Actividades y horarios hoy martes 13 de octubre en la FIL del Zócalo 2026: presentaciones musicales, charlas y talleres

La feria, de entrada gratuita, funciona de 11:00 am a 9:00 pm y reparte sus actividades en cuatro foros: Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Belafonte Sensacional, liderada por el músico Israel Ramírez, encabeza la agenda musical de la FIL Zócalo 2026 este martes 13 de octubre, en una jornada que combina conciertos, charlas políticas y más de veinte presentaciones de libros en la Plaza de la Constitución.

La feria, de entrada gratuita, funciona de 11:00 am a 9:00 pm y reparte sus actividades en cuatro foros: Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas. Quien busque qué hacer hoy en la FIL Zócalo puede asistir a conciertos de rock y canto operístico por la tarde, charlas sobre memoria histórica y Venezuela, y presentaciones de libros que incluyen al poeta español Luis García Montero y al escritor Paco Ignacio Taibo II, todas sin costo.

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Conciertos del día

1:30 pm, Foro Federico García Lorca: Belafonte Sensacional. La banda de rock y folk rock con sede en la Ciudad de México está liderada por Israel Ramírez en voz y guitarra acústica, junto a un colectivo de músicos que incluye armónica, trompeta y percusiones. El proyecto suma más de una década de trayectoria en circuitos independientes de la capital.

2:00 pm, Foro Alaíde Foppa: Ensamble Anáhuac.

2:00 pm, Foro Rodolfo Walsh: Corpus Ensamble, con un programa de canto operístico.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anuncia la presentación del libro Ruido gris de Pepe Rojo en el Foro Federico García Lorca de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. (Belafonte/Facebook)

Charlas y conversatorios

1:00 pm, Foro José Revueltas: “De Yucatán para México: voces y letras”, conversatorio.

3:00 pm, Foro Rodolfo Walsh: Ucronía histórica, mesa dedicada a ejercicios de historia alternativa.

3:45 pm, Foro Alaíde Foppa: “La escuela de cuadros de Venezuela”.

4:30 pm, Foro Rodolfo Walsh: “Autogestión y docencia en el cómic de autor”.

5:30 pm, Foro Rodolfo Walsh: “Nuestra memoria histórica: los pueblos originarios”.

7:00 pm, Foro Alaíde Foppa: “Recordando a... Juan Hernández Luna”.

7:15 pm, Foro Rodolfo Walsh: Programa “Libros militantes”.

Presentaciones destacadas en el Foro García Lorca

2:30 pm: Presentación del libro Ruido gris.

3:00 pm: Recital de poesía con Luis García Montero. El poeta, nacido en Granada en 1958, dirige el Instituto Cervantes desde 2018 y es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Referente de la corriente conocida como “poesía de la experiencia”, ha recibido el Premio Nacional de Literatura, el Premio Adonáis y el Premio Loewe, entre otros reconocimientos.

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4:00 pm: Presentación de Mar de los desaparecidos.

4:45 pm: Charla sobre la obra de Eduardo Galeano.

5:30 pm: “La batalla de Camarón”, presentación centrada en Francia.

Agenda en el Foro Alaíde Foppa

11:00 am: Libro club “Cántaro de palabras”.

11:30 am: Actividad de fortalecimiento a la Red de Libro Clubes.

12:00 pm: Sala de lectura “La imaginave”.

3:00 pm: Presentación de Bipolaridad visual, de Siameses Company.

4:45 pm: Charla sobre Paco Ignacio Taibo II. El escritor, nacido en Gijón, España, en 1949, dirige el Fondo de Cultura Económica (FCE) desde 2018 y es autor de más de 40 obras, entre novela negra, historia y cómic. Creó al detective Héctor Belascoarán Shayne y es responsable de la colección de fomento a la lectura “Vientos del Pueblo”.

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5:30 pm: Recital de poesía con Manuel Ávila González, entre otros autores.

6:15 pm: Presentación conjunta de Manuel Ignacio, el rebelde y Las voces de los fresnos muertos.

Varias personas transitan por la plaza del Zócalo frente a carpas editoriales y estructuras amarillas instaladas para una feria al aire libre. (Selene Miranda/Infobae México)

Otras presentaciones en Rodolfo Walsh y José Revueltas

3:45 pm, Foro Rodolfo Walsh: Presentación de Dogo.

6:30 pm, Foro Rodolfo Walsh: Presentación de Estás aquí porque nadie te quiso de regreso.

1:30 pm, Foro José Revueltas: Presentación de un poemario titulado Tu imagen.

2:00 pm:Gabriel Vargas, más allá de los Burrón.

2:30 pm:La rata con thinner.

3:00 pm:La memoria es un medio.

3:30 pm:Con M de Menstruación.

4:00 pm:Historias minúsculas para personas mayúsculas.

4:30 pm: Presentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

5:00 pm:Obras completas, de Ignacio Manuel Altamirano.

5:30 pm: Presentación de la revista Vulvapalabra.

6:00 pm: Segunda presentación de la SCJN en el foro.

6:30 pm:Horror Cósmico Mexicano 3.

7:00 pm:El monstruo de arriba de la cama.

7:30 pm:Azares de Vuelta.

8:00 pm:Reputación en la era de la realidad sintética.

8:30 pm:Obtrum, que cierra la jornada en ese foro.

Lo que ha dejado la feria hasta ahora

La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo abrió el viernes 9 de octubre con un acto inaugural en el que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó de forma virtual mediante un enlace por Zoom para dialogar con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

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Al presentar el programa, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, definió la feria como “la fiesta del pensamiento crítico sin cortapisas”.

El sábado 10 de octubre, el expresidente de Colombia Gustavo Petro tuvo dos participaciones en el Foro Federico García Lorca: presentó el libro Nuestra América en vilo, de Armando Bartra, a las 3:00 pm, y encabezó la charla “Colombia ante el abismo” a las 7:15 pm.

El domingo 11 de octubre se presentó en el foro musical el grupo Los Folkloristas, a las 12:00 pm, como parte de la programación de conciertos que acompaña a la feria desde su arranque.

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En total, la edición número 26 contempla 118 presentaciones de libros, 71 charlas y conversatorios, 21 actividades musicales y conciertos, 15 mesas de discusión y 17 programas de medios y transmisiones especiales, además de 13 actividades infantiles y 11 recitales de poesía, distribuidos en los diez días del evento.

La organización también prevé regalar 12 mil libros de cinco títulos distintos a lo largo de la feria, entre ellos Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad, y Estrella roja, de Luis Hernández Navarro.

Lo que viene en los próximos días

La FIL Zócalo continuará hasta el domingo 18 de octubre con actividades distribuidas en los cuatro foros y las seis carpas editoriales instaladas en el Centro Histórico.

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Para el público infantil está programado un tributo a 31 Minutos, a cargo de Love Economy, el sábado 17 de octubre a las 11:00 am. La agrupación Yucatán A Go Go se presentará el domingo 18 de octubre a la 1:00 pm, en el marco del cierre de la feria.

La programación del cierre contempla, además, la continuidad de los conversatorios sobre democracia, geopolítica, migración y medios de comunicación que han caracterizado esta edición, con la participación de 317 ponentes en total, de los cuales 48 son internacionales.