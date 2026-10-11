Mundo

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

El carguero había salido antes de un puerto iraní e intentaba navegar por aguas de la región. El Ejército estadounidense subrayó que el barco desoyó advertencias reiteradas antes de la intervención y reportó que la ofensiva no dejó heridos

Un avión militar estadounidense alcanzó la popa del M/V Ocean Molica con una munición de precisión.
Guardar

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron que desactivaron un buque comercial de carga en el Golfo de Omán el sábado, después de que su tripulación ignorara advertencias e intentara sortear el bloqueo naval estadounidense al régimen de Irán.

Según el comunicado difundido por CENTCOM en la red social X, un avión militar estadounidense alcanzó la popa del M/V Ocean Molica, de bandera panameña y también identificado como “Arika Sun”, con una munición de precisión. El ataque dejó fuera de servicio por completo el sistema de propulsión de la embarcación, sin causar daños a los integrantes de la tripulación.

PUBLICIDAD

El carguero había salido antes de un puerto iraní e intentaba navegar por aguas de la región. CENTCOM sostuvo que el barco desoyó advertencias reiteradas antes de la intervención.

Las fuerzas estadounidenses retomaron el bloqueo contra los buques que ingresan o salen de puertos iraníes el 14 de julio. Desde entonces, cuatro embarcaciones comerciales quedaron desactivadas y 135 barcos regresaron durante tres meses de aplicación de la medida, de acuerdo con el mando militar.

CENTCOM también afirmó que Estados Unidos destruyó 10 petroleros vinculados a la red clandestina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante ese período. El organismo describió esa estructura como una red de varios miles de millones de dólares.

PUBLICIDAD

El Ejército estadoundiense recomendó a los navegantes prestar atención a las advertencias del bloqueo y seguir las transmisiones de Aviso a Navegantes. Además, pidió a las tripulaciones que operen en el Golfo de Omán que contacten a las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 de comunicaciones entre puentes de mando.

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Archivo)
Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Archivo)

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó también el sábado que un superpetrolero se incendió tras impactar contra una mina marítima en el estrecho de Ormuz, cuando intentaba abandonar esa vía por una ruta que Teherán considera no autorizada.

La fuerza militar aseguró que el buque transportaba crudo, aunque no difundió su nombre ni su bandera. También afirmó que la nave había desconectado sus sistemas de navegación y posicionamiento antes de la maniobra, mientras el humo del incendio podía verse desde la costa.

La Armada de la Guardia Revolucionaria detalló que “Un superpetrolero que transportaba crudo y que intentaba salir del estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina marina en una zona declarada de alto riesgo”.

El organismo sostuvo que el barco continuaba en llamas y advirtió que ampliará sus operaciones contra embarcaciones comerciales fuera de ese corredor marítimo. “Un incendio de grandes proporciones es el destino de cualquier petrolero infractor que pretenda ignorar la seguridad y las normas del estrecho de Ormuz”, señaló en el comunicado.

Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz

La agencia británica de vigilancia del comercio marítimo UKMTO no había informado sobre este episodio. Desde el 29 de septiembre, el organismo registró 10 incidentes con buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos varios ataques con proyectiles de origen desconocido.

El anuncio iraní se conoció horas después de que la Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos comunicara el rescate de 22 tripulantes de un petrolero incendiado en el golfo Pérsico. Las autoridades indicaron que los marineros, de distintas nacionalidades asiáticas, recibieron primeros auxilios y permanecían estables, sin establecer una relación entre ambos hechos.

La Guardia Revolucionaria reiteró que mantiene bajo su control el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita parte relevante del comercio energético mundial. El flujo de petróleo en esa zona regresó a niveles cercanos a los registrados antes del inicio de la guerra en febrero.

El régimen iraní cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel y utilizó esa decisión como uno de sus mecanismos de presión. Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaCENTCOMGuerra en Medio OrienteEstados UnidosMedio OrienteIránRégimen iraníGuardia Revolucionaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

La víctima fue declarada fallecida en el lugar pese a la intervención médica, después de entrar al espacio del felino

Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

Trump criticó a Zelensky por los ataques contra refinerías rusas y dijo que Ucrania necesita “un nuevo presidente”

El mandatario norteamericano se mostró muy molesto con su homólogo ucraniano luego del bombardeo de Kiev contra una terminal petrolera rusa. “Más le vale que pare de una vez”, advirtió

Trump criticó a Zelensky por los ataques contra refinerías rusas y dijo que Ucrania necesita “un nuevo presidente”

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

El ataque en la región de Rostov provocó un incendio y dañó infraestructura ferroviaria

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Las autoridades evacuaron las instalaciones, solicitaron a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos, y convocaron a médicos de todos los hospitales de la ciudad ante una “situación de emergencia grave”

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Tras la ofensiva contra edificios residenciales de Zaporizhzhia, el mandatario ucraniano reclamó reforzar las medidas contra Moscú y afirmó que su país mantendrá su respuesta militar de largo alcance

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlas vs Chivas EN VIVO: empate a ceros al medio tiempo del Clásico Tapatío

Atlas vs Chivas EN VIVO: empate a ceros al medio tiempo del Clásico Tapatío

Aclararon si es posible una extradición de Rodrigo Londoño a Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico

ONPE termina de procesar todas las actas de las ERM 2026, pero aún falta contabilizar votos: ¿por qué no hay resultados al 100 %?

La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

Embajada de Canadá emite alerta de viaje para México por el huracán Simón

DEPORTES

River Plate le gana a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y lo hunde en el descenso

River Plate le gana a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y lo hunde en el descenso

Con dos tantos de Lionel Messi, el Inter Miami goleó 4-0 al DC United y volvió a la victoria en la MLS

El show de Messi en Inter Miami tras su despedida de la selección argentina: los dos golazos en el triunfo ante DC United

Banfield le ganó 2-1 a Tigre, que encadenó su quinta derrota consecutiva en el Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

Ariadna Palacios debutó como árbitra principal en la Primera B Metropolitana y marcó un nuevo hito en el fútbol argentino

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans