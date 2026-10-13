Memo Ochoa volverá a casa: el América prepara homenaje para su histórico guardameta

(REUTERS/Daniel Becerril)

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Tras celebrar su 110 años de historia, el Club América prepara un homenaje para celebrar a Guillermo Ochoa, uno de los porteros más representativos de su historia, con el que reconocerá su trayectoria y el vínculo que mantiene con la institución azulcrema.

La noticia fue confirmada por Ferrán Reverter, director general de Grupo Águilas, quien adelantó que el reconocimiento se llevará a cabo en los próximos días. Por ahora, el equipo no ha dado a conocer la fecha ni los detalles del evento, pero la intención es rendir tributo a un futbolista que dejó una marca importante en la historia de la institución.

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El homenaje llegará meses después de que la Selección Mexicana también reconociera a Ochoa, quien anunció su retiro del futbol profesional en julio de 2026. Ahora será el turno del club con el que dio sus primeros pasos como profesional y al que regresó después de su aventura en Europa.

Así fue la historia de Memo Ochoa con el América

(Especial)

La historia de Memo Ochoa con las Águilas comenzó en 2004, cuando debutó como profesional bajo las órdenes del entrenador neerlandés Leo Beenhakker. Con sus actuaciones, el joven guardameta se ganó un lugar en el primer equipo y pronto se convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos del América.

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En 2011 dejó el futbol mexicano para probar suerte en Europa, pero su camino con los azulcremas todavía tenía un capítulo pendiente. Ochoa regresó en 2019 para volver a ocupar la portería del equipo y reencontrarse con una afición que siguió de cerca su carrera.

Entre sus dos etapas con el América, el arquero disputó 424 partidos oficiales, una cifra que lo convirtió en el guardameta con más apariciones en la historia del club. Además, levantó cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año, la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006 y la InterLiga de 2008.

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(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Ochoa disputó su último partido oficial el 24 de junio de 2026, cuando ingresó de cambio en la victoria de México por 3-0 ante Chequia, durante el Mundial 2026. Casi un mes después, el 21 de julio, anunció oficialmente su retiro del futbol profesional.

Ahora, tras recibir el reconocimiento de la Selección Mexicana, el arquero también tendrá un homenaje por parte del América, el club donde comenzó su historia y con el que dejó una huella en el futbol mexicano.