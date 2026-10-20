Tendencias

Receta de provoleta con panceta y cebolla de verdeo, rápida y fácil

Una opción ideal para sumar a la mesa con pocos ingredientes y una combinación de condimentos que potencia su sabor

Sartén de hierro con queso fundido, panceta y verdeo sobre una mesa de madera, junto a pan tostado, cubiertos y una copa de vino.
La receta incluye una pieza de provoleta de 250 gramos combinada con panceta en cubos, cebolla de verdeo y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El queso provolone, con su superficie dorada y su interior fundido, se combina con el sabor intenso de la panceta y la frescura de la cebolla de verdeo. El resultado es una preparación con un toque ahumado y una textura crocante que realza cada bocado.

Suele servirse como entrada en reuniones familiares, asados y encuentros de fin de semana. Esta versión es rápida, requiere pocos ingredientes y se puede preparar tanto en una sartén como en una fuente para horno.

PUBLICIDAD

Receta de provoleta con panceta y cebolla de verdeo

Se trata de una provoleta de queso provolone cocida hasta que queda dorada por fuera y fundida en el centro, cubierta con panceta salteada y cebolla de verdeo. La provoleta es un queso provolone hilado argentino que tradicionalmente se cocina a la parrilla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

Provoleta en cazuela, panceta en cubos, cebollas de verdeo, cuencos con especias, botella de aceite, cuchillo y pan en tabla de madera.
El queso debe reposar a temperatura ambiente durante diez minutos y secarse con papel de cocina antes de la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 provoleta de aproximadamente 250 g
  • 100 g de panceta en cubitos
  • 3 cebollas de verdeo
  • 1 cucharadita de orégano
  • 0,5 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de aceite
  • Pimienta negra, a gusto
  • Pan de campo o tostadas, para acompañar

Cómo hacer provoleta con panceta y cebolla de verdeo, paso a paso

  1. Retirar la provoleta de su envoltorio y dejarla reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos. Secarla con papel de cocina si tiene humedad en la superficie.
  2. Cortar la panceta en cubitos y picar la parte blanca y verde de las cebollas de verdeo.
  3. Calentar una sartén a fuego medio y cocinar la panceta durante 4 a 5 minutos, hasta que quede dorada y crocante. No hace falta agregar aceite si la panceta tiene suficiente grasa.
  4. Incorporar la cebolla de verdeo y cocinar durante 2 minutos, hasta que se ablande sin perder completamente su color.
  5. Retirar la panceta y el verdeo de la sartén. Eliminar el exceso de grasa y dejar solo una película fina para cocinar el queso.
  6. Colocar la provoleta en la sartén caliente. Cocinar durante 3 minutos de cada lado, hasta que se forme una costra dorada.
  7. Usar fuego medio para evitar que el queso se queme por fuera antes de fundirse en el centro.
  8. Agregar por encima la panceta y la cebolla de verdeo. Espolvorear con orégano, ají molido y pimienta negra.
  9. Servir de inmediato, cuando el centro todavía esté bien fundido. Acompañar con pan de campo tostado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Sartén de hierro con queso fundido, trozos de panceta y verdeo sobre una tabla de madera junto a rebanadas de pan, un tenedor y un cuchillo.
El plato se sirve de inmediato con pan de campo tostado y una cubierta de panceta dorada con ají molido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 2 porciones como entrada o 4 porciones pequeñas para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 2 porciones:

  • Calorías: 590 kcal
  • Grasas: 46 g
  • Carbohidratos: 5 g
  • Proteínas: 37 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La provoleta es mejor consumirla recién hecha, mientras el queso permanece fundido.

Si sobra, se puede guardar en un recipiente hermético en la heladera durante un máximo de 2 días. Para recalentarla, usar una sartén a fuego bajo o un horno a 180 ℃ durante 5 minutos.

PUBLICIDAD

No se recomienda congelar la preparación, porque el queso puede perder textura y volverse más quebradizo al descongelarse.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de espárragos salteados con panceta, rápida y fácil

Con pocos pasos y una sartén, es posible preparar un acompañamiento diferente que combina muy bien con carnes, huevos o pan tostado

Receta de espárragos salteados con panceta, rápida y fácil

El movimiento suave que ayuda a cuidar las rodillas después de los 60

La elevación de pierna recta fortalece el cuádriceps sin exigir flexión ni peso sobre la articulación, una alternativa útil ante dolor o artrosis

El movimiento suave que ayuda a cuidar las rodillas después de los 60

Lady Kitty Spencer, sobrina de la princesa Diana, deslumbró con un vestido rojo en Londres: por qué su look concentró las miradas

La modelo y aristócrata británica asistió al British Museum Ball con una creación de Dolce & Gabbana, acompañada por una capa y piezas de diamantes

Lady Kitty Spencer, sobrina de la princesa Diana, deslumbró con un vestido rojo en Londres: por qué su look concentró las miradas

Ultraprocesados y salud: por qué no todos tienen el mismo efecto sobre el cáncer colorrectal

Una amplia investigación en Estados Unidos no detectó un aumento general de tumores colorrectales por consumir estos productos, pero sí halló diferencias según cada alimento. Cuáles se asociaron con un mayor riesgo

Ultraprocesados y salud: por qué no todos tienen el mismo efecto sobre el cáncer colorrectal

Antes de alquilar: 6 puntos clave que conviene revisar durante el recorrido por la vivienda

Detectar fallas en instalaciones, aberturas y superficies permite anticipar gastos, solicitar arreglos y documentar condiciones del inmueble previo a su firma

Antes de alquilar: 6 puntos clave que conviene revisar durante el recorrido por la vivienda

DEPORTES

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

TELESHOW

Antonio Grimau: el hombre que se refugió en la actuación para soportar las tristezas más profundas

Antonio Grimau: el hombre que se refugió en la actuación para soportar las tristezas más profundas

Con profundo dolor, amigos y colegas despiden a Antonio Grimau: “Siempre en mi corazón”

La inesperada confesión de Florencia Raggi: “Me parecía que con Nico no iba a funcionar”

Susana Giménez participará de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video

La última entrevista de Antonio Grimau con Infobae: confesiones de un hombre apasionado por el teatro

INFOBAE AMÉRICA

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

No somos los únicos: el poema de Pablo Neruda para celebrar al sol

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica