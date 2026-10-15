Clara Brugada presenta iniciativas por rentas justas, educación inicial y nuevo plantel de la UNAM en CDMX

La jefa de gobierno plantea reconocer el bienestar emocional y la educación inicial como derechos, regular las relaciones de renta y modificar el modelo de justicia cívica en la Ciudad de México. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

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La tribuna del Congreso de la Ciudad de México recibió este 14 de octubre un paquete de propuestas de Clara Brugada centrado en vivienda, cuidados, salud emocional y convivencia comunitaria.

La jefa de Gobierno entregó cuatro iniciativas legislativas y anunció un plantel de la UNAM para 20 mil estudiantes en el suroriente capitalino.

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La jefa de Gobierno capitalina acude al Congreso de la Ciudad de México para presentar su paquete legislativo. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

El anuncio llega durante su Segundo Informe de Resultados, donde Brugada reportó 82% de 113 compromisos cumplidos o en proceso.

Dos iniciativas buscan modificar la Constitución de la Ciudad de México

Las primeras dos propuestas plantean incorporar nuevos derechos a la Constitución capitalina: el bienestar emocional y la educación inicial desde el nacimiento.

La iniciativa de bienestar emocional busca reconocer la atención psicológica como un derecho accesible para toda la población, independientemente de su situación económica: “ La salud mental es un derecho, no un privilegio de quien puede pagarla ”.

La reforma de educación inicial propone cubrir a niñas y niños de 0 a 3 años , con centros de cuidado que el Estado estaría obligado a construir y operar en distintas alcaldías de la capital.

Brugada afirmó: “Más pronto que tarde llegará el día en el que cualquier niño que nazca en esta ciudad tenga educación inicial asegurada desde los primeros días de vida”.

Clara Brugada plantea reconocer el bienestar emocional como un derecho en la Constitución capitalina. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

El paquete educativo se acompaña del acuerdo con la UNAM para un plantel que el gobierno capitalino construirá, además de tres universidades y cinco preparatorias en pueblos y barrios originarios.

La Ley de Rentas Justas incluye una Defensoría Inquilinaria

La tercera propuesta es la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, enfocada en regular la relación entre arrendadores e inquilinos en la capital.

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La iniciativa contempla crear una Defensoría Inquilinaria para atender abusos de cualquiera de las partes y equilibrar las condiciones entre quienes rentan y quienes ofrecen una vivienda.

Brugada declaró: “En la Ciudad de México defendemos la vivienda como un derecho”.

La mandataria reportó que el presupuesto para vivienda pasó de 4,000 a 9,000 millones de pesos durante su gestión, con 6,000 viviendas sociales entregadas y 7,000 más en construcción.

Clara Brugada expuso ante el Congreso la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

La política habitacional se complementa con 2,000 viviendas en renta para jóvenes a partir de 2027, incentivos para desarrolladores inmobiliarios y la continuidad del programa de condonación de multas al predial.

Brugada propone transformar la justicia cívica

La cuarta iniciativa busca modificar el modelo de justicia cívica para prevenir conflictos cotidianos y fortalecer la convivencia en calles y barrios de la capital.

Brugada afirmó: “ La paz no sólo es la ausencia de delitos, es la presencia de derechos, comunidad, convivencia, justicia y esperanza ”.

La propuesta buscaría atender disputas vecinales antes de que escalen, con un enfoque centrado en la recuperación del tejido social y la prevención del delito.

La reforma se suma a los datos que Brugada expuso sobre seguridad: una disminución de 20% en desapariciones y personas no localizadas durante su administración.

La mandataria capitalina llama a los partidos políticos a un debate sin insultos rumbo al proceso electoral. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

Finalmente, la mandataria pidió a los partidos evitar confrontaciones rumbo al proceso electoral: “Que compitan los proyectos de ciudad, no los insultos”.

Brugada acompaña sus reformas con anuncios sobre movilidad, vivienda y banca pública

Fuera de las cuatro iniciativas, Brugada adelantó proyectos que complementan su agenda de gobierno para los próximos años en la capital.

La jefa de Gobierno anunció la creación del Banco de la Ciudad de México , concebido como una banca pública de desarrollo para impulsar inversión, crecimiento y emprendimiento.

Entre los compromisos de movilidad, la administración capitalina adquirirá 250 unidades eléctricas de Metrobús y construirá 242 kilómetros de infraestructura ciclista hacia 2030.

Brugada también anunció cuatro albergues para personas en situación de calle y el programa Cero Filas y Cero Papel para digitalizar trámites gubernamentales.

Clara Brugada anunció la creación del Banco de la Ciudad de México durante su informe. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

Así, las propuestas entrarán ahora a la ruta legislativa del Congreso capitalino. Mientras las diputadas y diputados definen su discusión, el gobierno de Clara Brugada deja sobre la mesa la agenda en una ciudad marcada por el derecho a la vivienda y la demanda de servicios públicos.

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