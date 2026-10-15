11 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

El funeral quedó limitado a familiares, amigos y allegados, en una cochería en Morón (RS Fotos)
14 Oct, 2026 08:29 p. m. EST
"Boxeo, Lucha y progreso": un mensaje vinculado al propio Castro en su último adiós (RS Fotos) Jonathan Di Primio, amigo de Castro y compañero en su streaming, habla con los medios en la puerta del velatorio (RS Fotos) El abrazo de Di Primio con los seres queridos del Roña (RS Fotos) Noe Vigliarolo, pareja del ex boxeador, presente en el velatorio (RS Fotos) Los arreglos florales llegaron desde antes de las 18, horario en el que comenzó la despedida a Locomotora (RS Fotos) Los homenajes al Roña aparecieron hasta en la indumentaria (RS Fotos) El dolor de los allegados al Roña. La autopsia determinó que sufrió un edema agudo de pulmón consecuente con una falla cardíaca (RS Fotos) el velatorio se extenderá hasta las 12 del jueves 15 (RS Fotos) La barra de Boca y Leopardi Box, club ubicado en Villa Luro, le enviaron un arreglo floral (RS Fotos) El desenlace fue inesperado. Hace un mes había estado con su histórico médico, quien le había dicho que lo había visto "más flaco" (RS Fotos)