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Marchas hoy 14 de octubre, siga en vivo el minuto a minuto de la movilidad y el estado de las vías en Bogotá

Bogotá afrontará este miércoles 14 de octubre una jornada de manifestaciones que podría ocasionar cierres viales, desvíos de TransMilenio y congestiones en diferentes sectores de la capital

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De momento hay una jornada de movilizaciones convocada en octubre - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Bogotá afrontará este miércoles 14 de octubre una jornada de manifestaciones que podría ocasionar cierres viales, desvíos de TransMilenio y congestiones en diferentes sectores de la capital - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Las movilizaciones fueron convocadas por centrales obreras, organizaciones estudiantiles, docentes y movimientos sociales que expresarán su rechazo a diferentes políticas del Gobierno nacional.

La Secretaría Distrital de Gobierno identificó concentraciones en varias localidades, principalmente Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y La Candelaria, con recorridos previstos hacia la Plaza de Bolívar.

Horarios y puntos de concentración

Una de las principales movilizaciones comenzará a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el centro de Bogotá.

A las 10:00 de la mañana está programada otra concentración del magisterio distrital, convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

También se anunciaron encuentros en la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, el Museo Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca.

La carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 26 figuran entre los corredores que podrían registrar mayores dificultades de circulación.

Movilidad y estado de las vías en Bogotá

Las autoridades distritales advirtieron sobre posibles interrupciones del tránsito y modificaciones en las rutas de TransMilenio durante el desarrollo de las protestas.

Los ciudadanos podrán consultar los reportes oficiales sobre cierres, desvíos, estaciones afectadas y restablecimiento del servicio a medida que avance la jornada.

La Alcaldía desplegará gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para acompañar las concentraciones y promover manifestaciones pacíficas.

Se recomienda planificar los desplazamientos, utilizar rutas alternas y verificar las condiciones de movilidad antes de salir.

Los horarios y recorridos anunciados podrán cambiar según la evolución de las movilizaciones y las decisiones de las autoridades de tránsito.

Siga aquí el minuto a minuto:

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