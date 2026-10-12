Colombia

Desde el Congreso piden eliminar 'mico' que beneficiaría a candidatos presidenciales pese a no alcanzar el umbral: no se les obliga a retornar anticipos

La reforma al artículo 22 de la Ley 1475 buscaría imponer el reintegro de fondos estatales a aspiraciones que no obtengan la votación mínima, como ocurre en los comicios legislativos y locales

La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado colombiano reembolsa parte de los gastos de campaña a los candidatos, con base en los sufragios obtenidos-crédito Colprensa/Catalina Olaya/Cristian Bayona/Lina Gasca/VisualesIA
La iniciativa busca modificar el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 para equiparar la regulación de las elecciones presidenciales con los demás comicios - crédito Colprensa/Catalina Olaya/Cristian Bayona/Lina Gasca/VisualesIA
Guardar

Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical por Huila, propuso eliminar la excepción que permite a los candidatos presidenciales conservar los anticipos estatales de campaña aunque no alcancen el umbral electoral.

La iniciativa busca modificar el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, que otorga a estas campañas un trato distinto al de otras elecciones y que el congresista ha considerado como un “mico” a las normas electorales, según información obtenida por la revista Semana.

PUBLICIDAD

La discusión volvió al Congreso durante las revisiones de los gastos declarados por aspirantes de la campaña pasada. Varios candidatos recibieron anticipos superiores a 4.000 millones de pesos, pese a que no lograron una opción real de avanzar a la segunda vuelta.

Según datos revisados por el medio nacional, Sondra Macollins obtuvo un anticipo de 4.500 millones de pesos, la misma cifra que recibió Santiago Botero y Mauricio Lizcano. Claudia López recibió 4.000 millones, mientras que Sergio Fajardo obtuvo 4.067 millones de pesos.

El representante a la Cámara Julio César Triana defendió un proyecto de ley que busca crear un tipo penal con condenas de cuatro a ocho años de prisión para quienes oculten su identidad y cometan actos vandálicos durante protestas en Colombia - crédito Cámara de Representantes
El representante Julio César Triana propuso eliminar la excepción que permite a los candidatos presidenciales conservar los anticipos estatales de campaña sin alcanzar el umbral - crédito Cámara de Representantes

Ninguno de los primeros cuatro aspirantes superó el umbral electoral. Fajardo fue el único que lo alcanzó, aunque no consiguió pasar a la segunda vuelta, y sus gastos no han generado cuestionamientos.

PUBLICIDAD

El caso de Santiago Botero concentra parte de la polémica por la velocidad con la que se utilizaron los recursos. Su campaña, avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema, solicitó al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento del anticipo estatal para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

La resolución del Consejo Nacional Electoral fue conocida por Semana. Botero había asegurado que era millonario y que contaba con más de 70.000 millones de pesos para financiar su aspiración, pero pidió el anticipo público y lo gastó en nueve días.

El giro se realizó el 22 de mayo de 2026, nueve días antes de la primera vuelta. Durante la última semana previa a la elección, la ley prohíbe hacer campaña abiertamente.

El excandidato presidencial Santiago Botero respondió a los cuestionamientos por los gastos reportados durante su campaña de 2026 - crédito Colprensa
La campaña del aspirante Santiago Botero consumió un anticipo estatal de 4.500 millones de pesos en un lapso de nueve días - crédito Colprensa

Ante las polémicas, Julio César Triana cuestionó que la norma permita conservar esos fondos incluso cuando las campañas no cumplen las condiciones electorales requeridas. “En las presidenciales de este año, varios candidatos usaron este ‘mico’ para no devolver más de 4.500 millones de pesos del erario. Es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción”, afirmó.

El congresista sostuvo que existe una diferencia sin justificación frente a los demás procesos electorales que, entre otras, obliga a los candidatos a reintegrar los dineros públicos en caso de no obtener la votación mínima vigente para esos comicios.

