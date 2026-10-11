Él es el intendente Michael González, considerado el mejor policía de Colombia en 2026: lidera proyecto para prevenir el consumo y venta de drogas en menores de edad

Michel González Gómez fue elegido como el mejor policía de Colombia en 2026 por su labor preventiva con más de 17.000 niños en Soacha - crédito Fundación Corazón Verde/Instagram

Guardar

Michel González Gómez, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Soacha, fue elegido como mejor policía de Colombia en 2026 por su trabajo de prevención del consumo de drogas entre niños y jóvenes de ese municipio, una estrategia escolar que alcanzó a más de 17.000 niños.

La Fundación Corazón Verde entregó el reconocimiento en una ceremonia con presencia de la cúpula de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El premio distinguió su liderazgo comunitario y su labor de enseñanza en instituciones educativas.

PUBLICIDAD

El policía bogotano, de 44 años, lleva 21 años en la institución. “No me la creía, entré en shock, pero esta vez me tocó a mí”, expresó el uniformado en diálogo con El Tiempo tras recibir la distinción.

González llegó a Soacha en 2024, después de trabajar en México como instructor de prevención. Allí fortaleció el Programa Escolarizado de Prevención del Consumo de las Drogas y la Violencia, una estrategia nacional de la Policía liderada por la Dirección de Antinarcóticos.

El intendente de 44 años acumula 21 años de servicio institucional y ejerció previamente como instructor de prevención en México - crédito Alcaldía Soacha/X

El plan cuenta con apoyo de la administración municipal y de la comunidad educativa. Sus clases se desarrollan en cinco encuentros de 45 minutos sobre toma de decisiones, efectos de las drogas, manejo de emociones, estilos de vida saludables y metas personales.

PUBLICIDAD

La meta es que los estudiantes identifiquen los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y cuenten con herramientas para afrontarlos. González coordina a siete instructores de la Policía Metropolitana de Soacha, cuyas actividades de prevención han llegado a todas las instituciones educativas del municipio.

Cuando patrullaba zonas rurales del Magdalena Medio, tras graduarse como patrullero en 2006, llevaba siempre una cartilla Nacho. Si encontraba niños, la utilizaba para enseñarles a leer y escribir mientras participaba en operaciones contra las drogas como integrante del Escuadrón Móvil de Carabineros.

El intendente compara el momento de vestir el uniforme con la imagen de un héroe de historieta que se ajusta “el cinturón de la justicia”. Sobre su vínculo con los alumnos, “Me encanta compartir con ellos, son mi alegría”, comentó al diario nacional.

PUBLICIDAD

El programa de prevención desarrollado en Soacha benefició a más de 17.000 estudiantes mediante talleres de autocuidado y toma de decisiones - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los niños que participaron en las clases lo reconocen en la calle y les dicen a sus padres que es el policía que les enseña en el colegio. Los docentes, a su vez, le han comunicado cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes.

Óscar Gutiérrez, representante de las instituciones educativas públicas de Soacha ante el Comité de Convivencia Escolar, sostuvo que el programa promueve el autocuidado, la empatía y la toma de decisiones. También destacó el liderazgo del intendente y planteó extender las actividades a barrios y otros espacios comunitarios.

Una vocación nacida durante la infancia

González creció con su madre, hermanos y primos. De niño jugaba a policías y ladrones, desarmaba equipos electrónicos y practicaba baloncesto, pero tenía una aspiración definida: ingresar a la Policía para hacer justicia.

PUBLICIDAD

Antes de lograrlo, prestó el servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial. Su primer intento de entrar a la institución no prosperó, aunque un capellán que conocía su propósito lo animó a presentarse nuevamente y lo apoyó.

Representantes educativos del municipio reportaron mejoras en la convivencia escolar y en las actitudes de los alumnos participantes - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, consideró que el premio también representa a los policías que escuchan a los jóvenes y acompañan a sus familias. La administración municipal articula estas acciones con la iniciativa Entornos Seguros – Dueños del Futuro.

Durante este año, el municipio desarrolló talleres con más de 12.000 estudiantes de instituciones públicas y privadas. Esa cifra corresponde al trabajo municipal más amplio y a la coordinación con la Policía.

PUBLICIDAD

González busca que las tareas de prevención tengan recursos y continuidad, porque considera que los cambios requieren tiempo y no pueden depender de una sola persona. “Mi propósito es que la prevención llegue a todos los niños del país”, afirmó.

Fuera del uniforme, estudia, apoya emprendimientos, disfruta viajar y ver películas. Los primeros años de su carrera lo mantuvieron durante largos periodos lejos de su familia.