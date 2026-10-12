Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

El rey preside el desfile de la Fiesta Nacional. (Alberto Ortega/Europa Press)

España celebra este 12 de Octubre su Fiesta Nacional, cuyos actos centrales tienen lugar en Madrid, con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. La conmemoración coincide con la precampaña a las elecciones generales, que puede encender aún más los ánimos de los asistentes, tanto los que ocupan los palcos como el público. Los abucheos e insultos al presidente del Gobierno forman ya parte de la tradición. El asalto este verano a la frontera de Ceuta tendrá especial incidencia, también por la inminente visita de los reyes a la ciudad autónoma, cuando el foco principal había pasado a la crisis de acceso a la vivienda.

A las 11:00 horas, en la plaza de Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno, comienza el acto central con la llegada de los Reyes, que reciben honores militares y pasan revista a las tropas. A continuación, se realiza el salto de los paracaidistas de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio, el izado de la bandera española y el homenaje a los caídos por España. Posteriormente tiene lugar el desfile aéreo y terrestre por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, con final en la plaza de Colón. En él participan unidades de los tres ejércitos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad y emergencias.

Tras finalizar el desfile y despedir a las autoridades militares, los reyes se trasladan al Palacio Real de Madrid, donde ofrecen la tradicional recepción institucional, a la que asisten representantes del Gobierno, de las principales instituciones del Estado y de otros ámbitos de la sociedad española. Los reyes estarán acompañados en todo momento por la princesa Leonor.