“No es razonable que, mientras que el resto de elecciones exista la obligación de reintegrar los anticipos cuando no se cumplen las condiciones legales, las campañas presidenciales cuenten con un tratamiento diferenciado que puede comprometer importantes recursos del erario”, señaló el congresista.

La propuesta de una nueva ley estatutaria

El artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional. La norma contempla que los aspirantes presidenciales no deben devolver los anticipos otorgados por el Estado, incluso si no alcanzan el umbral.

El artículo 2 del Decreto 2959 de 1997 establece que el certificado electoral deja de ser válido al elegirse un nuevo mandato o una corporación equivalente - crédito @Registraduria/X
El proyecto plantea tramitar una ley estatutaria basada en la Sentencia C-490 de 2011 para establecer mecanismos de control de los fondos - crédito @Registraduria/X

Triana plantea que el Congreso expida una ley estatutaria para corregir esa excepción y establecer mecanismos de recuperación y control sobre los recursos públicos. “Los recursos de los colombianos no pueden quedar exentos de mecanismos efectivos de recuperación y control. Hay que eliminar este mico con un proyecto de ley estatutaria que atienda los criterios de la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Los recursos sagrados de la ciudadanía no pueden seguir siendo botín de campañas fallidas”, reiteró.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid respaldó una posición similar y anunció que mantendrá su iniciativa para eliminar los anticipos en las consultas interpartidistas.

“Los recientes casos conocidos sobre la reposición de gastos de campaña confirman que vamos por el camino correcto al proponer eliminarla en las consultas interpartidistas. Este es apenas el comienzo. Tenemos la decisión de acabar con los abusos en la política”, señaló.

Las propuestas serán debatidas en el Congreso y podrían derivar en una ley estatutaria para reglamentar los anticipos en las campañas presidenciales.

Temas Relacionados

Julio César TrianaElecciones presidenciales Colombia 2026campaña electoralConsejo Nacional ElectoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

La Amarilla se impuso en el primer partido amistoso ante la Vinotinto por la mínima diferencia, con gol de Ingrid Guerra. El partido amistoso se disputará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita.

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

El colombiano en ocho partidos jugados en la temporada 2026-2027 únicamente ha conseguido un gol y no registra asistencias. Su próximo partido será contra Viking FK en la Champions League

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

El ELN se habría apoderado del territorio que abandonaron Los Pachenca tras muerte de 'Bendito Menor' en La Guajira: qué se sabe

Fuentes de las poblaciones de Nazareth y Siapana reportaron la presunta llegada de hombres armados y nuevos controles en el norte de Uribia, luego de los golpes contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El ELN se habría apoderado del territorio que abandonaron Los Pachenca tras muerte de 'Bendito Menor' en La Guajira: qué se sabe

Asocapitales cuestionó los comentarios de Matador contra la primera dama: “La dignidad de las mujeres no puede quedar subordinada”

La organización anunció que remitirá la publicación a la FLIP y a la Defensoría del Pueblo, con una petición de evaluación bajo normas sobre derechos de las mujeres y libertad de expresión

Asocapitales cuestionó los comentarios de Matador contra la primera dama: “La dignidad de las mujeres no puede quedar subordinada”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

El abogado, señalado como padre de la hija de la empresaria, dio su versión ante los comentarios que recibe en redes sociales. Aseguró que amará a sus hijos “con todo el corazón” y adelantó que podría dar su versión completa de lo ocurrido

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

“Perdidamente enamorada”: Lina Tejeiro habla por primera vez desde que nació su hijo Gael

Viña Machado reconoció que se equivocó al decir que no cree en el feminismo: “Lo dije peor”

Deportes

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

Dos nuevos casos de dopaje sacuden el ciclismo colombiano: sanciones van hasta el 2029

Deportivo Pasto confirmó a su nuevo entrenador español: el tercer técnico que tendrá en el segundo semestre de la Liga BetPlay

Yerry Mina es criticado por sus actitudes en el empate del Cagliari: técnico de la Juventus lo catalogó como “antideportivo”