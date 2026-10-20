La coalición liderada por Arabia Saudita destruyó la plataforma desde la que los hutíes lanzaron un misil contra Riad

FOTO ARCHIVO. Combatientes hutíes hacen guardia en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026.EFE/EPA/YAHYA ARHAB

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La coalición liderada por Arabia Saudita afirmó este martes haber destruido la plataforma desde la que los hutíes lanzaron un misil balístico contra Riad. El anuncio, difundido por su portavoz, Turki al Maliki, se produce en el momento de mayor intensidad de los combates en Yemen desde que se rompió la tregua. Un día antes, un ataque hutí había matado a 73 reclutas del Gobierno yemení en la provincia de Shabwa.

Por la mañana, dos explosiones sacudieron Riad y el sistema de alerta temprana se activó durante unos minutos. Al Maliki dijo que el misil fue interceptado y que después se destruyó la plataforma de lanzamiento, sin precisar su ubicación ni los daños causados. Los hutíes no se han pronunciado. Por la tarde, la coalición informó de la interceptación de un dron en la región de Riad.

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El balance del ataque en Shabwa subió este martes a 73 muertos, según las autoridades locales, que mantienen a otras 14 personas como desaparecidas y cifran en más de 200 los heridos. Es el golpe más mortífero desde que se reactivaron los combates hace tres meses. La cifra inicial, de 53 fallecidos, creció a medida que avanzaba la búsqueda entre los escombros.

Tres misiles balísticos impactaron el lunes en el campo de al Alam, en el distrito de Jardan, al norte de Ataq, donde se formaba a nuevos agentes de seguridad interna. El gobernador, Awad bin al Wazir, explicó a Associated Press que todos los reclutas tenían entre 18 y 20 años.

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Del alto el fuego a la guerra abierta

Un incendio arde en un vehículo en una ubicación identificada como la gobernación de Marib, Yemen, tras lo que los medios militares hutíes describieron como un ataque contra vehículos blindados de las fuerzas gubernamentales, en esta captura de pantalla obtenida de un video publicado el 12 de octubre de 2026. Medios militares hutíes/Distribución vía REUTERS.

Yemen vivía una calma relativa desde la tregua mediada por la ONU en abril de 2022, que redujo drásticamente los bombardeos saudíes y los ataques hutíes. Riad llegó a recibir a una delegación del grupo en septiembre de 2023 para negociar un alto el fuego. El equilibrio se rompió en julio de 2026: los hutíes anunciaron que atacarían buques e infraestructuras saudíes tras un ataque de Riad contra el aeropuerto de Saná, según CNN, cadena estadounidense.

A mediados de septiembre, los hutíes tomaron el puerto de Mocha y posiciones e islas junto al estrecho de Bab el Mandeb, por donde pasa en torno al 12% del comercio mundial. El 5 de octubre, fuerzas yemeníes respaldadas por unos 100 aviones saudíes lanzaron una contraofensiva. El Gobierno asegura haber recuperado Mocha; los hutíes lo niegan.

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En ese periodo, los ataques contra territorio saudí han alcanzado el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, donde dos impactos mataron a 14 personas. También han apuntado a instalaciones de Saudi Aramco. La escalada llevó a aplazar una conferencia de inversiones en la capital y a cerrar temporalmente el aeropuerto. El conflicto se enmarca como un frente más de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Londres entra en la defensa aérea saudí

FOTO DE ARCHIVO: Humo y llamas se elevan desde el Aeropuerto Rey Jalid, luego de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeran que atacaron el aeropuerto, en Riad, Arabia Saudita, 8 de octubre de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

El Ministerio de Defensa británico anunció que cazas Typhoon de la RAF realizarán misiones defensivas para proteger ciudades e infraestructuras críticas saudíes. Precisó que no llevarán a cabo ataques ofensivos en Yemen. Reino Unido enviará además un avión de transporte A400M y asesores militares, y amplía la ayuda de septiembre, que incluía un avión cisterna Voyager.

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El apoyo de reabastecimiento británico cubrirá también operaciones saudíes contra objetivos hutíes en Yemen, según el Gobierno de Londres. El secretario de Defensa, Wes Streeting, aprobó la medida tras una petición de Riad. A la presión sobre los hutíes se suman Turquía y Pakistán, cuyos ministros acordaron el 5 de octubre en Riad activar “medidas de disuasión” bajo un pacto de defensa mutua. En Egipto, el Parlamento aplazó dos días el voto sobre una petición del presidente Abdelfatah al Sisi para autorizar apoyo militar a Riad si lo solicita.

Un frente energético

Shabwa concentra yacimientos de petróleo y gas y alberga la terminal de gas natural licuado de Balhaf, la mayor inversión industrial de Yemen. Una fuente militar del Gobierno en la provincia temió que los misiles preparen una ofensiva terrestre similar a la de Mocha.

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Los hutíes ofrecen su propio recuento. Según Saree, la aviación saudí realizó 93 bombardeos en 24 horas y 2.793 desde septiembre. La agencia hutí Saba atribuye a un ataque saudí la muerte de ocho pescadores frente a Taiz. Ninguna de estas cifras ha podido contrastarse de forma independiente.

La cuestión de fondo es si Riad logrará recuperar la costa del mar Rojo antes de que el coste de proteger su propio territorio condicione cualquier negociación futura con los hutíes.