Yahir cancela tres conciertos y explica el motivo: ¿fue por la baja venta de entradas?

La casa de los famosos - (ViX)

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La cancelación de tres conciertos de Yahir sorprendió a sus seguidores, pues las presentaciones estaban programadas para noviembre y diciembre de 2026. Puebla, Pachuca y Toluca se quedaron sin las fechas anunciadas del intérprete, luego de que las empresas Arta Producciones y Alma Show informaran que los espectáculos no se realizarían por circunstancias logísticas. Sin embargo, las declaraciones del cantante en el programa Hoy aportaron detalles sobre los cambios profesionales que enfrentó después de su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Durante la conversación televisiva, Yahir reconoció que todavía no habían publicado un comunicado oficial para explicar lo sucedido. Ante las preguntas que circulaban en redes sociales, decidió ofrecer su versión y aclarar que los compromisos se habían organizado mientras permanecía dentro del reality. “Me han estado preguntando en redes, nosotros no hemos todavía sacado un comunicado, pero quería comentar también que, bueno, que esas fechas, es, se salieron cuando yo estaba dentro de la casa”, explicó.

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El intérprete también ofreció disculpas a quienes tenían previsto asistir a sus espectáculos y adelantó que buscarán recuperar las presentaciones más adelante. Aunque sus palabras ayudaron a entender el contexto de las cancelaciones, todavía no existen nuevas fechas confirmadas.

Yahir explica qué ocurrió con su management

El exparticipante regresará para la fiesta de reencuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su intervención en Hoy, el cantante señaló que las cancelaciones estuvieron relacionadas con un cambio en su equipo de representación. Según su relato, los compromisos se cerraron cuando él permanecía en la casa, pero al salir se modificaron las condiciones de trabajo. “Y ese cambio de management, eh, era una empresa para esas fechas. Entonces, ellos decidieron no continuar con las fechas”, declaró.

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Yahir también aclaró que la relación profesional inicial todavía no se había formalizado mediante documentos firmados. “Nosotros entramos a la casa con un management de palabra. Saliendo de la casa íbamos a firmar todos los papeles, formalizar todo, ¿no?”, contó. Según explicó, la intención era completar los trámites al terminar su participación en el programa, pero surgieron nuevas circunstancias.

“Y resulta que cuando salimos hubo otras cosas, otras propuestas, otras ideas y por eso ya no continuamos”, añadió. El artista no detalló todas las condiciones de los acuerdos ni identificó públicamente a las personas involucradas. Por ello, sus declaraciones permiten conocer su versión de los cambios, sin establecer otras causas que no hayan sido confirmadas.

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Las fechas canceladas y cómo solicitar el reembolso

El cantante Yahir porta una camisa bordada de pie en el set del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conciertos suspendidos estaban programados para el 20 de noviembre de 2026 en Puebla, el 21 de noviembre en Pachuca y el 12 de diciembre en Toluca. Las empresas Arta Producciones y Alma Show comunicaron la cancelación y mencionaron circunstancias logísticas como motivo, sin ofrecer explicaciones adicionales ni anunciar fechas de reposición.

Para los compradores, se informó que podrán solicitar la devolución de sus boletos mediante Arema.mx durante un mes, contado a partir del 9 de octubre de 2026. Los organizadores no precisaron cuánto tardará el dinero en regresar ni qué condiciones se aplicarán según el método de pago. Por ello, quienes adquirieron entradas deberán consultar las indicaciones de la plataforma.

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Tras el anuncio surgieron especulaciones sobre una posible baja venta de boletos y una eventual relación con la participación de Yahir en el reality. Sin embargo, no hay elementos confirmados que permitan vincular directamente esas versiones con la suspensión. La información de los organizadores menciona motivos logísticos, mientras que el cantante habló de cambios en su representación profesional.

¿Qué sigue para Yahir después del reality?

El cantante aseguró que a pesar de las dificultades logró mejorar y sentirse cómodo. (IG: yahirmusic)

La salida de La Casa de los Famosos México 2026 forma parte del contexto de esta situación, pues Yahir explicó que los conciertos se habían acordado durante su estancia en el programa. Al regresar a sus actividades, encontró nuevas propuestas y modificaciones en su esquema de representación. Su testimonio sitúa esos cambios en el centro de la explicación, aunque no permite determinar si existieron otros factores.

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El cantante manifestó que buscarán una alternativa para recuperar las presentaciones suspendidas. “Lanzaremos un comunicado pronto, lo vamos a platicar y hay que reponerlas. Yo creo que las vamos a reponer más adelante”, aseguró en Hoy. La declaración expresa su intención de retomar los compromisos, pero no confirma fechas, recintos ni condiciones para los eventos pendientes.

Por ahora, queda esperar el comunicado anunciado por el intérprete y las actualizaciones de las empresas responsables. Mientras tanto, los compradores cuentan con el periodo de reembolso informado y los seguidores deberán consultar los canales oficiales para conocer posibles cambios en la agenda. Yahir cerró su explicación con una frase breve: “Pero todo está bien”. La expectativa permanece sobre cuándo podría reencontrarse con el público de Puebla, Pachuca y Toluca.

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