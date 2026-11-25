CEDIS denuncia autopista México-Querétaro Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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Los gobiernos anteriores de Cuautitlán Izcalli pudieron permitir la construcción y operación de parques logísticos sin exigir el cumplimiento de todas las obras de infraestructura vial necesarias para compensar el impacto de estos complejos, afirmó el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, al referirse al congestionamiento que paralizó durante varios días la circulación en la zona de El Peral y la autopista México–Querétaro.

El alcalde sostuvo que los desarrolladores de parques industriales y centros de distribución tienen obligaciones que van más allá del pago por impacto vial, pues también deben cumplir con condicionantes ambientales, obras de mitigación e infraestructura que permita mantener la movilidad en las zonas donde operan.

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Durante sus declaraciones, Serrano Palacios cuestionó si las administraciones municipales anteriores verificaron que las empresas cumplieran con todos los compromisos establecidos en sus autorizaciones antes de permitirles iniciar operaciones.

“Vamos a ver si tomaron las previsiones […] para garantizar la movilidad de todas las personas”, expresó.

Parques logísticos provocaron largas filas de transporte de carga

Filas de camiones y unidades de carga pesada permanecen detenidas a lo largo de las vías de acceso a un centro logístico de mercado Libre en la zona de El Peral, en Cuautitlán Izcalli. Las tomas registradas desde un vehículo en movimiento muestran decenas de tráileres formados sobre las vialidades aledañas a los almacenes, provocando retrasos y afectaciones a la circulación vehicular en dirección a la autopista México-Querétaro.

Las declaraciones del alcalde se producen después de las afectaciones viales registradas desde el 17 de noviembre en el corredor de El Peral, donde las filas de tractocamiones que esperaban ingresar a distintos centros de distribución provocaron congestionamientos que alcanzaron la autopista México–Querétaro, con dirección a Tepotzotlán, así como la carretera Cuautitlán–Teoloyucan.

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Las autoridades municipales detectaron problemas relacionados con la organización logística de los parques industriales, particularmente en los horarios de recepción de mercancías y el estacionamiento de las unidades de transporte pesado.

Se detalló que numerosos camiones llegaban antes de la hora autorizada para ingresar a los centros de distribución, por lo que permanecían estacionados o formaban filas en las vialidades mientras esperaban su turno.

Esta situación generó una acumulación de vehículos de carga que terminó por afectar también a los automovilistas particulares y al transporte ordinario.

El presidente municipal señaló que el problema no dependía únicamente de las condiciones de las vialidades, sino también de las decisiones operativas de las empresas que administran los centros logísticos.

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Posibles clausuras a parques logísticos

Parque Logístico El Peral Izcalli Edomex (especial)

El alcalde también denunció maniobras de conductores que, ante la saturación de las vialidades, realizaban vueltas a la derecha desde carriles extremos para intentar incorporarse a una reducción de circulación en la zona de Circunvalación.

“Desde centrales se estaban dando vuelta a la derecha, desde el extremo, digamos, de lo que sería el sexto carril, no desde un tercer carril, para todos ingresar a una reducción en Circunvalación”, describió.

Serrano Palacios consideró que este tipo de movimientos podía constituir una afectación grave a las vías de comunicación, por lo que insistió en la necesidad de que los parques logísticos modifiquen sus dinámicas de operación.

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El edil mencionó que incluso algunas empresas reconocieron problemas administrativos relacionados con la recepción de mercancías, mientras los tractocamiones permanecían afuera de sus instalaciones y afectaban la circulación.

En ese contexto, mencionó el caso de Walmart, empresa que, según su versión, reconoció que tenía un problema administrativo y que por eso hubo retraso en las unidades atendidas, ocasionando un caos vial en la zona que se prolongó por varias horas.

El gobierno municipal advirtió a los operadores que, si no modificaban sus horarios de recepción y sus dinámicas logísticas, podría proceder con la clausura de los parques industriales.

Revisarán condiciones de operación de los centros de distribución

Trafico Autopista México-Querétaro Perinorte Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Serrano Palacios sostuvo que la solución a los problemas de movilidad en El Peral requiere la participación de las empresas e insistió en que los parques logísticos deben asumir su responsabilidad y evitar que sus operaciones trasladen los costos de sus deficiencias organizativas a los habitantes y automovilistas de Cuautitlán Izcalli, así como de los municipios vecinos.

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Mientras tanto, la revisión de los accesos, los horarios de ingreso y las condiciones de operación de estos complejos será fundamental para evitar que las filas de transporte pesado vuelvan a bloquear las principales vialidades del municipio y afecten la conexión con la autopista México–Querétaro.