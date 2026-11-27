(REUTERS/Mohammed Salem)

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Sergio “Checo” Pérez tuvo una complicada segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar 2026 y finalizó en el puesto 22 de la clasificación, con un registro de 1:27.511 en el Circuito Internacional de Losail.

El mexicano consiguió su mejor vuelta durante la primera parte de la sesión, antes de las interrupciones que condicionaron el desarrollo del entrenamiento.

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En contraste, Kimi Antonelli volvió a marcar el ritmo en Qatar. El campeón de la actual temporada registró 1:23.077 con neumáticos medios y superó por 0.127 segundos a su compañero de Mercedes, George Russell.

Las banderas rojas condicionaron la FP2 en Qatar

(REUTERS/Rula Rouhana)

La sesión tuvo dos interrupciones que impidieron a los equipos completar sus simulacros de clasificación con neumáticos blandos. La primera ocurrió a los 28 minutos por la acumulación de grava en la curva 8.

Poco después de reanudarse la actividad, Pierre Gasly sufrió una salida de pista y quedó detenido en la curva 14, lo que provocó una segunda bandera roja.

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Dirección de Carrera extendió el entrenamiento 13 minutos más de lo previsto. Sin embargo, las escuderías optaron por abandonar las simulaciones de clasificación y concentrarse en el ritmo de carrera de cara al domingo.

Así quedó la clasificación de la segunda práctica libre

(REUTERS/Mohammed Salem)

Detrás de los Mercedes, Lando Norris consiguió el tercer puesto con un tiempo de 1:23.522. A menos de una décima del británico finalizaron Oscar Piastri, Max Verstappen e Isack Hadjar.

Los Ferrari ocuparon la séptima y octava posición, con Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton. El británico tuvo un cierre complicado, pues su monoplaza presentó un problema y quedó detenido a cuatro minutos del final.

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Por su parte, Franco Colapinto concluyó en el puesto 15 con una vuelta de 1:25.733, también conseguida durante la primera parte de la sesión con neumáticos medios.