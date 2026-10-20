Cómo la sequía y las lluvias reescribieron el menú de los búhos en Chile a lo largo de 24 años

El examen de los restos regurgitados permitió la identificación de 74.993 presas pertenecientes a 26 taxones biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El equipo científico concluyó que las variaciones climáticas y la disponibilidad de alimento modificaron la dieta de 3 especies de búhos en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, en Chile, tras el examen de 16.932 egagrópilas recolectadas durante 24 años.

Un análisis publicado en Ecography y divulgado por The Wildlife Society identificó los restos de las presas y comparó esos registros con datos de precipitaciones, temperatura, vegetación y pequeños mamíferos.

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La red alimentaria fue reconstruida a partir de 229 muestreos mensuales en 7 sitios de descanso de los búhos. De las egagrópilas examinadas, 7.558 correspondieron al búho excavador (Athene cunicularia), 4.186 al búho cornudo (Bubo virginianus) y 5.188 a la lechuza común americana (Tyto furcata).

Las egagrópilas son masas que las aves regurgitan después de comer y que conservan partes no digeribles, como huesos, pelos o fragmentos de insectos. El análisis permitió identificar 74.993 presas de 26 taxones, entre artrópodos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y gasterópodos. Estos registros permitieron observar cómo las 3 especies ajustaron su alimentación entre 1990 y 2015.

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Menos alimento, dietas más específicas

Las variaciones en la alimentación de los búhos coincidieron con ciclos climáticos de tres a nueve años asociados a El Niño y La Niña (Gentileza, estudio: La disponibilidad de recursos, determinada por el clima, provoca cambios temporales a mediana y gran escala en las interacciones entre búhos y presas durante 24 años en un ecosistema semiárido, publicado en Ecography)

Los resultados muestran que los cambios no fueron iguales para todas las aves. El búho cornudo tuvo la dieta más variada, con vertebrados e invertebrados como roedores, escarabajos y escorpiones. Por otro lado, la lechuza común americana se alimentó principalmente de pequeños mamíferos, mientras que el búho excavador consumió sobre todo artrópodos, entre ellos coleópteros, arañas y saltamontes.

Durante los períodos con menos recursos, las especies redujeron la superposición de sus nichos tróficos, es decir, el conjunto de alimentos que consume una especie y su manera de aprovecharlos. Una menor superposición indica que estas aves cazaron presas diferentes, un ajuste que reduce la competencia directa por comida.

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El estudio encontró que los cambios en la dieta de las rapaces se relacionaron, sobre todo, con variaciones del clima que ocurrían cada 3 a 9 años. Estos períodos coincidieron con cambios en las lluvias vinculados en parte a El Niño y La Niña, fenómenos que pueden aumentar o reducir las precipitaciones y afectar la cantidad de alimento disponible en el ecosistema.

La lechuza común americana cazó principalmente pequeños mamíferos, mientras que el búho excavador consumió artrópodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abundancia de pequeños mamíferos y la vegetación influyeron en la amplitud de la selección. Por eso, los autores señalaron una mayor especialización alimentaria en condiciones de escasez, en lugar de una incorporación inmediata de muchas alternativas.

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Un cambio posterior a 2003 incorporó presas que antes no aparecían

La investigación identificó una modificación de gran escala después de 2003; desde entonces no se repitieron los niveles altos de coincidencia en la dieta ni de diversidad de interacciones registrados en la etapa anterior. A la vez, aumentó el número total de especies de presas presentes en la red alimentaria, lo que indica que comenzaron a aparecer recursos que no se consumían antes.

Ese patrón combinó 2 respuestas: por un lado, los regímenes alimentarios se concentraron más en determinadas especies consumidas ante una menor disponibilidad de ejemplares; por otro, la riqueza general de organismos creció porque se incorporaron especies nuevas a la alimentación.

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Las rapaces redujeron la superposición de sus nichos tróficos en épocas de escasez para mitigar la competencia directa por alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura fue el principal factor asociado con la estructura de largo plazo de la riqueza de presas, por encima de los indicadores de recursos considerados en el análisis. El trabajo precisa que el cambio posterior a 2003 coincidió con descensos regionales y una menor variabilidad de las precipitaciones y de la temperatura.

Por esa razón, los datos no describen una relación lineal entre un aumento térmico y una dieta más amplia, sino una interacción compleja entre condiciones climáticas, presencia de recursos alimentarios y comportamiento de caza.

“Nuestros hallazgos sugieren que las condiciones ambientales cambiantes están transformando las interacciones entre depredadores y presas”, afirmó Angéline Bertin, autora principal y candidata a doctora de la Universidad de La Serena. Además, agregó que comprender el efecto del clima y los recursos “será fundamental para predecir la resiliencia de los ecosistemas”.

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Un ecosistema marcado por las sequías

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge afronta ciclos de sequía recurrentes con un promedio anual de precipitaciones de 125 milímetros (Gentileza, estudio: La disponibilidad de recursos, determinada por el clima, provoca cambios temporales a mediana y gran escala en las interacciones entre búhos y presas durante 24 años en un ecosistema semiárido, publicado en Ecography)

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge, situado en la costa centro-norte chilena, cuenta con un clima mediterráneo semiárido y una precipitación media anual de 125 milímetros. Sus lluvias se concentran entre mayo y octubre, y el área experimenta ciclos de sequía de 2 a 7 años, interrumpidos por etapas inusualmente húmedas.

Los autores advirtieron que las egagrópilas no miden con precisión todas las presas: animales grandes o parcialmente consumidos dejan menos rastros identificables. Aun así, el método detecta variaciones temporales relativas si los sesgos de detección se mantienen estables.

La investigación concluye que la estabilidad observada en la dinámica entre búhos y los recursos alimentarios podría ser frágil frente al cambio climático. Los autores plantearon la necesidad de continuar el monitoreo para conocer cómo evolucionan estas interacciones.

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