Por qué los comercios enfrentan su Día de la Madre más desafiante en años

Las ventas por el Día de la Madre habían caído 3,5% en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

De cara al Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 18 de octubre, los comercios buscan estrategias para impulsar las ventas, en un contexto en el que el consumo no termina de despegar. La expectativa es que los niveles de compra sean similares a los del año pasado, aunque con un cambio en la composición de rubros por el estancamiento del crédito.

A ese panorama se suman un deterioro en términos reales del salario registrado privado, que en julio encadenó tres meses consecutivos de retroceso; crecimiento de la desocupación, tasas de interés que permanecen elevadas, mayor morosidad y un aumento del trabajo “en negro”, cuyos ingresos son, en promedio, 50,7% más bajos que los del sector formal de la economía.

PUBLICIDAD

Se trata de un escenario complejo para los comerciantes, que en celebraciones como el Día de la Madre suelen encontrar una oportunidad para dinamizar las ventas. En esta ocasión, deberán competir por un consumidor más cauteloso y con menor margen para destinar presupuesto a gastos no esenciales.

Los comercios deberán competir por un consumidor más cauteloso y con menor margen para destinar presupuesto a gastos no esenciales (Foto: GCBA)

Matías Bolis Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), contó que, hasta ahora, las acciones promocionales para esta fecha no presentan cambios significativos en relación con otros años. Cree que las empresas van a apuntar a combinar descuentos y cuotas, pero dependerá de cada rubro y región.

“Está muy atomizado. No hay una estrategia generalizada. Lo que sí puede unificar, en cierta medida, será lo que ofrezcan los bancos”, dijo el especialista.

PUBLICIDAD

Bolis Wilson resaltó que el consumo mostró signos de estancamiento durante el último trimestre. Sin embargo, aclaró que “esto no significa que el consumo en 2026 termine a la baja, sino que debería repuntar y cerrar el año con variaciones similares a las estimadas para el PBI. Puntualmente, para el Día de la Madre no creemos que haya números muy distintos de los del año anterior”.

La demanda mostró signos de estancamiento durante el último trimestre. Sin embargo, aclaró que “esto no significa que el consumo en 2026 termine a la baja (Bolis Wilson)

Según el Semáforo de consumo de la Fundación Ecosur, el comportamiento de la demanda fue heterogéneo en los últimos tres meses, con un fuerte deterioro en julio, una recuperación parcial en agosto y señales mixtas en septiembre. La evolución de los distintos indicadores refleja que la mejora no logró consolidarse de manera generalizada y que persisten diferencias marcadas entre rubros.

PUBLICIDAD

De todos modos, sí podría observarse un cambio en la elección del regalo en esta oportunidad. El último informe de la CAC evidencia que la composición de la canasta de las familias frenó la transformación que había iniciado el año pasado, cuando los bienes durables, como electrodomésticos, comenzaron a ganar participación frente a los productos de consumo masivo.

Ello se debe principalmente al amesetamiento del crédito, dado que la demanda de bienes durables está estrechamente vinculada con el financiamiento disponible en la economía. “Como no vemos una nueva expansión del crédito, tampoco esperamos que estos productos se destaquen durante el Día de la Madre”, remarcó Bolis Wilson.

PUBLICIDAD

El último informe de la CAC muestra que la composición de la canasta de las familias frenó la transformación que había iniciado el año pasado (Foto: Reuters)

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguran que las estrategias para esta fecha “son las que están a mano” y las que ya vienen utilizando: ofertas y promociones, junto con una mayor cantidad de cuotas financiadas por los bancos.

“Es una apuesta a ver qué puede pasar. No estamos ni mejor ni peor que el año pasado; estamos más o menos igual, en la misma situación y con la misma restricción de poder adquisitivo”, sostuvieron en la entidad, cuyo informe de ventas por el Día de la Madre en 2025 había arrojado una caída interanual de 3,5%. En ese entonces, el único rubro que había registrado crecimiento fue electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, con un avance del 0,6 por ciento.

PUBLICIDAD

En CAME remarcaron que los descuentos varían según la región del país, aunque se podrán encontrar productos con hasta 50% de rebaja. Predominarán las opciones de financiación en 3 y 6 cuotas sin interés, con posibilidad de extenderse a 12 pagos en pequeños electrodomésticos. No obstante, la entidad pone foco en el elevado costo financiero que esto implica para los comercios por las altas tasas de interés.

Los descuentos varían según la región del país, aunque se podrán encontrar productos con hasta 50% de rebaja (CAME)

En CAME prevén que los rubros más beneficiados por el Día de la Madre sean indumentaria, calzado y marroquinería y perfumería.

La consultora Focus Market calcula un gasto promedio por regalo de $55.800. Entre los rubros comerciales minoristas con mayor proyección de ventas figuran experiencias (cenas, desayunos a domicilio, spa, entre otras), perfumería, cosmética, estética y belleza; e indumentaria.

PUBLICIDAD

Los descuentos que ofrecen los bancos y billeteras

Varios bancos y billeteras virtuales anunciaron promociones, descuentos y opciones de financiación para distintos rubros, sujetos a fechas determinadas, comercios adheridos y medios de pago específicos.

Por ejemplo, Banco Nación ofrece reintegros de hasta el 30%, con un tope de $35.000 por compra, y hasta 20 cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO.

La consultora Focus Market calcula un gasto promedio por regalo de $55.800 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Ciudad brinda descuentos de hasta el 30% y hasta 12 cuotas sin interés en marcas adheridas. Banco Provincia propone un ahorro del 30%, con un tope de reintegro de $40.000, y hasta 24 cuotas sin interés en su plataforma de e-commerce, mientras que, en términos generales, contempla la posibilidad de abonar en 6 pagos.

PUBLICIDAD

Entre los beneficios de Banco Galicia se destaca un 20% de ahorro, sin tope de reintegro, y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria y accesorios. Para los electrodomésticos, el financiamiento se extiende hasta 12 cuotas.

La propuesta de BBVA contempla un reintegro del 30%, sin tope, en marcas seleccionadas, acompañado de 6 cuotas sin interés o 9 si la compra supera los 250.000 pesos.

En el caso de billeteras virtuales, Mercado Pago ofrece hasta un 30% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés tanto en comercios físicos como en tiendas online.