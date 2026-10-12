Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

Potro Gutiérrez estuvo presente en el Estadio Banorte durante el aniversario 110 del América (X@joserra_espn)

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Raúl “Potro” Gutiérrez ofreció una disculpa a los aficionados de Cruz Azul luego de que fue duramente criticado por portar la playera del América en la celebración de su aniversario 110 el sábado pasado en el Estadio Banorte, donde las Águilas se midieron a los Rayados de Monterrey.

El entrenador mexicano fue captado dentro de la cancha festejando con exjugadores de las Águilas y posando con la playera del aniversario, lo que causó críticas por parte de la afición cementera ya que actualmente dirige al primer equipo Femenil.

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La disculpa del Potro Gutiérrez

A través de sus redes sociales, Potro Gutiérrez ofreció una disculpa a la afición y a la institución de Cruz Azul Femenil. En un comunicado, el entrenador admitió que no midió el impacto de su participación en el evento y reconoció la molestia que provocó entre seguidores cementeros, debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Raúl “Potro” Gutiérrez ofreció una disculpa a los aficionados de Cruz Azul luego de que fue duramente criticado por portar la playera del América en la celebración de su aniversario 110 el sábado pasado en el Estadio Banorte (X@Potropegaso21)

El técnico sostuvo que su compromiso con Cruz Azul y con la institución se mantiene intacto. Comparó el episodio con un autogol: una acción involuntaria que afectó al equipo y causó arrepentimiento, pero que obligó a continuar el partido y trabajar para evitar que se repitiera. Gutiérrez también enfatizó que asume la responsabilidad de representar al club y de contribuir al crecimiento de la Liga MX Femenil.

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Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza.

El paso de Gutiérrez en Cruz Azul

Raúl “Potro” Gutiérrez tuvo un paso de seis meses al frente del primer equipo de Cruz Azul, antes de regresar a la institución en 2026 como entrenador del conjunto femenil. El exfutbolista asumió el cargo en agosto de 2022, en un momento de crisis para La Máquina, y cerró su etapa en febrero de 2023 con un balance de 15 partidos: seis triunfos, tres empates y seis derrotas.

José Ramón Fernández consideró válida la molestia de la afición de Cruz Azul por las imágenes de Raúl “Potro” Gutiérrez con la camiseta del América (X@joserra_espn)

Raúl "Potro" Gutiérrez regresa a Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)

Gutiérrez llegó desde las fuerzas básicas como técnico interino luego de la derrota 7-0 ante América, resultado que derivó en la salida de Diego Aguirre. El entonces estratega tomó a un plantel golpeado en el Apertura 2022 y consiguió resultados que permitieron a Cruz Azul entrar a la Liguilla. La directiva decidió mantenerlo para el siguiente torneo tras la reacción del equipo.

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En la fase final del Apertura 2022, Cruz Azul eliminó a León en el repechaje y avanzó a los cuartos de final, donde Monterrey puso fin a su participación. El desempeño en ese torneo abrió la puerta para que Gutiérrez continuara al frente del primer equipo durante el Clausura 2023, con la expectativa de sostener la recuperación mostrada en los meses previos.

(Instagram/ @cruzazul)

El panorama cambió en el arranque del Clausura 2023. Cruz Azul registró un empate y cuatro derrotas en sus primeras cinco jornadas, una racha que dejó al equipo con un punto en la clasificación. Gutiérrez fue cesado el 13 de febrero de 2023. Tres años después, volvió al club para hacerse cargo de Cruz Azul Femenil tras la salida de Israel del Real.

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