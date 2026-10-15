Colombia

Cómo ahorrar desde octubre y evitar deudas en las compras de fin de año de 2026

Especialistas en finanzas personales recomiendan iniciar la planeación de los gastos de fin de año desde octubre, aplicando estrategias como la regla 50/30/20 y la programación anticipada de compras para evitar el sobreendeudamiento

De aprobarse la reforma tributaria el Banco de la República administraría los recursos de las pensiones - crédito Colprensa
Ahorro para regalos y gastos de fin de año | crédito Colprensa
Guardar

Con la llegada del último trimestre del año, los hogares colombianos comienzan a prepararse para los gastos de diciembre, época que suele representar un reto financiero.

Para lograr un cierre de año sin deudas, Caracol Radio recopiló una serie de recomendaciones que pueden aplicarse desde octubre y que permiten ahorrar de manera constante, sin comprometer los ingresos esenciales.

PUBLICIDAD

El 14 de febrero vence el plazo para que las empresas paguen a sus empleados las cesantías - crédito Colprensa.
Calcular los gastos para la temporada de diciembre - crédito Colprensa.

El primer paso es elaborar un presupuesto detallado que refleje con claridad todos los ingresos y egresos. Al conocer la situación económica real, se pueden priorizar las necesidades básicas, como vivienda, servicios, alimentación y deudas. Una vez identificados los gastos fijos, se puede establecer un monto destinado exclusivamente al ahorro, de preferencia mediante una cuenta separada o un fondo automatizado que evite el uso del dinero antes de tiempo.

Se recomienda iniciar el hábito de ahorro aplicando la conocida regla 50/30/20. Según este método, el 50 % del ingreso debe destinarse a las necesidades esenciales, el 30 % a gastos personales o recreativos y el 20 % a ahorro o inversión. Esta fórmula facilita el equilibrio financiero y permite construir un fondo para afrontar los compromisos del fin de año sin recurrir a créditos de consumo.

PUBLICIDAD

El uso de herramientas tecnológicas también puede ser clave para mantener la disciplina. Las aplicaciones móviles de banca digital ofrecen la posibilidad de programar transferencias automáticas hacia una cuenta de ahorros o inversión, garantizando que una porción fija del ingreso se reserve cada mes. De esta forma, el ahorro se convierte en un hábito sostenido y no en un esfuerzo esporádico.

Otro aspecto fundamental es la planificación anticipada de compras. Distribuir los gastos entre octubre, noviembre y diciembre reduce la presión financiera durante la temporada navideña. Comprar con antelación, buscar ofertas o recurrir a productos hechos en casa puede marcar una diferencia significativa.

Además, se recomienda aplicar la llamada “regla de los siete días”: esperar una semana antes de realizar una compra no esencial. Este método ayuda a evitar decisiones impulsivas y permite evaluar si realmente se necesita el artículo.

Bogotá. 24 Diciembre 2016. Bogotanos realizan sus compras navideñas en la zona industrial de outlets en el sector de Puente Aranda, al occidente de la ciudad
Comercio en medio de las compras navideñas | Crédio: Colprensa

Para fortalecer el control financiero, los expertos sugieren analizar las suscripciones innecesarias o gastos pequeños que suelen pasar desapercibidos, como domicilios frecuentes o servicios de entretenimiento poco utilizados. Eliminarlos puede liberar recursos importantes para el ahorro.

Asimismo, aprovechar los descuentos y beneficios de las tarjetas de crédito, como los programas de “meses sin intereses”, puede ser útil, siempre que se administren con responsabilidad y no se adquieran nuevas deudas innecesarias.

La educación financiera es otro pilar esencial en esta planificación. Conocer el estado de las finanzas personales, definir metas de ahorro claras y tener un fondo de emergencia son pasos que ayudan a afrontar imprevistos sin comprometer los gastos del fin de año. Según el equipo de Caracol Radio, quienes adoptan estrategias de ahorro desde octubre logran cerrar el año con menos estrés financiero y una mejor proyección económica para enero.

La regla 50/30/20, destacada en el informe, se ha consolidado como una de las estrategias más simples y efectivas para administrar los ingresos. Al asignar porcentajes fijos a cada categoría, las personas mantienen el control de sus gastos y evitan destinar más de lo necesario a compras impulsivas o no prioritarias. Esta estructura también permite destinar parte del ahorro a metas de largo plazo, como fondos de inversión, educación o amortización de deudas.

De acuerdo con los especialistas consultados, otro aspecto clave para mantener un equilibrio financiero es diferenciar el ahorro del dinero de libre disposición. Guardar los fondos en un lugar separado, como una cuenta digital o una alcancía segura, disminuye la tentación de utilizarlos para gastos cotidianos. La constancia en este hábito puede generar un efecto acumulativo que resulta determinante al finalizar el año.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

La recomendación final es mantener la disciplina y la planificación como principios básicos. Aunque la temporada navideña suele asociarse con el consumo, también puede ser una oportunidad para ejercer control financiero y consolidar una cultura de ahorro sostenible. Anticiparse a los gastos, establecer límites de compra y priorizar la estabilidad económica son estrategias que permiten disfrutar las festividades sin poner en riesgo las finanzas personales.

Implementar estos hábitos desde octubre puede marcar la diferencia entre comenzar el nuevo año con tranquilidad o arrastrar deudas que limiten los ingresos futuros. La clave, según los expertos, está en la organización, la constancia y la toma de decisiones financieras conscientes.

Temas Relacionados

AhorroRegla 50/30/20Finanzas personalesPresupuesto familiarPlaneación financieraGastos de fin de añoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este jueves, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este jueves 15 de octubre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como de la terminación de la placa

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este jueves 15 de octubre

Se duplicó la llegada de buques con combustible al puerto de Tumaco

Con más de 91.000 barriles de gasolina y diésel, la nueva embarcación respalda la transición entre las mayoristas Petrodecol y Kamca Energy para el suroccidente del país

Se duplicó la llegada de buques con combustible al puerto de Tumaco

Capturan a cinco señalados integrantes de ‘los Sayayines’, banda acusada de una cadena de atracos en Palmira

La estructura habría cometido al menos 12 robos en Rozo y corredores rurales de Palmira. Entre las víctimas figuran un policía y un funcionario de la UNP

Capturan a cinco señalados integrantes de ‘los Sayayines’, banda acusada de una cadena de atracos en Palmira

Resultado Sinuano Noche hoy 14 de octubre

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 14 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Enrique Bunbury en Cali: organizadores del concierto cambiaron el escenario de su presentación por el terremoto del 10 de agosto

‘El Pibe’ Valderrama se rapó su característica melena y desató una ola de memes: hasta René Higuita le comentó

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Deportes

Atlético Nacional ganó un clásico vibrante y eliminó al Medellín de la Copa BetPlay

Atlético Nacional ganó un clásico vibrante y eliminó al Medellín de la Copa BetPlay

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

El Palmeiras de Jhon Arias pegó primero en las semifinales de la Copa Libertadores: venció a Fluminense por 2-1

Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ tras la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas por el estado de la gramilla de El Campín: “Demanden”