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‘Michael’: Jaafar Jackson se pronuncia sobre las escenas eliminadas que tocaban las acusaciones de abuso hacia Michael Jackson

El protagonista de la película biográfica de “El Rey del pop” explicó cómo vivió el proceso de edición que dejó fuera parte del guion original

Jaafar Jackson se pronuncia sobre los cambios en la película biográfica de su tío. (AP)
Jaafar Jackson se pronuncia sobre los cambios en la película biográfica de su tío. (AP)
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Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson y protagonista de la película biográfica Michael, se refirió a las escenas que quedaron fuera del montaje final de la producción, entre ellas una tercera parte que estaba prevista para abordar las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante.

En una entrevista con la revista Variety, el actor habló sobre el proceso de edición, los cambios en el guion y la posibilidad de retomar su papel en una futura secuela.

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Estrenada en abril, Michael narra distintas etapas de la vida del artista, desde sus comienzos como integrante de los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la música.

La historia concluye en 1988, con una representación del cantante durante su presentación en el estadio de Wembley, en Londres, como parte de la gira Bad.

La película registró el mayor estreno en taquilla para una producción biográfica musical y posteriormente superó los mil millones de dólares en recaudación mundial, convirtiéndose en la película biográfica más taquillera de la historia, según los datos difundidos sobre su desempeño comercial.

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"Michael" se convirtió en la película biográfica más taquillera de la historia. (Lionsgate via AP)
"Michael" se convirtió en la película biográfica más taquillera de la historia. (Lionsgate via AP)

Sin embargo, la versión estrenada no incluye referencias a las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson, aunque ese contenido estaba contemplado en el guion inicial.

Durante la producción, el equipo identificó una cláusula de un acuerdo legal que impedía al patrimonio del cantante mencionar a uno de los denunciantes, Jordan Chandler.

El hallazgo obligó a realizar modificaciones en la historia y nuevas grabaciones, con un costo reportado de 15 millones de dólares.

Como resultado, el desenlace se trasladó a una etapa anterior de la vida del artista y la narración dio mayor espacio a su relación con su padre, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo.

Jaafar Jackson y el material descartado

Al ser consultado por Variety sobre las escenas que no llegaron a la versión definitiva, Jaafar explicó que el rodaje fue extenso y que la exclusión de secuencias forma parte del proceso cinematográfico.

Jaafar Jackson admitió que muchas escenas quedaron eliminadas del metraje final. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jaafar Jackson admitió que muchas escenas quedaron eliminadas del metraje final. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Fue un rodaje enorme. He oído muchas historias de otros actores sobre la cantidad de material que se graba en un proyecto y que al terminar no se incluye en la versión final”, declaró.

Y añadió: “En la sala de edición, se revisan las escenas buscando interpretaciones o tomas específicas, y las cosas cambian constantemente. Así que, desde el principio, sabía que no todo lo que grabáramos aparecería en la versión final”.

También explicó que el trabajo realizado en las secuencias descartadas le permitió adquirir experiencia y desarrollar sus habilidades interpretativas.

“Fue la experiencia más gratificante porque incluso las cosas que no se utilizaron, la experiencia que obtuve de ellas, me hicieron mejor actor. Siento que eso sucederá muchas veces más con otros proyectos. Uno desearía que cierta interpretación estuviera en la película y no lo está. Eso es algo con lo que hay que lidiar al hacer una película”, dijo.

Jaafar Jackson como Michael Jackson
Jaafar Jackson aseveró que interpretar a Michael Jackson lo hizo un mejor actor. (Créditos: Lionsgate)

Por si fuera poco, durante la entrevista, el actor también recordó momentos de su infancia junto a Michael Jackson.

Entre sus primeras memorias mencionó las ocasiones en que le pedía dulces, los videojuegos que compartían y los juegos de escondite. Jaafar describió esas experiencias como parte de los recuerdos que conserva de su relación familiar.

En agosto se confirmó que Michael tendrá una secuela. De acuerdo con las declaraciones del actor, la continuación podría abordar las acusaciones desde la perspectiva del cantante y ofrecer una narración centrada en su versión de los acontecimientos.

Michael Jackson
La secuela de la biopic de Michael Jackson podría abordar las acusaciones de abuso infantil. (AP)

Jaafar afirmó que considera importante que la voz de su tío tenga presencia en el relato, especialmente al tratar los últimos años de su vida. Sus declaraciones reflejan el enfoque que, desde su perspectiva, debería tener la futura producción.

No obstante, el actor aclaró que todavía no ha recibido información concreta sobre el argumento ni sobre los detalles del proyecto. También manifestó su disposición a volver a interpretar al cantante, independientemente de las decisiones que se adopten durante el desarrollo de la secuela.

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