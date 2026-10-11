Fuerte condena internacional al ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos: “Un acto terrorista”

Las Naciones Unidas exigen el cese inmediato de los ataques contra civiles en Arabia Saudí.

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La condena internacional al ataque de los rebeldes hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad se extendió este domingo desde Naciones Unidas y la Unión Europea hasta gobiernos árabes, después de que la ofensiva dejara 12 muertos y 309 heridos, según las autoridades saudíes.

El ataque, ocurrido el sábado contra la principal terminal aérea de la capital de Arabia Saudí, fue atribuido a los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo respaldado por Irán. Entre las víctimas mortales hay cuatro saudíes y ciudadanos de Bangladés, Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán.

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Naciones Unidas exige el cese de los ataques contra civiles

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, afirmó estar «profundamente conmocionado» por la ofensiva. «Los ataques a civiles y a la infraestructura civil son una violación del derecho internacional. Estos ataques deben cesar inmediatamente», señaló en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el hecho como una «escalada peligrosa» y pidió al grupo detener sus operaciones contra objetivos civiles. A su juicio, las acciones de fuerzas vinculadas a Irán elevan la tensión regional y afectan infraestructuras relevantes para el transporte y el suministro energético.

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La Comisión Europea consideró que la ofensiva hutí representa una escalada peligrosa para la seguridad regional y el suministro energético. (REUTERS/ARCHIVO)

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, describió la acción como un acto de terrorismo y sostuvo que no hay justificación para ataques indiscriminados contra población e instalaciones civiles. La jefa de la diplomacia europea dijo además que los ministros de Exteriores del bloque abordarán el lunes las crecientes tensiones en la región.

Gobiernos europeos y árabes expresan solidaridad con Riad

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó el ataque y trasladó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. También expresó su apoyo al Gobierno saudí y al Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente, al tiempo que pidió una salida negociada bajo los auspicios de Naciones Unidas.

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Francia exigió a los hutíes que suspendan de inmediato sus ataques y afirmó que mantendrá su respaldo a la defensa del territorio y las infraestructuras saudíes. París informó que entre los heridos figura una ciudadana francesa.

Desde Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, condenó lo que definió como «un acto terrorista contra Arabia Saudí y la aviación civil». El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, consideró que los ataques eran «despreciables» y suponían otra escalada.

La Liga Árabe, que reúne a 22 países, consideró que los ataques repetidos contra instalaciones de aviación civil constituyen una violación del derecho internacional. El organismo advirtió sobre el riesgo para pasajeros, trabajadores aeroportuarios, la navegación aérea internacional y la estabilidad regional.

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Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

Jordania confirmó la muerte de uno de sus ciudadanos y señaló que otros cuatro resultaron heridos. Dos ya recibieron el alta hospitalaria, mientras dos mujeres continuaban ingresadas. Catar, Kuwait, Baréin, Egipto, Líbano y Siria también condenaron la ofensiva y respaldaron medidas destinadas a proteger a la población y las instalaciones civiles.

La Unión Africana (UA) se sumó a los pronunciamientos y reclamó un cese inmediato de las hostilidades. La organización subrayó que la población civil y las infraestructuras civiles deben quedar protegidas conforme al derecho internacional.

Yemen vincula su seguridad a la de Arabia Saudí

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente expresó su solidaridad con Riad. El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, afirmó que la seguridad de Yemen y la de Arabia Saudí están conectadas y que el ataque amenazaba a ambos países.

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Las autoridades saudíes indicaron que los 309 heridos reciben atención en varios hospitales y que algunos permanecen en estado crítico. El gabinete yemení pidió a la comunidad internacional que adopte medidas concretas para resguardar a los civiles y la seguridad regional, además de las condenas públicas.

La ofensiva ocurre tras el fin, en julio, de una tregua de cuatro años negociada por la ONU y en medio de una nueva intensificación del conflicto. Arabia Saudí interviene militarmente en Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná a finales de 2014. En las últimas semanas, los enfrentamientos han incluido ataques saudíes contra objetivos hutíes y operaciones de los insurgentes contra aeropuertos, instalaciones militares, refinerías y otros objetivos económicos saudíes.

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Fuentes militares señalaron que las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Riad avanzan contra los hutíes en áreas próximas al estrecho de Bab el Mandeb. Al Alimi aseguró que su Gobierno mantendrá la operación Amanecer de Yemen, dirigida a recuperar los territorios bajo control insurgente.