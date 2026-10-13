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La Justicia de Teherán restringe más las libertades: advirtió que no tolerará la “desnudez” de las mujeres sin velo

El jefe judicial Naser Atabati convocó una reunión con fiscales y fuerzas de seguridad para reforzar el cumplimiento de las normas de vestimenta islámica

Una mujer camina frente a un mural con la bandera de Irán situado en una de las calles de Teherán (ROUZBEH FOULADI/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTO/Europa Press/Archivo)
Una mujer camina frente a un mural con la bandera de Irán situado en una de las calles de Teherán (ROUZBEH FOULADI/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTO/Europa Press/Archivo)
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La Justicia de la provincia de Teherán advirtió este martes que las autoridades no tolerarán lo que calificó de “desnudez” de las mujeres que incumplen las normas de vestimenta islámica y no usan el velo en las calles de la capital, una tendencia al alza en los últimos años.

No pasaremos por alto las conductas inapropiadas, el libertinaje ni los intentos de normalizar determinados comportamientos y eliminar su carácter socialmente reprobable”, afirmó el presidente de la Justicia de la provincia de Teherán, Naser Atabati, según la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

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Atabati realizó estas declaraciones en una reunión sobre el cumplimiento de las normas del velo islámico, con la participación del fiscal de Teherán, Ali Salehi; el comandante de la Policía de la capital, el general Abás Alí Mohamadian, y responsables de otros organismos.

El jefe judicial indicó que en algunos espacios públicos la situación “ha ido más allá de quitarse el velo” y se observan “escenas de desnudez”, por lo que llamó a usar las disposiciones legales para actuar contra estas conductas que consideró que “muestran claramente la intervención del enemigo en cuestiones culturales”, en una aparente referencia a Estados Unidos.

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Imagen de archivo de una calle de Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Imagen de archivo de una calle de Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

“El Poder Judicial, junto con las fuerzas del orden y otros organismos, tiene la obligación legal de actuar contra cualquier comportamiento destinado a promover la desnudez, el libertinaje y la normalización de relaciones inapropiadas en la sociedad”, afirmó.

Las advertencias llegan después de que el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, ordenara la semana pasada a la Fiscalía General del Estado perseguir con “firmeza” las “anomalías sociales”, en referencia a las mujeres que no llevan velo o no cubren su cuerpo con un sobretodo.

La orden se produjo ante el creciente número de mujeres que salen a las calles de grandes ciudades como Teherán sin cubrirse el cabello, incluso con camisetas de manga corta o de tirantes, como parte del movimiento de desobediencia civil surgido tras la muerte de Mahsa Amini en 2022.

La muerte de la joven kurda de 22 años provocó protestas de marcado carácter feminista bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, que reclamaron el fin de la República Islámica y fueron duramente reprimidas por las autoridades, con un saldo de cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

Con el aumento del número de mujeres que desafiaban el hiyab obligatorio, el régimen anunció a finales de 2024 que no estaba aplicando las leyes que castigaban la falta de uso de velo y desde entonces se ha ido ganando libertad en la vestimenta femenina, símbolo innegociable hasta hace nada de la República Islámica fundada por el ayatollah Ruholá Jomeiní en 1979.

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