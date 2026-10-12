Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

España celebra este 12 de Octubre su Fiesta Nacional, cuyos actos centrales tienen lugar en Madrid, con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. La conmemoración coincide con la precampaña a las elecciones generales, que puede encender aún más los ánimos de los asistentes, tanto los que ocupan los palcos como el público. Los abucheos e insultos al presidente del Gobierno forman ya parte de la tradición. El asalto este verano a la frontera de Ceuta tendrá especial incidencia, también por la inminente visita de los reyes a la ciudad autónoma, cuando el foco principal había pasado a la crisis de acceso a la vivienda.
A las 11:00 horas, en la plaza de Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno, comienza el acto central con la llegada de los Reyes, que reciben honores militares y pasan revista a las tropas. A continuación, se realiza el salto de los paracaidistas de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio, el izado de la bandera española y el homenaje a los caídos por España. Posteriormente tiene lugar el desfile aéreo y terrestre por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, con final en la plaza de Colón. En él participan unidades de los tres ejércitos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad y emergencias.
Tras finalizar el desfile y despedir a las autoridades militares, los reyes se trasladan al Palacio Real de Madrid, donde ofrecen la tradicional recepción institucional, a la que asisten representantes del Gobierno, de las principales instituciones del Estado y de otros ámbitos de la sociedad española. Los reyes estarán acompañados en todo momento por la princesa Leonor.
En pocas líneas:
Cada 12 de octubre, la reina Letizia convierte su presencia en el desfile de la Fiesta Nacional en una de las citas más esperadas del calendario de moda institucional. Más allá de la solemnidad del acto, celebrado en Madrid ante la mirada de autoridades y ciudadanos, sus estilismos permiten seguir la transformación de su imagen desde que llegó a la familia real hasta su consolidación como reina. En más de dos décadas, ha pasado de los conjuntos clásicos de sus primeros años a propuestas más modernas, con nuevos diseñadores, colores llamativos y prendas que reflejan una personalidad estética cada vez más definida.
El Gobierno ha dado por concluidos los desalojos de los asentamientos de migrantes en el litoral de Ceuta tras la intervención de este domingo en El Guano, uno de los últimos puntos de concentración que quedaban en la costa. El ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y ha asegurado que el Ejecutivo ha cumplido cuatro días antes del plazo previsto su objetivo de despejar las playas. La operación, sin embargo, continuará en otros puntos de la ciudad, donde todavía hay personas que pernoctan al aire libre.
Secuencia del desfile
Este es el orden de acontecimientos en el desfile en el centro de Madrid, según ha difundido el Ministerio De Defensa.
El Ayuntamiento de Madrid activará este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, un dispositivo especial de movilidad que dejará sin tráfico el eje entre Atocha y Colón durante ocho horas, con motivo del desfile militar de la Fiesta Nacional.
Madrid se prepara para recibir a 80.000 personas este lunes 12 de octubre con el desfile militar de la Fiesta Nacional, encabezado por los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa de Asturias, Leonor.
La “españolísima” Ceuta
La ministra de Defensa, Margarita Robles, puso en valor este domingo la labor “impecable” y con “absoluto” respeto a la legalidad de los militares desplegados en “la españolísima” Ceuta para ayudar en la crisis migratoria frente a “algunas críticas injustas, fruto del desconocimiento”.
Robles mantuvo por la tarde la tradicional videoconferencia con los contingentes desplegados en misiones en el exterior con motivo de la Fiesta Nacional, un encuentro al que en esta ocasión se sumó el personal de Ceuta, al que agradeció especialmente la tranquilidad que su presencia infunde a los vecinos de la ciudad.
“Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento, pero si en algún lugar es necesaria que haya una bandera española y que haya esa estabilidad es en Ceuta y eso lo están haciendo impecablemente nuestras Fuerzas Armadas”, subrayó Robles.
Un día después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dieran el pistoletazo de salida para la precampaña, hemos podido escuchar las primeras palabras de Santiago Abascal como candidato de Vox a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del PSOE encabezó un mitin en Dos Hermanas (Sevilla), donde anunció en 2017 su candidatura a las primarias; mientras que el líder del PP abrió la precampaña con un acto en Madrid, acompañado de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.