Colombia

Él es el intendente Michael González, considerado el mejor policía de Colombia en 2026: lidera proyecto para prevenir el consumo y venta de drogas en menores de edad

La Fundación Corazón Verde otorgó la distinción por una estrategia escolar que involucró a más de 17.000 menores del municipio. La ceremonia estuvo acompañada por toda la cúpula policial

Michel González Gómez fue elegido como el mejor policía de Colombia en 2026 por su labor preventiva con más de 17.000 niños en Soacha - crédito Fundación Corazón Verde/Instagram
Michel González Gómez fue elegido como el mejor policía de Colombia en 2026 por su labor preventiva con más de 17.000 niños en Soacha - crédito Fundación Corazón Verde/Instagram
Guardar

Michel González Gómez, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Soacha, fue elegido como mejor policía de Colombia en 2026 por su trabajo de prevención del consumo de drogas entre niños y jóvenes de ese municipio, una estrategia escolar que alcanzó a más de 17.000 niños.

La Fundación Corazón Verde entregó el reconocimiento en una ceremonia con presencia de la cúpula de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El premio distinguió su liderazgo comunitario y su labor de enseñanza en instituciones educativas.

PUBLICIDAD

El policía bogotano, de 44 años, lleva 21 años en la institución. “No me la creía, entré en shock, pero esta vez me tocó a mí”, expresó el uniformado en diálogo con El Tiempo tras recibir la distinción.

González llegó a Soacha en 2024, después de trabajar en México como instructor de prevención. Allí fortaleció el Programa Escolarizado de Prevención del Consumo de las Drogas y la Violencia, una estrategia nacional de la Policía liderada por la Dirección de Antinarcóticos.

El intendente de 44 años acumula 21 años de servicio institucional y ejerció previamente como instructor de prevención en México - crédito Alcaldía Soacha/X
El intendente de 44 años acumula 21 años de servicio institucional y ejerció previamente como instructor de prevención en México - crédito Alcaldía Soacha/X

El plan cuenta con apoyo de la administración municipal y de la comunidad educativa. Sus clases se desarrollan en cinco encuentros de 45 minutos sobre toma de decisiones, efectos de las drogas, manejo de emociones, estilos de vida saludables y metas personales.

PUBLICIDAD

La meta es que los estudiantes identifiquen los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y cuenten con herramientas para afrontarlos. González coordina a siete instructores de la Policía Metropolitana de Soacha, cuyas actividades de prevención han llegado a todas las instituciones educativas del municipio.

Cuando patrullaba zonas rurales del Magdalena Medio, tras graduarse como patrullero en 2006, llevaba siempre una cartilla Nacho. Si encontraba niños, la utilizaba para enseñarles a leer y escribir mientras participaba en operaciones contra las drogas como integrante del Escuadrón Móvil de Carabineros.

El intendente compara el momento de vestir el uniforme con la imagen de un héroe de historieta que se ajusta “el cinturón de la justicia”. Sobre su vínculo con los alumnos, “Me encanta compartir con ellos, son mi alegría”, comentó al diario nacional.

Policía Nacional
El programa de prevención desarrollado en Soacha benefició a más de 17.000 estudiantes mediante talleres de autocuidado y toma de decisiones - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los niños que participaron en las clases lo reconocen en la calle y les dicen a sus padres que es el policía que les enseña en el colegio. Los docentes, a su vez, le han comunicado cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes.

Óscar Gutiérrez, representante de las instituciones educativas públicas de Soacha ante el Comité de Convivencia Escolar, sostuvo que el programa promueve el autocuidado, la empatía y la toma de decisiones. También destacó el liderazgo del intendente y planteó extender las actividades a barrios y otros espacios comunitarios.

Una vocación nacida durante la infancia

González creció con su madre, hermanos y primos. De niño jugaba a policías y ladrones, desarmaba equipos electrónicos y practicaba baloncesto, pero tenía una aspiración definida: ingresar a la Policía para hacer justicia.

Antes de lograrlo, prestó el servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial. Su primer intento de entrar a la institución no prosperó, aunque un capellán que conocía su propósito lo animó a presentarse nuevamente y lo apoyó.

