"No soy amigable con la IA": Nicolas Cage explicó por qué rechazó el acuerdo de Amazon para 'Spider-Noir'

Nicolas Cage rechazó un acuerdo con Amazon para autorizar el uso de inteligencia artificial en la serie 'Spider-Noir'. (REUTERS/Mark Blinch)

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Nicolas Cage se declaró abiertamente en contra de Amazon y su política de inteligencia artificial (IA) tras revelar que se negó a firmar un acuerdo que habría permitido el uso de esa tecnología en la producción de Spider-Noir, la serie de superhéroes de Prime Video cancelada el mes pasado tras una única temporada.

“Amazon es una empresa muy amigable con la IA, con una inversión de 50.000 millones de dólares en OpenAI. Yo no soy un actor amigable con la IA”, declaró el actor el sábado durante un panel en el Empire Stage de la Comic-Con de Nueva York.

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“No soy parte de su club. No firmé el acuerdo para que usaran IA en Spider-Noir. Probablemente no vuelva a trabajar con esa productora. Pero está bien”.

La cancelación de Spider-Noir fue anunciada días antes del primer fin de semana de los premios Emmy, donde la serie había acumulado 11 nominaciones, la mayor cantidad de cualquier título de Prime Video este año.

La decisión tomó por sorpresa a la industria: el programa sumó 2.600 millones de minutos vistos en sus primeras seis semanas y recibió elogios de la crítica y el público.

Prime Video canceló la producción tras su primera temporada a pesar de acumular 11 nominaciones a los premios Emmy. (Prime Video)

Para Cage, sin embargo, la ruptura con Amazon va más allá de la cancelación. “¿Cómo se sobrevive a la IA?”, planteó ante el público de la convención, antes de conectar esa pregunta con su postura: la negativa a firmar el acuerdo fue una decisión de principios que sostiene desde hace tiempo.

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La de Spider-Noir no fue la primera vez que el artista confrontó públicamente a la industria por el avance de la tecnología.

En los Premios Saturn de principios de 2025, afirmó que es “un gran defensor de no dejar que los robots sueñen por nosotros”.

“Los robots no pueden reflejar la condición humana por nosotros. Es un callejón sin salida. Si un actor deja que un robot de IA manipule su actuación aunque sea un poco, esa distancia acabará convirtiéndose en una milla”, sostuvo en esa oportunidad.

Y añadió que “toda la integridad, la pureza y la verdad del arte serán reemplazadas únicamente por intereses financieros. No podemos permitir que eso suceda”. En 2024, también le había confesado al The New Yorker que la IA le generaba “terror”.

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El actor criticó la inteligencia artificial en los Premios Saturn al afirmar que los robots no pueden reflejar la condición humana. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Lejos de retirarse, Nicolas Cage expuso ante la audiencia de la Comic-Con neoyorquina hacia dónde apunta su carrera.

El actor manifestó su intención de trabajar con realizadores jóvenes de la generación Z y puso como ejemplo a Kane Parsons, director de Backrooms, quien construyó su trayectoria desde YouTube antes de dar el salto a Hollywood.

Dicho filme desplazó a Marty Supreme como el estreno más taquillero en la historia de A24.

“Tengo que conectar con estos directores jóvenes que son de la generación Z, y lo hacen a su manera, ya sea a través de la cultura YouTube o lo que sea. Lo hacen desde cero y a mano. Quiero sumarme a eso”, dijo el actor.

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Parsons es, además, un reconocido crítico del uso de la IA generativa, lo que refuerza la afinidad que Cage expresó por su trabajo.

El director Kane Parsons se convirtió en una referencia para Cage por su postura crítica hacia la inteligencia artificial generativa. (A24)

Nicolas Cage quiere protagonizar “True Detective”

Durante el mismo panel, el actor también dejó ver que su experiencia en televisión continuará. Spider-Noir fue su primer protagónico en una serie, y esa experiencia pareció abrirle el apetito por el formato.

“Creo que probablemente voy a hacer otra temporada de televisión. Creo que podría hacer una temporada de True Detective. ¿Está bien que yo sea el primero en anunciarlo?”, declaró ante el público.

HBO no respondió de inmediato a las consultas de los medios sobre la participación del actor en la próxima temporada de la serie.

El comentario provocó risas, en parte porque Nicolas Cage lo enmarcó como una autocrítica velada a los directores que adelantan proyectos sin autorización.

“Como Jonathan Turteltaub, que agarra un micrófono en Filadelfia y dice ‘¡Estamos haciendo National Treasure 3 y Nic viene!’ Y yo digo: no, yo no firmé eso".

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Nicolas Cage participará en la película 'Madden' y prestará su voz para la cinta 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cage también está vinculado a Madden, donde interpretará a John Madden, y prestará su voz en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, prevista para 2027.