"Una buena película de terror tiene una lección, no solo debe asustar": Jessica Chastain reflexionó sobre el mensaje de "Other Mommy"

Jessica Chastain interpreta a Ursula, una madre que intenta proteger a su hija Bela de una entidad sobrenatural que adopta su apariencia y amenaza con alterar la vida familiar en Other Mommy, dirigida por Rob Savage y basada en la novela Incidents Around the House, de Josh Malerman

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Una madre dispuesta a cualquier cosa por proteger a su hija y una entidad sobrenatural que ansía volver a sentirse viva ocupan el centro de “Other Mommy”, la nueva película de terror protagonizada por Jessica Chastain.

La actriz, ganadora del Óscar, interpreta un doble papel que combina el instinto maternal con una presencia oscura y amenazante, en una producción dirigida por Rob Savage que llegó a los cines el 9 de octubre.

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En una entrevista con el podcast Seen on the Screen, conducido por Jacqueline Coley, Chastain repasó el proceso de construcción de su personaje, los desafíos de trabajar junto a una actriz infantil en escenas de alto voltaje emocional y su particular vínculo con el género de terror a lo largo de su carrera.

Una madre y su sombra

El guion de “Other Mommy” le propuso a Chastain un reto puntual: interpretar simultáneamente a Ursula, la madre protagonista, y a una suerte de contraparte oscura de la maternidad.

La actriz definió al cine de terror como una fábula para adultos que transmite mensajes más allá del susto directo (Captura de video: YouTube/Universal Pictures)

“Me gustó el desafío de interpretar a los dos personajes, la madre, pero también el lado sombrío de la maternidad”, explicó la actriz durante la conversación. Sin revelar detalles de la trama, adelantó que su personaje pronuncia una frase final que considera “subversiva” y “emocionante de ver decir a una mujer frente a cámara”.

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La historia se narra desde la perspectiva de Bela, la niña protagonista, un recurso narrativo que, según la actriz, exige una responsabilidad particular de quien interpreta a la menor. “La actriz que interpreta a Bela es muy importante porque tiene mucho peso sobre sus hombros”, señaló.

El cuidado con los actores infantiles

Chastain remarcó que, desde la primera conversación con Savage, planteó su preocupación por el bienestar emocional de la niña durante el rodaje de las escenas más intensas.

El director le garantizó un esquema de trabajo que evitó que la menor estuviera presente en el set durante las secuencias más perturbadoras. “Habíamos organizado varias formas de rodar las partes más aterradoras sin que ella estuviera en el set”, recordó la actriz, quien añadió que ese resguardo también le permitió a ella “ser todo lo inquietante que hiciera falta”.

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El equipo de producción adaptó el plan de rodaje para evitar que la actriz infantil presenciara las escenas más perturbadoras (REUTERS)

La protección de los actores menores es, según Chastain, un principio que aplica en toda su trayectoria. Recordó una escena de “The Eyes of Tammy Faye” en la que debía sostener a un recién nacido real durante un momento de quiebre emocional.

Ante la incomodidad de hacerlo con el bebé en brazos, el equipo lo retiró de la sala y la actriz completó la toma con un muñeco. “Creo que los niños necesitan ser protegidos y quiero asegurarme de que, cuando se cuenta una historia, no haya ningún daño colateral en términos de la experiencia humana”, afirmó.

La colaboración con Rob Savage

Sobre el director de “Other Mommy”, Chastain destacó su condición de cinéfilo y su nivel de preparación previa al rodaje. Según relató, Savage llegó a usar remeras con el nombre de Kathryn Bigelow en el set y la consultaba con frecuencia sobre sus experiencias con Christopher Nolan.

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“Se puede ver cuánto ama el cine, cuán visual es, cuánto trabajó en la preparación”, apuntó la actriz, quien valoró especialmente que el director tuviera “un punto de vista” propio y no se limitara a un rol técnico.

El director Rob Savage permitió la integración de escenas espontáneas durante las jornadas de grabación en el set (REUTERS)

Esa dinámica incluyó momentos de improvisación durante el rodaje. Chastain mencionó una escena de cocina en la que propuso espontáneamente romper un huevo, una acción que no figuraba en el guion gráfico original.

“Podíamos hacer lo que él había planeado y también probar si funcionaba lo que yo proponía”, explicó sobre la apertura del director a incorporar ideas surgidas en el set, incluso cuando no todas resultaban efectivas.

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El terror como género para contar historias de mujeres

La actriz recordó que Sigourney Weaver en “Aliens” y Linda Hamilton en “Terminator 2” fueron referentes femeninas para ella desde su infancia. “Me di cuenta de que las mujeres eran las heroínas, las que derrotaban a los monstruos”, afirmó.

La actriz definió al género como un territorio de fábulas con lecturas que trascienden el susto inmediato. “Una buena película de terror tiene una lección ahí dentro, no solo debe asustar. Es un cuento de hadas para adultos”, sostuvo.

La interpretación del personaje requirió un trabajo físico basado en mantener el cuerpo bajo constante tensión (REUTERS)

Sobre su personaje en “Other Mommy”, explicó que la entidad busca volver a la vida a través de su vínculo con la niña y que, desde su perspectiva, intenta protegerla del sufrimiento y de la oscuridad del mundo real.

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“Tienes que entender por qué un personaje hace algo. No significa que esté haciendo lo correcto, pero debes tener empatía por su origen”, concluyó la actriz respecto a su proceso de construcción del personaje.

Chastain también explicó que la construcción física de su personaje requirió un trabajo opuesto al que suele aplicar en otros papeles. “Mucho de mi actuación trata de liberar a mi cuerpo de tensión. Con Other Mommy hice exactamente lo opuesto: busqué tensar todo lo que pude e intentar que pareciera que no lo estaba haciendo”, afirmó.