Estudiantes de espalda sentados en sus escritorios dentro de un aula frente a una pizarra con un símbolo de prohibición de celulares.
Representantes educativos del municipio reportaron mejoras en la convivencia escolar y en las actitudes de los alumnos participantes - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, consideró que el premio también representa a los policías que escuchan a los jóvenes y acompañan a sus familias. La administración municipal articula estas acciones con la iniciativa Entornos Seguros – Dueños del Futuro.

Durante este año, el municipio desarrolló talleres con más de 12.000 estudiantes de instituciones públicas y privadas. Esa cifra corresponde al trabajo municipal más amplio y a la coordinación con la Policía.

González busca que las tareas de prevención tengan recursos y continuidad, porque considera que los cambios requieren tiempo y no pueden depender de una sola persona. “Mi propósito es que la prevención llegue a todos los niños del país”, afirmó.

Fuera del uniforme, estudia, apoya emprendimientos, disfruta viajar y ver películas. Los primeros años de su carrera lo mantuvieron durante largos periodos lejos de su familia.

Temas Relacionados

Mejor policía de ColombiaMichael GonzálezPolicía Nacional de ColombiaSoachaConsumo de drogasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras denuncias de Eva Ferrer, Angie Rodríguez confirmó que Verónica Alcocer la maltrató en la Casa de Nariño: “En dos ocasiones”

La exdirectora del Dapre aseguró que durante su paso por la entidad, la entonces primera dama intentó agredirla físicamente, confirmando la versión de la exasesora española

Tras denuncias de Eva Ferrer, Angie Rodríguez confirmó que Verónica Alcocer la maltrató en la Casa de Nariño: “En dos ocasiones”

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

Antonella Petro respaldó a su mamá Verónica Alcocer tras las polémicas declaraciones de Eva Ferrer: “Ninguna bala de odio apagará el brillo de tu corazón”

La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, compartió una fotografía junto a la exprimera dama, acompañada de un mensaje de respaldo, tras las graves acusaciones en contra por presuntos viajes oficiales con dinero y drogas

Antonella Petro respaldó a su mamá Verónica Alcocer tras las polémicas declaraciones de Eva Ferrer: “Ninguna bala de odio apagará el brillo de tu corazón”

Atentaron contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla: Gobierno no descarta posible represalia por medida del presidente De la Espriella

Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín fueron interceptados por hombres en motocicleta cuando regresaban de su turno en la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico

Atentaron contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla: Gobierno no descarta posible represalia por medida del presidente De la Espriella

Capturan a extranjero que intimidaba con arma de fuego a su pareja en Bogotá: intentó huir en un bicitaxi

La denunciante acudió con su hija al CAI Quirigua, donde solicitó auxilio tras los hechos, y los agentes ubicaron al sospechoso mientras se desplazaba en el automotor en el occidente de la ciudad

Capturan a extranjero que intimidaba con arma de fuego a su pareja en Bogotá: intentó huir en un bicitaxi
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

Ella es María Alejandra López Pérez, la ingeniera que se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026: duró más de 10 años en búsqueda de la corona

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

Hijo de Sara Uribe respaldó la relación de su madre con Camilo Méndez y ella habló sobre la posibilidad de tener un bebé: “No cierro las puertas”

Deportes

Francisco Fydriszewski, delantero del Junior FC, erró gol debajo del arco y sin portero, y desató la furia de los hinchas: “Una silla puesta ahí hace ese gol”

Francisco Fydriszewski, delantero del Junior FC, erró gol debajo del arco y sin portero, y desató la furia de los hinchas: “Una silla puesta ahí hace ese gol”

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

Mientras piden su salida de la selección Colombia, Camilo Vargas responde con penalti atajado en el clásico mexicano Atlas vs. Chivas de Guadalajara

Así fue el gol de Radamel Falcao en el partido de leyendas del Manchester United vs Arsenal

Se apaga la era de Nairo Quintana: expertos analizan la crisis del ciclismo colombiano y la falta de relevo en la élite mundial