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Un satélite ruso se acercó peligrosamente a una nave espacial europea que apoya a Ucrania

La maniobra del 18 de octubre siguió cambios de órbita iniciados a finales de septiembre y generó inquietud por un posible seguimiento o alteración de un aparato que aporta información a Ucrania

satelite Cosmos-2612
El especialista Clayton Swope sostuvo que la maniobra y el ajuste de trayectoria del vehículo espacial ruso no respondieron a una razón benigna
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Un satélite militar ruso se aproximó a unos 100 metros de la nave comercial europea ICEYE-X36, que aporta imágenes y datos de seguimiento a Ucrania, tras modificar su trayectoria para coincidir con la órbita del aparato finlandés.

El acercamiento ocurrió el 18 de octubre, según datos de seguimiento orbital, y puso el foco sobre las maniobras de Cosmos-2612, un satélite que Rusia lanzó a la órbita terrestre baja en abril. El aparato inició cambios de rumbo a finales de septiembre hasta situarse en una trayectoria similar a la de ICEYE-X36, operado por la empresa finlandesa ICEYE bajo contrato con Estados Unidos.

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La distancia entre ambos vehículos se redujo a una separación inusual entre objetos que viajan a gran velocidad en órbita. Para especialistas en seguridad espacial, el movimiento despertó inquietud por la posibilidad de que el satélite ruso hubiera buscado observar, seguir o interferir con el funcionamiento de la nave europea.

Clayton Swope, especialista en seguridad espacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, institución de análisis político con sede en Washington, sostuvo que la maniobra no respondió a una razón inocua. “No hay motivo por el que hubiera necesitado maniobrar de la manera en que lo hizo y aproximarse tanto al satélite de ICEYE por una razón benigna”, afirmó en una entrevista con AFP.

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Swope señaló que el caso reunió varios elementos que elevaron la preocupación. Cosmos-2612 no solo pasó cerca del satélite finlandés, sino que ajustó su órbita para asemejarla a la de ICEYE-X36. “Fue una combinación de factores lo que volvió tan preocupante este episodio”, dijo.

satelite Cosmos-2612
Rusia advirtió ante las Naciones Unidas que la infraestructura espacial comercial que asiste a Kiev puede constituir un objetivo de represalias

ICEYE confirmó que siguió la situación. Un portavoz de la compañía indicó que la empresa conoció el acercamiento y lo vigiló de cerca. La constelación de satélites de la firma proporciona imágenes de radar y datos espaciales que respaldan a Ucrania durante la guerra con Rusia.

Los aparatos de ICEYE utilizan radar de apertura sintética, una tecnología que permite obtener imágenes de la superficie terrestre durante la noche y a través de las nubes. Esa capacidad les otorgó valor para tareas de inteligencia militar, ya que facilita la observación de movimientos y posiciones en condiciones meteorológicas que limitan a los sensores ópticos convencionales.

ICEYE-X36 emplea la misma tecnología que otro satélite de la compañía involucrado en un episodio anterior. En mayo, la Fuerza Espacial de Estados Unidos acusó a Rusia de realizar maniobras de alto consumo de combustible para desplazar cuatro satélites militares cerca de una nave comercial occidental utilizada por Ucrania.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Rusia lanzó varios satélites en los últimos años para probar tecnologías que podrían emplearse para interceptar o alterar el funcionamiento de otros objetos espaciales. Sin embargo, Swope advirtió que los datos disponibles no permitieron establecer si Cosmos-2612 transportó algún arma.

El incidente se produjo en un contexto de tensión creciente por el uso de infraestructura espacial comercial durante la invasión rusa de Ucrania. Moscú sostuvo desde el inicio de la guerra que los satélites occidentales que proporcionan servicios a Kiev participan de forma indirecta en el conflicto.

En 2022, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió ante las Naciones Unidas que esa “infraestructura cuasicivil” podría convertirse en un objetivo legítimo de represalias. La declaración incluyó a sistemas comerciales que, aun sin pertenecer formalmente a fuerzas armadas, suministran comunicaciones, posicionamiento, observación o datos a Ucrania y sus aliados.

(Con información de AFP)

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