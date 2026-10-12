México Deportes

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

El entrenador mexicano fue captado dentro de la cancha festejando con exjugadores de las Águilas y posando con la playera del aniversario

Potro Gutiérrez estuvo presente en el Estadio Banorte durante el aniversario 110 del América (X@joserra_espn)
Potro Gutiérrez estuvo presente en el Estadio Banorte durante el aniversario 110 del América (X@joserra_espn)
Guardar

Raúl “Potro” Gutiérrez ofreció una disculpa a los aficionados de Cruz Azul luego de que fue duramente criticado por portar la playera del América en la celebración de su aniversario 110 el sábado pasado en el Estadio Banorte, donde las Águilas se midieron a los Rayados de Monterrey.

El entrenador mexicano fue captado dentro de la cancha festejando con exjugadores de las Águilas y posando con la playera del aniversario, lo que causó críticas por parte de la afición cementera ya que actualmente dirige al primer equipo Femenil.

PUBLICIDAD

La disculpa del Potro Gutiérrez

A través de sus redes sociales, Potro Gutiérrez ofreció una disculpa a la afición y a la institución de Cruz Azul Femenil. En un comunicado, el entrenador admitió que no midió el impacto de su participación en el evento y reconoció la molestia que provocó entre seguidores cementeros, debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Raúl “Potro” Gutiérrez ofreció una disculpa a los aficionados de Cruz Azul luego de que fue duramente criticado por portar la playera del América en la celebración de su aniversario 110 el sábado pasado en el Estadio Banorte (X@Potropegaso21)
Raúl “Potro” Gutiérrez ofreció una disculpa a los aficionados de Cruz Azul luego de que fue duramente criticado por portar la playera del América en la celebración de su aniversario 110 el sábado pasado en el Estadio Banorte (X@Potropegaso21)

El técnico sostuvo que su compromiso con Cruz Azul y con la institución se mantiene intacto. Comparó el episodio con un autogol: una acción involuntaria que afectó al equipo y causó arrepentimiento, pero que obligó a continuar el partido y trabajar para evitar que se repitiera. Gutiérrez también enfatizó que asume la responsabilidad de representar al club y de contribuir al crecimiento de la Liga MX Femenil.

PUBLICIDAD

Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza.

El paso de Gutiérrez en Cruz Azul

RaúlPotroGutiérrez tuvo un paso de seis meses al frente del primer equipo de Cruz Azul, antes de regresar a la institución en 2026 como entrenador del conjunto femenil. El exfutbolista asumió el cargo en agosto de 2022, en un momento de crisis para La Máquina, y cerró su etapa en febrero de 2023 con un balance de 15 partidos: seis triunfos, tres empates y seis derrotas.

José Ramón Fernández consideró válida la molestia de la afición de Cruz Azul por las imágenes de Raúl “Potro” Gutiérrez con la camiseta del América (X@joserra_espn)
José Ramón Fernández consideró válida la molestia de la afición de Cruz Azul por las imágenes de Raúl “Potro” Gutiérrez con la camiseta del América (X@joserra_espn)
Raúl "Potro" Gutiérrez regresa a Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)
Raúl "Potro" Gutiérrez regresa a Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)

Gutiérrez llegó desde las fuerzas básicas como técnico interino luego de la derrota 7-0 ante América, resultado que derivó en la salida de Diego Aguirre. El entonces estratega tomó a un plantel golpeado en el Apertura 2022 y consiguió resultados que permitieron a Cruz Azul entrar a la Liguilla. La directiva decidió mantenerlo para el siguiente torneo tras la reacción del equipo.

En la fase final del Apertura 2022, Cruz Azul eliminó a León en el repechaje y avanzó a los cuartos de final, donde Monterrey puso fin a su participación. El desempeño en ese torneo abrió la puerta para que Gutiérrez continuara al frente del primer equipo durante el Clausura 2023, con la expectativa de sostener la recuperación mostrada en los meses previos.

Raúl Gutiérrez - Potro Gutiérrez - raul potro gutierrez - Cruz Azul
(Instagram/ @cruzazul)

El panorama cambió en el arranque del Clausura 2023. Cruz Azul registró un empate y cuatro derrotas en sus primeras cinco jornadas, una racha que dejó al equipo con un punto en la clasificación. Gutiérrez fue cesado el 13 de febrero de 2023. Tres años después, volvió al club para hacerse cargo de Cruz Azul Femenil tras la salida de Israel del Real.

Temas Relacionados

Raúl GutiérrezPotro GutiérrezCruz Azul FemenilClub Américamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

El enfrentamiento incluyó insultos, reclamos y una intervención de Fernando Lozada; después, Niurka explicó al actor cómo señalar una presunta agresión física

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

La gobernadora, Rocío Nahle, informó que existen varias líneas de investigación del homicidio

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

¿Fallas de fábrica en el iPhone 18 Pro Max? Los problemas técnicos reportados en México hasta ahora

Mientras usuarios han identificado reinicios inesperados, errores fotográficos y problemas con la pantalla, Apple ya ha corregido algunos mediante iOS

¿Fallas de fábrica en el iPhone 18 Pro Max? Los problemas técnicos reportados en México hasta ahora

Zorra gris con rabia ataca a una niña en Quintana Roo; autoridades buscan a posibles afectados

Secretaría de Salud busca identificar a quienes estuvieron expuestos al animal para determinar las medidas preventivas necesarias

Zorra gris con rabia ataca a una niña en Quintana Roo; autoridades buscan a posibles afectados

Bioserie no autorizada de Timbiriche podría repetir la fórmula legal que Televisa usó contra la familia de Vicente Fernández

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erik Rubín y Diego Schoening ya se deslindaron del proyecto. Luis de Llano notifica oposición judicial y notarial

Bioserie no autorizada de Timbiriche podría repetir la fórmula legal que Televisa usó contra la familia de Vicente Fernández
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

Sinaloa vive intensa jornada de violencia con 10 asesinatos: Mazatlán continúa como epicentro de la guerra entre Chapos y Mayos

ENTRETENIMIENTO

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Qué enfermedades padece Ramón Ayala: la complicada situación médica por la que cantó en silla de ruedas en su despedida en La México

Edith Márquez respalda a Timbiriche y se suma a la polémica por la serie de ViX

Sofía Castro interpreta a su mamá, Angélica Rivera, en bioserie de Netflix: así son las primeras imágenes

DEPORTES

Joel Huiqui y su dura autocrítica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

Joel Huiqui y su dura autocrítica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

Apertura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays:  cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato en la MLB desde México

¿Juan José Calero puede jugar con México? Esta es la historia del delantero que debutó con Cruz Azul ante Pumas

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie de Campeonato en la MLB desde México