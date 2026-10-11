Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Un avión militar estadounidense alcanzó la popa del M/V Ocean Molica con una munición de precisión.

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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron que desactivaron un buque comercial de carga en el Golfo de Omán el sábado, después de que su tripulación ignorara advertencias e intentara sortear el bloqueo naval estadounidense al régimen de Irán.

Según el comunicado difundido por CENTCOM en la red social X, un avión militar estadounidense alcanzó la popa del M/V Ocean Molica, de bandera panameña y también identificado como “Arika Sun”, con una munición de precisión. El ataque dejó fuera de servicio por completo el sistema de propulsión de la embarcación, sin causar daños a los integrantes de la tripulación.

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El carguero había salido antes de un puerto iraní e intentaba navegar por aguas de la región. CENTCOM sostuvo que el barco desoyó advertencias reiteradas antes de la intervención.

Las fuerzas estadounidenses retomaron el bloqueo contra los buques que ingresan o salen de puertos iraníes el 14 de julio. Desde entonces, cuatro embarcaciones comerciales quedaron desactivadas y 135 barcos regresaron durante tres meses de aplicación de la medida, de acuerdo con el mando militar.

CENTCOM también afirmó que Estados Unidos destruyó 10 petroleros vinculados a la red clandestina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante ese período. El organismo describió esa estructura como una red de varios miles de millones de dólares.

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El Ejército estadoundiense recomendó a los navegantes prestar atención a las advertencias del bloqueo y seguir las transmisiones de Aviso a Navegantes. Además, pidió a las tripulaciones que operen en el Golfo de Omán que contacten a las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 de comunicaciones entre puentes de mando.

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Archivo)

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó también el sábado que un superpetrolero se incendió tras impactar contra una mina marítima en el estrecho de Ormuz, cuando intentaba abandonar esa vía por una ruta que Teherán considera no autorizada.

La fuerza militar aseguró que el buque transportaba crudo, aunque no difundió su nombre ni su bandera. También afirmó que la nave había desconectado sus sistemas de navegación y posicionamiento antes de la maniobra, mientras el humo del incendio podía verse desde la costa.

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La Armada de la Guardia Revolucionaria detalló que “Un superpetrolero que transportaba crudo y que intentaba salir del estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina marina en una zona declarada de alto riesgo”.

El organismo sostuvo que el barco continuaba en llamas y advirtió que ampliará sus operaciones contra embarcaciones comerciales fuera de ese corredor marítimo. “Un incendio de grandes proporciones es el destino de cualquier petrolero infractor que pretenda ignorar la seguridad y las normas del estrecho de Ormuz”, señaló en el comunicado.

Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz

La agencia británica de vigilancia del comercio marítimo UKMTO no había informado sobre este episodio. Desde el 29 de septiembre, el organismo registró 10 incidentes con buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos varios ataques con proyectiles de origen desconocido.

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El anuncio iraní se conoció horas después de que la Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos comunicara el rescate de 22 tripulantes de un petrolero incendiado en el golfo Pérsico. Las autoridades indicaron que los marineros, de distintas nacionalidades asiáticas, recibieron primeros auxilios y permanecían estables, sin establecer una relación entre ambos hechos.

La Guardia Revolucionaria reiteró que mantiene bajo su control el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita parte relevante del comercio energético mundial. El flujo de petróleo en esa zona regresó a niveles cercanos a los registrados antes del inicio de la guerra en febrero.

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El régimen iraní cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel y utilizó esa decisión como uno de sus mecanismos de presión. Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

(Con información de EFE)