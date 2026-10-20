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Receta de espárragos salteados con panceta, rápida y fácil

Con pocos pasos y una sartén, es posible preparar un acompañamiento diferente que combina muy bien con carnes, huevos o pan tostado

Plato con espárragos verdes, panceta y un huevo poché de yema líquida, junto a una tostada de pan y un vaso de agua con una rodaja de limón.
La preparación de espárragos salteados con panceta demanda un tiempo total de 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los espárragos tiernos, la panceta dorada y un toque de limón forman una combinación simple que resuelve una comida en pocos minutos. Es una guarnición sabrosa, colorida y práctica para cuando se busca cocinar algo rápido sin resignar textura.

Suelen servirse como entrada, guarnición de carnes o plato liviano. La receta también funciona muy bien para una cena rápida, acompañada con pan tostado o un huevo poché.

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Receta de espárragos salteados con panceta

Se trata de espárragos frescos cocidos en sartén junto con panceta, ajo y aceite de oliva. La preparación busca que los espárragos queden tiernos, pero todavía firmes, con la panceta dorada y crocante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de espárragos frescos
  • 120 gr de panceta en tiras o cubos pequeños
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta negra, cantidad necesaria
  • 30 gr de queso parmesano o queso rallado, opcional

Cómo hacer espárragos salteados con panceta, paso a paso

Espárragos verdes atados, panceta en cubos, ajo picado, queso rallado, limón, aceite de oliva, sal y pimienta sobre una tabla de cortar de madera.
El plato funciona como guarnición para carnes o cena rápida junto a pan tostado y huevo poché (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar los espárragos y secarlos bien. Retirar la parte dura de los tallos, aproximadamente 2 a 3 cm, y cortar los más gruesos en mitades o trozos medianos.
  2. Calentar una sartén grande a fuego medio, sin agregar aceite. Incorporar la panceta y cocinar durante 4 a 5 minutos, hasta que esté dorada y haya soltado parte de su grasa.
  3. Retirar la panceta y dejarla sobre papel de cocina. Eliminar el exceso de grasa de la sartén, pero conservar aproximadamente 1 cucharada para saltear los espárragos.
  4. Agregar el aceite de oliva y los espárragos. Cocinar durante 4 minutos, removiendo para que se doren de manera pareja. La sartén debe estar bien caliente para lograr un salteado rápido y evitar que los espárragos queden hervidos.
  5. Incorporar el ajo picado y cocinar durante 1 minuto. No dejar que el ajo se queme, porque puede aportar un sabor amargo.
  6. Volver a agregar la panceta y mezclar. Condimentar con pimienta y probar antes de sumar sal, ya que la panceta suele aportar bastante sabor.
  7. Apagar el fuego y añadir el jugo de limón. Mezclar y servir de inmediato. Los espárragos deben quedar tiernos al pincharlos, pero conservar una leve resistencia al morderlos.
  8. Si se desea, terminar con queso parmesano o queso rallado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Espárragos verdes, dados de panceta y ajo dentro de una sartén de hierro negro sobre una hornalla de gas encendida.
La panceta se cocina en la sartén durante cinco minutos y aporta grasa para el salteado vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones como plato principal liviano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 4 porciones, sin incluir el queso opcional:

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los espárragos salteados con panceta se pueden conservar en la heladera durante hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, usar una sartén a fuego medio durante 3 a 5 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la panceta perderá parte de su textura crocante.

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No se recomienda congelar esta preparación, porque los espárragos pueden quedar blandos y acuosos al descongelarse.

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