera reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Persona con gorro y maleta caminando en el interior de un aeropuerto moderno. Se observa un ventanal con una isla tropical de palmeras y mar azul.
La tendencia del dead zoning propone elegir regiones donde la conectividad limitada y las condiciones naturales faciliten la desconexión digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento tuvo en cuenta cuatro variables: contaminación lumínica, velocidad de internet, densidad de rutas y cantidad de hoteles distinguidos con Llaves Michelin.

La lista reunió áreas naturales de África, Europa y el océano Índico. Aunque los destinos presentan distintos niveles de conectividad, comparten condiciones que limitan la presencia de infraestructura, tránsito vehicular y estímulos urbanos.

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1) Baa Atoll

El primer puesto correspondió a Baa Atoll, en las Maldivas, una reserva de la biosfera donde la velocidad de internet ronda los 60 Mbps. El listado incluyó el archipiélago dentro de las opciones para moderar el tiempo frente a dispositivos, pese a que el servicio de conexión está disponible.

El área registra niveles reducidos de contaminación lumínica y una densidad de rutas prácticamente inexistente. En sus alrededores hay 12 hoteles con Llaves Michelin, una distinción que reconoce la calidad y la experiencia de alojamiento.

Vista aérea de una isla boscosa rodeada de agua turquesa con cabañas comunicadas por pasarelas de madera sobre el mar
La reserva marina de Baa Atoll alberga unas 1.600 mantarrayas de arrecife junto a tortugas marinas y tiburones ballena

Baa Atoll alberga especies como mantarrayas de arrecife, tiburones ballena y tortugas marinas. La zona cuenta con unas 1.600 mantarrayas de arrecife, según Forbes.

La especialista en turismo Sheryl Drane, citada por Forbes, explicó que “elegir un lugar aislado como Baa Atoll, en las Maldivas, puede sentirse como entrar en otro mundo”. Señaló que los visitantes encuentran espacios para caminar, nadar y permanecer al aire libre, con menor exposición a las distracciones habituales de los dispositivos.

2) Kafa

El segundo lugar quedó en manos de la Reserva de la Biosfera de Kafa, en Etiopía. El territorio abarca cerca de 2.100 km² de bosques montañosos y valles profundos. La región es considerada la cuna del café arábica.

Un lago rodeado de colinas bajo un cielo nublado, con vacas, árboles y personas en una orilla de tierra seca y arena
La Reserva de la Biosfera de Kafa en Etiopía ocupa el segundo puesto del listado en una región identificada como la cuna del café arábica

Kafa presenta baja contaminación lumínica y una presencia limitada de rutas. Esas condiciones la ubicaron entre las opciones para viajeros que buscan alejarse de las obligaciones laborales.

3) Waterberg Bushveld

En la tercera posición apareció Waterberg Bushveld, en Sudáfrica, una extensión de aproximadamente 15.000 km². El área incluye acantilados, montañas y valles, además de formaciones rocosas con millones de años de antigüedad.

Cadena de montañas con laderas escarpadas y vegetación, situada tras una extensa llanura de pastizales secos bajo un cielo azul despejado
Waterberg Bushveld en Sudáfrica conserva muestras de arte rupestre del pueblo san en una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados

Según la Unesco, este destino conserva algunas de las principales muestras de arte rupestre de Sudáfrica, atribuidas al pueblo san, una comunidad indígena del sur del continente. El destino registra una contaminación lumínica de 0,01 mcd/m² y una densidad vial de 0,08 km/km².

4) Engadina

El valle de Engadina, en el cantón suizo de los Grisones, se ubica en el cuarto puesto de la clasificación. Según National Geographic, se extiende a lo largo de 96 kilómetros y reúne paisajes alpinos que cambian con las estaciones, desde picos nevados y lagos helados en invierno hasta prados verdes durante el verano.

La región está dominada por el Piz Bernina, la cumbre más alta de los Alpes Orientales, y alberga pueblos de habla romanche asentados en las laderas de las montañas.

Colina con árboles y arbustos en primer plano frente a un valle con lagos, caseríos y montañas en el horizonte bajo la luz diurna
Engadina también sobresale por su oferta de alojamiento de lujo. Cuenta con 14 hoteles distinguidos con Llaves Michelin

Sus atractivos incluyen rutas de senderismo, parques nacionales y centros turísticos de montaña, con sitios destacados como el glaciar Morteratsch y la cordillera de Bernina. Los ferrocarriles de montaña permiten recorrer estos paisajes y explorar distintos puntos de la región.

5. Menorca

Menorca, en el Mediterráneo occidental español, ocupa el quinto puesto de la clasificación. Reconocida como reserva de la biosfera por la Unesco, la isla combina paisajes naturales con un patrimonio arquitectónico, arqueológico y cultural ligado a su historia como enclave estratégico de la región.

Cala de arena con sombrillas, palmeras y bañistas, flanqueada por acantilados con vegetación y una entrada de mar turquesa con barcos
Reconocida como reserva de la biosfera por la Unesco, la isla reúne atractivos culturales y naturales para recorrer lejos del ritmo de los grandes centros urbanos

Entre sus principales atractivos se encuentran la Naveta des Tudons, una construcción funeraria prehistórica; el poblado talayótico de Torre d’en Galmés, que conserva vestigios de antiguos asentamientos, y la Torre de Fornells, una fortificación vinculada al pasado defensivo de la isla.

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