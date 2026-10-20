Mundo

Netanyahu dijo que habló con Trump sobre la necesidad de terminar con el régimen de Irán: “Debe ser desmantelado”

En un video divulgado por su oficina, el primer ministro israelí aseguró que Teherán intentaría fabricar bombas y recomponer su red de aliados, incluso después de los ataques conjuntos iniciados a finales de febrero

Netanyahu dijo que habló con Trump sobre la necesidad de terminar con el régimen de Irán: "Debe ser desmantelado"
Guardar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu pidió desmantelar el régimen de Irán tras afirmar que abordó ese objetivo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conversación telefónica el domingo 18 de octubre.

En un video difundido este martes 20 de octubre por su oficina, Netanyahu sostuvo que la caída del gobierno iraní es necesaria para impedir que Teherán vuelva a desarrollar armas nucleares y reconstruya sus alianzas regionales.

PUBLICIDAD

Netanyahu afirmó que Israel busca completar una ofensiva contra Irán que, según dijo, comenzó con ataques conjuntos de fuerzas israelíes y estadounidenses a finales de febrero. El mandatario también vinculó ese propósito con la situación en Líbano y con el desarme del grupo terrorista Hezbollah.

El primer ministro declaró que conversó del asunto con Trump “en más de una ocasión, incluido anteayer”. La llamada se produjo dos días antes de sus declaraciones durante una visita a Kiryat Shmona, en el norte de Israel.

Netanyahu definió al gobierno de Teherán como el centro directivo de los grupos aliados que operan en Medio Oriente. (REUTERS/ARCHIVO)
Netanyahu definió al gobierno de Teherán como el centro directivo de los grupos aliados que operan en Medio Oriente. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante su intervención, Netanyahu afirmó que Israel modificó las condiciones de seguridad en la frontera norte tras los combates y la destrucción de instalaciones que calificó de terroristas, tanto subterráneas como en superficie.

PUBLICIDAD

El jefe de Gobierno israelí sostuvo que su objetivo excede las operaciones contra la Fuerza Radwan y la apertura de una franja de seguridad. “Completar la tarea significa derrocar al régimen terrorista de Irán”, afirmó.

Netanyahu calificó al gobierno iraní como “la cabeza de este pulpo venenoso” y agregó: “Si la cortas, todo cae”. También anticipó que la caída del régimen abriría el camino para la eliminación de Hizbulá.

El mandatario aseguró que, aunque Irán está “maltrecho y golpeado”, volvería a intentar producir bombas nucleares y reconstruir su eje regional. “La única manera de impedir esto es derrocar a este régimen”, sostuvo. Netanyahu declaró este mes a los medios israelíes que no pretende atacar a Irán antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre.

Reunión en la base aérea de Ovda

Un portavoz de Benjamin Netanyahu confirmó a Reuters que el primer ministro se reunió el lunes 19 de octubre con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien se encontraba de visita en Israel.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Tel Aviv en una visita oficial que no tuvo anuncio previo. (REUTERS/ARCHIVO)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Tel Aviv en una visita oficial que no tuvo anuncio previo. (REUTERS/ARCHIVO)

Doron Spielman, portavoz del jefe de Gobierno israelí, indicó que el encuentro se celebró en la base aérea de Ovda, situada en el sur del país. Según explicó, ambos hablaron sobre “las amenazas en la región” y la cooperación entre Estados Unidos e Israel para responder a ellas con medidas ofensivas y defensivas.

Spielman añadió que Hegseth agradeció a Israel por alojar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en el país, que, de acuerdo con el portavoz, suman miles de efectivos.

El secretario de Defensa también se refirió al respaldo de Trump a Netanyahu. “Aquí hay una profunda relación personal que fue el eje central de esta conversación”, afirmó Spielman.

La reunión se mantuvo en reserva hasta que Axios informó durante la noche que Netanyahu y Hegseth se habían encontrado en privado una semana antes de las elecciones nacionales israelíes.

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIránArmas nuclearesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noruega endurece las restricciones digitales: busca limitar las redes sociales, los videojuegos en línea y la mensajería para menores de 16 años

El Gobierno noruego decidió evaluar cada plataforma según el riesgo que supone para los niños y trasladará a las empresas tecnológicas la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios

Noruega endurece las restricciones digitales: busca limitar las redes sociales, los videojuegos en línea y la mensajería para menores de 16 años

El correo que nadie abrió y dejó a 16 pacientes sin sus cirugías urgentes en Australia

Una auditoría detectó más de 3.000 mensajes acumulados en el Canterbury Hospital de Sídney, entre ellos derivaciones para intervenciones con plazos de hasta 30 días

El correo que nadie abrió y dejó a 16 pacientes sin sus cirugías urgentes en Australia

Todo le está saliendo mal a Muhammed bin Salman

Este es su “annus horribilis”

Todo le está saliendo mal a Muhammed bin Salman

Pesaba 140 kilos y transformó su vida: ahora abrió un gimnasio exclusivo para mujeres en un barrio musulmán

El establecimiento, ofrece rutinas, asesoramiento alimentario y apoyo comunitario a las vecinas de Coimbatore, que pueden ejercitarse con hiyab o burka durante toda la jornada

Pesaba 140 kilos y transformó su vida: ahora abrió un gimnasio exclusivo para mujeres en un barrio musulmán

“Dead zoning”: la tendencia de viajes que busca alejar a los turistas de internet y las pantallas

Un informe de Forbes identificó destinos de Europa, África y del Océano Indico que favorecen el descanso mediante una menor conectividad, con criterios que incluyen la contaminación lumínica, infraestructura vial y el grado de aislamiento geográfico

“Dead zoning”: la tendencia de viajes que busca alejar a los turistas de internet y las pantallas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): tendrá que operar tras millonario recorte a su presupuesto

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): tendrá que operar tras millonario recorte a su presupuesto

Asociación de taxistas propone reformar las licencias de conducción, el SOAT y la seguridad vial en Colombia

El Gobierno prometió mejorar los subsidios a colectivos del AMBA tras la amenaza de recortes de frecuencias nocturnas

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre

Multas de 5.000 euros y un año sin entrar a los estadios: las sanciones a los aficionados del Rayo Vallecano por los incidentes ante el Athletic

DEPORTES

El descenso de categorías sin fin que podría ser “el peor escenario posible” para el Manchester City si lo declaran culpable de las infracciones en la Premier League

El descenso de categorías sin fin que podría ser “el peor escenario posible” para el Manchester City si lo declaran culpable de las infracciones en la Premier League

Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

La FIFA sancionó al entrenador y a una figura de la selección de Egipto por sus declaraciones tras perder con Argentina en el Mundial

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Christina Applegate rompe en llanto al revelar que nunca tuvo esclerosis múltiple: “Estoy en shock”

Christina Applegate rompe en llanto al revelar que nunca tuvo esclerosis múltiple: “Estoy en shock”

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

U2 encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Acción de Gracias: cuándo y dónde verlo

Apu regresa a Los Simpson con nueva voz tras casi una década sin diálogos

La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla