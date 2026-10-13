Alcaldía Cuauhtémoc rechaza violencia tras protesta y pide evitar la estigmatización de la comunidad LGBTIQ+

Alessandra Rojo de la Vega (Crédito: Facebook: Rojo de la Vega).

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La alcaldía Cuauhtémoc rechazó los actos de violencia registrados el pasado viernes 9 de octubre durante una manifestación en sus instalaciones y aseguró que, desde la llegada de las personas inconformes, mantuvo canales de diálogo para conocer sus exigencias. Sin embargo, la confrontación escaló después de que algunas solicitudes quedaron fuera de las facultades de las autoridades de la demarcación.

A través de un posicionamiento, la administración explicó que sus directoras y directores generales recibieron el pliego petitorio inicial y propusieron alternativas para atender las solicitudes, pero posteriormente se añadieron demandas relacionadas con vivienda social, comedores comunitarios, establecimientos mercantiles suspendidos o clausurados, espacios para puestos en la vía pública y gestiones ante la Fiscalía.

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La alcaldía sostuvo que tras explicar los límites de sus atribuciones, algunas personas comenzaron a golpear al personal, destruir mobiliario y provocar incendios al interior del edificio. Ante estos hechos, enfatizó que el esclarecimiento de lo ocurrido debe contemplar la secuencia completa de los acontecimientos y establecer responsabilidades individuales.

Reportan disturbios en la alcaldía Cuauhtémoc tras protesta de colectivo trans.

Alcaldía Cuauhtémoc señala daños y agresiones durante las protestas

De acuerdo con la versión de las autoridades locales, los actos registrados durante la movilización pusieron en riesgo la integridad de las personas trabajadoras y de quienes permanecían en el inmueble. Por ello, la administración defendió la actuación de su personal y señaló que su obligación es garantizar la seguridad de quienes cumplen sus labores al servicio de la ciudadanía.

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Asimismo, informó que elementos de Protección Civil brindaron atención a dos manifestantes en la Base Diana, una de estas personas resultó lesionada después de arrojar una silla metálica contra un ventanal.

Respecto a la presencia de personas que intervinieron durante el enfrentamiento, la alcaldía afirmó que su actuación no respondió a una acción previamente organizada para provocar una confrontación, sino a la decisión de proteger a quienes estaban en el lugar, también precisó que la Policía Metropolitana llegaron posteriormente, una vez concluidos los hechos para acordonar la zona.

Presentan denuncias para esclarecer los hechos del 9 de octubre

La administración informó que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas y pidió a las autoridades competentes investigar quiénes cometieron las agresiones, ocasionaron los daños materiales o pudieron organizar e instigar los actos violentos.

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En su pronunciamiento, reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia, tanto contra las personas que ejercen su derecho a manifestarse como hacia quienes trabajan en las instituciones públicas, asegurando que las investigaciones deben considerar los ataques e incendios que pusieron en peligro al personal de la alcaldía.

Además, mencionó su desacuerdo con cualquier intento de obtener ventajas políticas a partir de lo sucedido o de las demandas de la comunidad.

Comunicado de la alcaldía Cuauhtémoc. (X)

Alcaldía refrenda compromiso con la población LGBTIQ+

La demarcación también llamó a evitar que las conductas atribuidas a algunas personas sean utilizadas para estigmatizar a toda la comunidad LGBTIQ+, cuyos integrantes merecen respeto, atención y garantías para ejercer plenamente sus derechos.

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Como parte de este compromiso, destacó que cuenta con un programa social específico para el cuidado de la salud de la población trans, el cual describió como único en la Ciudad de México.

Finalmente, la Alcaldía Cuauhtémoc aseguró que mantendrá abiertas las vías de diálogo y dará seguimiento a las solicitudes que correspondan a sus competencias, también reiteró su compromiso de defender tanto el derecho a la libre manifestación como la integridad de todas las personas.