Netanyahu dijo que habló con Trump sobre la necesidad de terminar con el régimen de Irán: "Debe ser desmantelado"

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu pidió desmantelar el régimen de Irán tras afirmar que abordó ese objetivo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conversación telefónica el domingo 18 de octubre.

En un video difundido este martes 20 de octubre por su oficina, Netanyahu sostuvo que la caída del gobierno iraní es necesaria para impedir que Teherán vuelva a desarrollar armas nucleares y reconstruya sus alianzas regionales.

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Netanyahu afirmó que Israel busca completar una ofensiva contra Irán que, según dijo, comenzó con ataques conjuntos de fuerzas israelíes y estadounidenses a finales de febrero. El mandatario también vinculó ese propósito con la situación en Líbano y con el desarme del grupo terrorista Hezbollah.

El primer ministro declaró que conversó del asunto con Trump “en más de una ocasión, incluido anteayer”. La llamada se produjo dos días antes de sus declaraciones durante una visita a Kiryat Shmona, en el norte de Israel.

Netanyahu definió al gobierno de Teherán como el centro directivo de los grupos aliados que operan en Medio Oriente. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante su intervención, Netanyahu afirmó que Israel modificó las condiciones de seguridad en la frontera norte tras los combates y la destrucción de instalaciones que calificó de terroristas, tanto subterráneas como en superficie.

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El jefe de Gobierno israelí sostuvo que su objetivo excede las operaciones contra la Fuerza Radwan y la apertura de una franja de seguridad. “Completar la tarea significa derrocar al régimen terrorista de Irán”, afirmó.

Netanyahu calificó al gobierno iraní como “la cabeza de este pulpo venenoso” y agregó: “Si la cortas, todo cae”. También anticipó que la caída del régimen abriría el camino para la eliminación de Hizbulá.

El mandatario aseguró que, aunque Irán está “maltrecho y golpeado”, volvería a intentar producir bombas nucleares y reconstruir su eje regional. “La única manera de impedir esto es derrocar a este régimen”, sostuvo. Netanyahu declaró este mes a los medios israelíes que no pretende atacar a Irán antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre.

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Reunión en la base aérea de Ovda

Un portavoz de Benjamin Netanyahu confirmó a Reuters que el primer ministro se reunió el lunes 19 de octubre con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien se encontraba de visita en Israel.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Tel Aviv en una visita oficial que no tuvo anuncio previo. (REUTERS/ARCHIVO)

Doron Spielman, portavoz del jefe de Gobierno israelí, indicó que el encuentro se celebró en la base aérea de Ovda, situada en el sur del país. Según explicó, ambos hablaron sobre “las amenazas en la región” y la cooperación entre Estados Unidos e Israel para responder a ellas con medidas ofensivas y defensivas.

Spielman añadió que Hegseth agradeció a Israel por alojar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en el país, que, de acuerdo con el portavoz, suman miles de efectivos.

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El secretario de Defensa también se refirió al respaldo de Trump a Netanyahu. “Aquí hay una profunda relación personal que fue el eje central de esta conversación”, afirmó Spielman.

La reunión se mantuvo en reserva hasta que Axios informó durante la noche que Netanyahu y Hegseth se habían encontrado en privado una semana antes de las elecciones nacionales israelíes.