Mary Luz Herrán se pronunció sobre las recientes acusaciones que rodean a Verónica Alcocer: “No caigamos en el juego de las especulaciones”

Mary luz Herrán evitó pronunciarse de fondo sobre las denuncias contra Verónica Alcocer - crédito @MaryLuzHerran/X - Andrea Puentes/Presidencia

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Toda la controversia inició cuando la exconsejera de Presidencia Eva Ferrer formuló acusaciones contra Verónica Alcocer y sostuvo que su entorno habría participado en operaciones clandestinas relacionadas con dinero en efectivo, vuelos hacia Venezuela, tráfico de armas y supuesta financiación paralela de actividades políticas.

En una entrevista con la revista Semana, Ferrer afirmó que Alcocer habría articulado una red con intereses económicos y políticos.

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Ferrer habló de vuelos clandestinos y dinero en efectivo

La exasesora aseguró que aeronaves oficiales asignadas a Alcocer habrían viajado a Venezuela bajo reserva, con coordinación de Carolina Plata. Según su relato, en enero de 2023 ingresaron USD 2,5 millones que, presuntamente, tenían como destino la campaña de Mario Fernández Alcocer.

“Era una cosa muy clandestina”, afirmó Ferrer al referirse a esos desplazamientos. También aseguró que existirían fotografías de Alcocer con maletas grises que, según su versión, contenían estupefacientes y dinero.

Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro, de articular una presunta red de vuelos, dinero y armas - crédito Sergio Acero / Colprensa

Ferrer mencionó a Manel Grau como una persona que conocía esas operaciones. Además, señaló a los italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino como supuestos intermediarios en una red de comercio ilegal de armas.

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“Quieres que te peguen un tiro”, relató la española sobre advertencias que recibió. Indicó que permaneció escondida durante dos meses ante el temor de sufrir un atentado.

Las acusaciones alcanzaron a entidades públicas y a la campaña

La exconsejera afirmó que Alcocer tenía aspiraciones presidenciales y buscaba proyectarse como una figura con poder propio dentro del Gobierno. También aseguró que su círculo habría influido en designaciones de entidades como Ecopetrol, ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ferrer acusó a Alcocer de maltratar a funcionarios y mencionó un supuesto episodio con Angie Rodríguez. “La zarandeó”, declaró.

Sobre Gustavo Petro, sostuvo que conocía parte de las actuaciones de su entorno. Según Ferrer, el entonces mandatario le respondió: “El poder envenena”.

Verónica Alcocer, en el centro de acusaciones sobre presunto tráfico de armas y dinero en efectivo - crédito @veronicalcocerg/Instagram

Tras lo anterior, Mary Luz Herrán pidió prudencia frente a los señalamientos contra Verónica Alcocer y advirtió que las acusaciones podrían tener como objetivo involucrar a personas que, según dijo, desconocían por completo los hechos que se les atribuyen.

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La exesposa del expresidente Gustavo Petro se refirió a los escándalos que rodean a la ex primera dama en un mensaje en el que evitó fijar una postura definitiva. Herrán señaló que prefiere esperar a que la información sea esclarecida antes de formular conclusiones.

“Prefiero observar con calma”, expresó la exintegrante de la familia presidencial. También hizo un llamado a no anticipar responsabilidades ni alimentar versiones sin sustento.

Sus declaraciones se conocieron después de que Eva Ferrer, exconsejera de Presidencia y antigua colaboradora de Alcocer, lanzara una serie de acusaciones en contra de la ex primera dama y de varias personas de su entorno. Herrán no se refirió de manera directa a las denuncias ni mencionó hechos concretos.

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La exesposa de Petro sostuvo que las acusaciones contra una figura determinada pueden buscar afectar a otra persona. “El propósito podría ser involucrar a otra”, afirmó en su pronunciamiento.

Mary luz Herrán pidió cautela ante los señalamientos contra Verónica Alcocer - crédito @MaryLuzHerran/X

Herrán invitó a mantener distancia de las especulaciones y de los señalamientos que no estén respaldados por pruebas. Para ella, los debates políticos pueden contener intereses que no siempre resultan visibles en un primer momento.

“No todo es lo que parece”, escribió. La exesposa del exmandatario añadió que los ataques públicos no necesariamente tienen un único destinatario y pidió tener cuidado con ese tipo de escenarios.

La dirigente también defendió la necesidad de esperar el avance de las indagaciones que puedan surgir a partir de las denuncias divulgadas. “Esperemos a que los hechos hablen. No caigamos en el juego de las especulaciones”, manifestó.

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Herrán rechazó que su decisión de no emitir un juicio inmediato pueda interpretarse como respaldo a Alcocer. “La prudencia no es silencio cómplice”, indicó, antes de insistir en que actuar con responsabilidad exige esperar elementos verificables.

En el tramo final de su mensaje, marcó distancia personal con la ex primera dama. “Para mí, nada que ver”, señaló, sin ampliar el sentido de esa frase.