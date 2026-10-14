Fonseca confirmó ‘sold out’ para su concierto en el estadio ‘El Campín’ en medio de polémica por la cancha del escenario deportivo

El cantante colombiano Fonseca habla durante una entrevista con EFE en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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Fonseca confirmó que agotó todas las boletas para su próximo concierto en el estadio El Campín. El cantante bogotano hizo el anuncio a través de sus historias de Instagram, horas antes de que se conociera una amenaza sobre la realización misma del show.

“Hoy solo puedo decir GRACIAS! #LaCasa está llena. Nos vemos el sábado 24 de octubre en el @estadioelcampin de mi Bogotá del alma #SoldOut”, escribió el artista en la publicación que acompañó el arte promocional de su gira “En la Casa”.

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La noticia del lleno total llega en medio de un escenario incierto para el recinto. El director del Instituto de Recreación y Deportes (Idrd) de Bogotá, Daniel García, advirtió este miércoles que podría evaluarse la cancelación o el aplazamiento de la presentación, apenas horas antes de que el anuncio del cantante circulara en redes.

El bogotano Fonseca confirmó que vendió todas sus entradas para el concierto en el Estadio El Campín el 24 de octubre de 2026 - crédito @fonsecamusic/IG

El ‘sold out’ llega en el peor momento para El Campín

El agotamiento de boletas de Fonseca se da justo cuando la gramilla del Nemesio Camacho atraviesa su peor crisis del año. El cantante sería el primer artista en subirse al escenario tras el escándalo que dejó sin partido a Millonarios y Once Caldas.

García explicó que el contrato y la ley respaldan al fútbol profesional por encima de cualquier espectáculo cultural en el recinto. “La prioridad es el fútbol”, afirmó el funcionario.

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El director del IDRD agregó que la entidad hará seguimiento a la recuperación del campo y recomendará posponer el show si la gramilla necesita más tiempo.

“Si dentro de las alternativas está cancelar el concierto del 24 de octubre, se evaluará”, dijo García, quien aclaró que el instituto no puede coadministrar el estadio junto con Sencia, la empresa concesionaria.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

La decisión sobre el futuro de la presentación, agotada y con fecha fijada hace meses, quedará entonces supeditada al estado del césped en los próximos días.

La gramilla quedó inservible a 15 minutos del partido

El origen del conflicto se remonta a las dos presentaciones de la banda surcoreana BTS, realizadas el 1 y el 2 de octubre. Tras esos conciertos, la gramilla se levantó para someterla a mantenimiento.

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Los trabajos no alcanzaron a dejar el terreno en condiciones. El martes 13 de octubre, cuando faltaban 15 minutos para el inicio del partido entre Millonarios y Once Caldas, la Dimayor anunció la cancelación con videos que mostraban el césped despegándose del piso.

“Debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido”, comunicó la Dimayor en redes sociales. La entidad explicó que confió en la palabra del concesionario, que había garantizado el buen estado del terreno diez días después de los recitales de K-pop.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sencia calificó de subjetiva la decisión de cancelar el partido

La concesionaria rechazó la versión de la Dimayor. Una fuente de Sencia le indicó a Infobae Colombia que el proceso de acondicionamiento, que incluyó sembrar la grama en otro lugar antes de instalarla en la cancha, cumplió con todos los parámetros técnicos exigidos.

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“Es una decisión subjetiva. El reglamento dice que hay unos parámetros y se cumplían todos de manera técnica”, sostuvo la fuente de la empresa ante el medio. “Si bien ha llovido mucho, la cancha estaba jugable”, agregó.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, fue más duro en su crítica pública. “Somos el hazmerreír a nivel mundial”, dijo el dirigente, quien también cuestionó la falta de escenarios disponibles para el fútbol profesional en la capital colombiana.

La agenda musical del estadio sigue cargada hasta diciembre

El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del caso de Fonseca, El Campín tiene una programación cultural extensa para lo que resta de 2026. Ryan Castro llevará su espectáculo “Awooween” el sábado 31 de octubre, una semana después de la fecha prevista para el cantante bogotano.

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En noviembre llegarán Los Tigres del Norte, el día 7, y la velada vallenata “Juntos de Nuevo – Misión Campín”, el 21. La agenda cierra con tres presentaciones de Karol G, entre el 4 y el 6 de diciembre, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.