Receta de espárragos salteados con panceta, rápida y fácil

Los espárragos tiernos, la panceta dorada y un toque de limón forman una combinación simple que resuelve una comida en pocos minutos. Es una guarnición sabrosa, colorida y práctica para cuando se busca cocinar algo rápido sin resignar textura.
Suelen servirse como entrada, guarnición de carnes o plato liviano. La receta también funciona muy bien para una cena rápida, acompañada con pan tostado o un huevo poché.
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Receta de espárragos salteados con panceta
Se trata de espárragos frescos cocidos en sartén junto con panceta, ajo y aceite de oliva. La preparación busca que los espárragos queden tiernos, pero todavía firmes, con la panceta dorada y crocante.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de espárragos frescos
- 120 gr de panceta en tiras o cubos pequeños
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra, cantidad necesaria
- 30 gr de queso parmesano o queso rallado, opcional
Cómo hacer espárragos salteados con panceta, paso a paso
- Lavar los espárragos y secarlos bien. Retirar la parte dura de los tallos, aproximadamente 2 a 3 cm, y cortar los más gruesos en mitades o trozos medianos.
- Calentar una sartén grande a fuego medio, sin agregar aceite. Incorporar la panceta y cocinar durante 4 a 5 minutos, hasta que esté dorada y haya soltado parte de su grasa.
- Retirar la panceta y dejarla sobre papel de cocina. Eliminar el exceso de grasa de la sartén, pero conservar aproximadamente 1 cucharada para saltear los espárragos.
- Agregar el aceite de oliva y los espárragos. Cocinar durante 4 minutos, removiendo para que se doren de manera pareja. La sartén debe estar bien caliente para lograr un salteado rápido y evitar que los espárragos queden hervidos.
- Incorporar el ajo picado y cocinar durante 1 minuto. No dejar que el ajo se queme, porque puede aportar un sabor amargo.
- Volver a agregar la panceta y mezclar. Condimentar con pimienta y probar antes de sumar sal, ya que la panceta suele aportar bastante sabor.
- Apagar el fuego y añadir el jugo de limón. Mezclar y servir de inmediato. Los espárragos deben quedar tiernos al pincharlos, pero conservar una leve resistencia al morderlos.
- Si se desea, terminar con queso parmesano o queso rallado por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones como plato principal liviano.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados para 4 porciones, sin incluir el queso opcional:
- Calorías: 190 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 7 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los espárragos salteados con panceta se pueden conservar en la heladera durante hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlos, usar una sartén a fuego medio durante 3 a 5 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la panceta perderá parte de su textura crocante.
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No se recomienda congelar esta preparación, porque los espárragos pueden quedar blandos y acuosos al descongelarse.
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