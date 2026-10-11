Yemen se encamina hacia otra guerra civil que podría envolver rápidamente a toda la región

Partidarios de los hutíes se concentran para mostrar su apoyo al movimiento insurgente mientras se intensifican los combates en varios frentes yemeníes, en Saná (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)

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Medio Oriente ha sido escenario de numerosas explosiones de violencia en los últimos años. Pero aunque la guerra entre Estados Unidos e Irán ha acaparado los titulares este año, el conflicto que escala rápidamente entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, así como Arabia Saudita, corre el riesgo de ser igual de trascendental para la región.

No se puede subestimar la complejidad del conflicto interno de Yemen. La violencia está vinculada a dos grandes potencias regionales —Irán y Arabia Saudita—, así como a la confrontación en curso entre Estados Unidos e Israel con Irán por el estrecho de Ormuz.

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Irán respalda a los hutíes —también conocidos como Ansar Allah o Partidarios de Dios—, mientras que Arabia Saudita apoya al Gobierno yemení —conocido como el Consejo de Liderazgo Presidencial o PLC—. Estados Unidos también respalda a su aliado de facto, los sauditas, mientras que Rusia y China están alineados con Irán.

Y los otros aliados regionales de Riad, Turquía y Pakistán, acaban de acordar activar su recién firmado pacto de defensa mutua y desplegar tropas para ayudar a defender Arabia Saudita si vuelve a ser atacada.

Dada la cantidad de actores implicados, el conflicto podría descontrolarse rápidamente y envolver a toda la región, desestabilizando aún más los suministros mundiales de combustible.

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Los hutíes reforzaron su dominio en el estrecho de Bab al-Mandab y detuvieron el bombeo en el Oleoducto Este-Oeste saudita (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)

Los hutíes ganan terreno

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha llegado a un punto muerto en los últimos meses. Teherán se mantiene firme en que controla el estrecho de Ormuz, un conducto por el que transitaba el 20% del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra. Y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha vacilado sobre cómo poner fin al conflicto. Ni el poderío militar de Estados Unidos ni su máxima presión económica han funcionado hasta ahora.

Los aliados hutíes de Teherán, que controlan un tercio de Yemen —incluida la capital, Saná—, entraron en la contienda para apoyar a Irán a principios de este año. Han reforzado su control sobre el vital estrecho de Bab al-Mandab, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico.

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Y han logrado avances territoriales en Yemen desde julio, con el objetivo de tomar el control de todo el país, al tiempo que atacan instalaciones petroleras sauditas, petroleros y su principal aeropuerto en Riad. Un ataque en los últimos días volvió a detener el bombeo de petróleo a través del Oleoducto Este-Oeste, que Riad ha estado utilizando para exportar petróleo a través de Bab al-Mandab desde el cierre del estrecho de Ormuz.

Un combatiente del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, dispara un arma montada en un vehículo durante un avance contra los hutíes, respaldados por Irán, cerca de Dhubab, en la gobernación de Taiz, Yemen (Southern Giants Brigades/Handout vía REUTERS)

Las fuerzas yemeníes y sauditas han lanzado una contraofensiva en los últimos días en un intento de recuperar todo el territorio controlado por los hutíes, lo que plantea el espectro de un retorno a una gran guerra civil y una crisis humanitaria potencialmente grave para los yemeníes.

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Riad ha pedido a Washington que lleve a cabo ataques aéreos contra los hutíes, pero Trump ha rechazado la petición de involucrarse activamente y, en su lugar, ha ofrecido apoyo de analistas de inteligencia y militares estadounidenses en el país.

Trump se ha mostrado reacio a ampliar la guerra entre Estados Unidos e Irán y a involucrar a Estados Unidos en otro conflicto, mientras sigue siendo muy real la posibilidad de que se reanude la guerra con Irán.

Además, pese a sus negativas de que esté preocupado, Trump sin duda será consciente del impacto de la guerra con Irán sobre los consumidores estadounidenses, con precios más altos del petróleo y presiones sobre el costo de vida. Su Partido Republicano intenta urgentemente consolidar su base de votantes, cuando falta apenas un mes para las elecciones de mitad de mandato.

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Sin participación directa de Estados Unidos, Riad ha buscado apoyo de sus nuevos socios de seguridad, Pakistán y Turquía. Antes de comprometerse esta semana a desplegar fuerzas militares en Arabia Saudita, ambos parecían cautelosos respecto a involucrarse, atrapados entre la necesidad de apoyar a Arabia Saudita y la de no ofender a Irán y a sus socios estratégicos, Rusia y China.

El renovado conflicto ya ha cobrado un precio muy alto entre el pueblo yemení, con más de 800 muertos, 3.000 heridos y 158.000 desplazados. Esto se suma a los cientos de miles de personas que han muerto desde que comenzaron la guerra civil y la intervención liderada por Arabia Saudita en 2014-15. Estas muertes se debieron a los combates, así como a efectos indirectos como el hambre, las enfermedades y la falta de servicios sanitarios e infraestructura.

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La reanudación de los combates en territorio yemení dejó un saldo de más de 800 muertos y 158.000 personas desplazadas (REUTERS)

¿Hacia dónde se dirige esto?

Cuanto peores sean los combates en Yemen, mayor será el impacto sobre la economía mundial.

Mientras el estrecho de Ormuz sigue siendo parcialmente inoperable debido al temor de que los buques sean atacados, algunos petroleros han logrado atravesarlo tras llegar a acuerdos con la nueva Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán o bajo protección de escoltas estadounidenses.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó recientemente que 2,067 millones de metros cúbicos de petróleo crudo (13 millones de barriles) atravesaban el estrecho cada día. Irán ha cuestionado esta afirmación.

El 4 de octubre, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que el estrecho no reabrirá por completo hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias iraníes. Estas incluyen un alto el fuego en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y el desbloqueo de los activos de Irán.

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Y después de que los hutíes anunciaran un bloqueo de los puertos sauditas y comenzaran a atacar en julio buques vinculados a Arabia Saudita en el mar Rojo, se espera que empeoren las interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

En la raíz de esta crisis expansiva y multidimensional se encuentra la guerra elegida por Estados Unidos contra Irán. Si Trump intensifica ese conflicto con una fuerza más letal, Teherán está preparado para tomar represalias. Ha advertido a los aliados árabes de Estados Unidos en el Golfo que podrían ser atacados con mayor severidad que antes.

La situación general sigue siendo muy explosiva, a menos que Washington y Teherán se alejen del abismo y opten por un acuerdo negociado. Esto parece un objetivo lejano, pero sigue siendo posible.

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Artículo publicado originalmente en The Conversation