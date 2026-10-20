México

Médico del IMSS iba a trabajar a hospital de Guanajuato cuando desapareció

Medardo Giles Mojica, anestesiólogo de 57 años, salió de su domicilio pero no llegó a laborar

El médico Medardo Giles Mojica, de 57 años, desapareció en Salamanca, Guanajuato el 13 de octubre cuando se dirigía al hospital a trabajar Foto: Facebook
El médico Medardo Giles Mojica, de 57 años, desapareció en Salamanca, Guanajuato el 13 de octubre cuando se dirigía al hospital a trabajar Foto: Facebook
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El médico Medardo Giles Mojica, anestesiólogo de 57 años adscrito al IMSS en Salamanca, Guanajuato, desapareció el 13 de octubre después de salir de su domicilio rumbo a su trabajo. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato difundió una ficha de búsqueda con sus características físicas y señas particulares para solicitar apoyo ciudadano en su localización.

El especialista trabajaba en la Clínica Número 3 del IMSS de Salamanca y también en el Centro Estatal de Cuidados Críticos del municipio. Familiares, amistades y compañeros del sector salud difundieron su fotografía y datos para ampliar el alcance de la búsqueda entre la población.

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La autoridad estatal indicó que Giles Mojica fue visto por última vez en Salamanca. Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares alertaron a las autoridades, que emitieron la cédula con datos para facilitar su identificación.

Entre las señas particulares del médico se encuentra una cicatriz en la frente y otra de color café en la rodilla izquierda. Estos rasgos fueron incorporados a la ficha para que cualquier persona que lo hubiera visto pudiera aportar información útil.

El anestesiólogo tiene varios tatuajes en los brazos que pueden ayudar a su identificación Foto: Facebook
El anestesiólogo tiene varios tatuajes en los brazos que pueden ayudar a su identificación Foto: Facebook

La ficha de búsqueda incluye tatuajes en ambos brazos

La cédula de búsqueda señaló que Medardo Giles Mojica tenía varios tatuajes distribuidos en los brazos. En el antebrazo izquierdo llevaba la figura de un león y una imagen de una mano que sostenía la de un niño.

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En la parte externa del brazo izquierdo tenía tatuado un símbolo masónico. En el brazo derecho presentaba imágenes de Batman, un caballo de mar, una mujer de fuego y un hombre de agua.

También contaba con los signos zodiacales de Cáncer y Géminis, además de la frase “Tú eres mi lugar seguro”. La Fiscalía difundió estas características como elementos que podían permitir reconocerlo durante las labores para ubicarlo.

Personal médico y trabajadores del sector salud en Salamanca compartieron mensajes para pedir colaboración ciudadana. Las publicaciones reprodujeron la imagen del anestesiólogo y exhortaron a comunicar cualquier avistamiento o dato posterior al 13 de octubre.

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Autoridades pidieron comunicar datos por canales oficiales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato solicitó que cualquier información relacionada con la ubicación del médico fuera comunicada mediante sus canales oficiales. La ficha concentró sus datos generales, fotografía y señas particulares para que la ciudadanía pudiera identificarlos y proporcionar referencias sobre su posible paradero.

Las personas que contaran con información podían llamar al sistema de emergencias 911. También se habilitó el número 800 368 62 42 para recibir datos que ayudaran a localizar al anestesiólogo.

Familiares y compañeros mantuvieron la solicitud de apoyo para dar con el médico, cuya desaparición movilizó a trabajadores del IMSS y otros integrantes del sector salud de Salamanca. La búsqueda permaneció activa bajo coordinación de la Fiscalía estatal.

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