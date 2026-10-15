La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

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El entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, dejó sus sensaciones después de la igualdad 1-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, que le impide escalar posiciones en la Zona B del Torneo Clausura y la Tabla Anual clasificatoria a las copas internacionales del próximo año.

“Estoy conforme por el segundo tiempo. Ahí fuimos más lo que queríamos y pretendíamos. Tuvimos situaciones en el primer tiempo, pero fue un partido más trabado. En cuanto a pelear por la Tabla Anual, se verá. Tenemos que seguir sumando. Ahora, tenemos cuatro finales y son más que importantes. Tenemos que seguir pensando en el hoy. A veces, viene bien sumar, pero siempre buscaremos los tres puntos”, analizó el ex volante central al término de los 90 minutos.

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Por otro lado, Ponzio fue consultado sobre los rumores que vinculan a Ramón Díaz con el banco de la Banda a partir de 2027 y evitó ir más allá: “La verdad respeto tu pregunta porque podía llegar. Vivo el hoy. River es hoy. Para proyectar lo que viene el año próximo, hay que ganar acá lo que queda. No puedo decir más. Si no vivís el hoy, después es tarde”.

*La opinión de Ponzio sobre un posible arribo de Ramón Díaz

También se refirió a la ineficacia que persigue al equipo, debido a que generó varias ocasiones en Junín, y hasta le anularon un gol por mano previa de Fausto Vera: “Mientras que tengamos situaciones, no es preocupante. Las situaciones están. El juego lo tenemos. Después falta el segundo que hace la diferencia a la hora de convertir. Seguiré insistiendo sobre lo que tenemos. Seguramente los propios jugadores se dan cuenta de las situaciones que creamos. Tenemos que entrenar, practicar y darle la vuelta para ser eficaces en el momento de ejecutar. De esa manera, los partidos se van a hacer más cómodos”.

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En este sentido, respaldó al plantel con una categórica frase: “Hay calidad y responsabilidad. Estos pibes quieren estar cuanto antes en esa sintonía que se refleje desde adentro lo que quiere la gente. Muy pocos equipos del fútbol argentino tienen situaciones como River. ¿Por los jugadores? Sí, te la creo. Pero después sé que tienen muchas ganas de dar ese paso para ganar cosas en este club, que es lo más lindo que puede haber, y después para sentirse enfocados en la semana. Desde adentro veo que está todo encaminado para que este grupo triunfe”.

Además, señaló que el gol de Julián Contrera a los 14 minutos alteró la planificación inicial del encuentro: “En el primer tiempo buscábamos estar frescos para generar los espacios y encarar mucho por dentro, lo que pasó en el segundo tiempo. Empezar perdiendo te hace estar más incómodo. Ahí querés corregir errores de apurado. En el segundo tiempo estuvimos más lucidos”.

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*El resumen del partido

Por último, Ponzio no descartó juntar desde el comienzo en algún partido a Ángel Correa, Thiago Almada y Lautaro Pereyra: “Puede haber lugar. A la hora de formar un equipo, uno empieza de atrás hacia adelante porque eso te da la solidez. Pero tenemos jugadores que se comprometen para jugar y recuperar, y puede ser una opción”.

River Plate permanece en la novena colocación de la Zona B con 17 puntos, a 5 de los líderes y a 1 del ingreso a los puestos de Playoffs. Además, ocupa la octava ubicación de la Tabla Anual con 46 unidades, a 6 del puntero Independiente Rivadavia con solo cuatro fechas para el final de la Fase Regular.

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El fixture de River Plate en lo que resta del Torneo Clausura

Fecha 13 : Belgrano (V)

Fecha 14 : Racing (L)

Fecha 15 : Boca Juniors (V)

Fecha 16: Aldosivi (V)