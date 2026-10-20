Receta de provoleta con panceta y cebolla de verdeo, rápida y fácil

La receta incluye una pieza de provoleta de 250 gramos combinada con panceta en cubos, cebolla de verdeo y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El queso provolone, con su superficie dorada y su interior fundido, se combina con el sabor intenso de la panceta y la frescura de la cebolla de verdeo. El resultado es una preparación con un toque ahumado y una textura crocante que realza cada bocado.

Suele servirse como entrada en reuniones familiares, asados y encuentros de fin de semana. Esta versión es rápida, requiere pocos ingredientes y se puede preparar tanto en una sartén como en una fuente para horno.

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Receta de provoleta con panceta y cebolla de verdeo

Se trata de una provoleta de queso provolone cocida hasta que queda dorada por fuera y fundida en el centro, cubierta con panceta salteada y cebolla de verdeo. La provoleta es un queso provolone hilado argentino que tradicionalmente se cocina a la parrilla.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

El queso debe reposar a temperatura ambiente durante diez minutos y secarse con papel de cocina antes de la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 provoleta de aproximadamente 250 g

100 g de panceta en cubitos

3 cebollas de verdeo

1 cucharadita de orégano

0,5 cucharadita de ají molido

1 cucharadita de aceite

Pimienta negra, a gusto

Pan de campo o tostadas, para acompañar

Cómo hacer provoleta con panceta y cebolla de verdeo, paso a paso

Retirar la provoleta de su envoltorio y dejarla reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos. Secarla con papel de cocina si tiene humedad en la superficie. Cortar la panceta en cubitos y picar la parte blanca y verde de las cebollas de verdeo. Calentar una sartén a fuego medio y cocinar la panceta durante 4 a 5 minutos, hasta que quede dorada y crocante. No hace falta agregar aceite si la panceta tiene suficiente grasa. Incorporar la cebolla de verdeo y cocinar durante 2 minutos, hasta que se ablande sin perder completamente su color. Retirar la panceta y el verdeo de la sartén. Eliminar el exceso de grasa y dejar solo una película fina para cocinar el queso. Colocar la provoleta en la sartén caliente. Cocinar durante 3 minutos de cada lado, hasta que se forme una costra dorada. Usar fuego medio para evitar que el queso se queme por fuera antes de fundirse en el centro. Agregar por encima la panceta y la cebolla de verdeo. Espolvorear con orégano, ají molido y pimienta negra. Servir de inmediato, cuando el centro todavía esté bien fundido. Acompañar con pan de campo tostado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El plato se sirve de inmediato con pan de campo tostado y una cubierta de panceta dorada con ají molido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 2 porciones como entrada o 4 porciones pequeñas para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 2 porciones:

Calorías: 590 kcal

Grasas: 46 g

Carbohidratos: 5 g

Proteínas: 37 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La provoleta es mejor consumirla recién hecha, mientras el queso permanece fundido.

Si sobra, se puede guardar en un recipiente hermético en la heladera durante un máximo de 2 días. Para recalentarla, usar una sartén a fuego bajo o un horno a 180 ℃ durante 5 minutos.

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No se recomienda congelar la preparación, porque el queso puede perder textura y volverse más quebradizo al descongelarse.