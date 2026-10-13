Donald Trump descartó que China y Rusia ayuden al régimen iraní: "Tienen demasiado que perder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que China y Rusia estén asistiendo a Irán en sus operaciones contra fuerzas estadounidenses, al asegurar que ambas potencias “tienen demasiado que perder” como para arriesgarse a ese tipo de colaboración.

“Si lo están haciendo, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo estén haciendo en absoluto”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en respuesta a informes que señalaban que entidades chinas y rusas habrían suministrado inteligencia a Irán para ataques contra tropas de Estados Unidos. “¡Tienen demasiado que perder, y lo sabríamos, y lo sabríamos muy rápido!”, agregó.

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La declaración del mandatario reiteró una postura que ya había expresado en julio, cuando descartó que Beijing y Moscú estuvieran vendiendo armas a Teherán y advirtió que “sería muy malo para ellos” si lo hicieran. Trump ha mantenido históricamente un tono más deferente hacia el presidente chino Xi Jinping y su par ruso Vladímir Putin que hacia los propios aliados de Washington, argumentando que deben ser respetados como líderes de grandes potencias mundiales.

El contexto en el que se producen estas declaraciones es el de una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que llevó a la República Islámica a responder con una serie de ataques en la región.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, durante una ceremonia de bienvenida en Riad, Arabia Saudí. 13 de mayo de 2025 (Bandar Algaloud/Cortesía de la Corte Real saudí/Cedida a REUTERS/Archivo)

Trump habló con el príncipe heredero de Arabia Saudita

En paralelo, el presidente estadounidense confirmó que habló con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, sobre los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen —respaldados por Irán— contra territorio saudí. “Los hutíes se están portando muy mal. Se están portando muy mal. Nada bien”, afirmó Trump ante la prensa en Washington.

Arabia Saudita lidera una coalición militar contra los hutíes en respaldo del gobierno yemení internacionalmente reconocido, y enfrenta en los últimos meses algunos de los ataques más mortíferos de los últimos años.

Entre el viernes y el domingo, los insurgentes atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde al menos 17 personas murieron y alrededor de 300 resultaron heridas. Como medida de precaución, las autoridades saudíes extendieron el cierre de la terminal hasta el próximo sábado, con efecto sobre todo el tráfico aéreo en un radio de nueve kilómetros (cinco millas náuticas) alrededor de la instalación.

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Entre el viernes y el domingo, los insurgentes atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad (Europa Press)

La escalada con los hutíes se remonta a mediados de julio

La tensión entre Riad y los hutíes recrudeció a mediados de julio, cuando los rebeldes acusaron a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto de Saná —capital de Yemen bajo control hutí desde 2014— para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení, organismo bajo patronazgo del gobierno saudí.

Los hutíes no son el único frente armado que hostiga al reino: otros movimientos proiraníes han apuntado contra infraestructuras energéticas y civiles saudíes en los últimos meses. Según informó en septiembre el medio estadounidense Axios, Bin Salman le pidió a Trump que atacara a los hutíes, en un momento en que el grupo se aproximaba a un punto estratégico del mar Rojo cercano al estrecho de Bab al Mandeb, paso de vital importancia para el comercio mundial, especialmente mientras el estrecho de Ormuz permanece interrumpido por la guerra en Irán.

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