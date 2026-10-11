Donald Trump aseguró que Putin “quisiera ver un acuerdo” sobre la guerra en Ucrania y acusó a Zelensky de impedirlo

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS/Archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a última hora del sábado que su par ruso, Vladimir Putin, busca un acuerdo para terminar la invasión a Ucrania y responsabilizó al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, por la falta de un entendimiento.

“A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo... pero, por la razón que sea, Zelenski no quiere llegar a un acuerdo”, declaró Trump ante periodistas en la residencia presidencial. El mandatario estadounidense se refirió a la conversación telefónica que mantuvo el viernes con el líder del Kremlin y sostuvo que “querría ver un acuerdo, firmemente”.

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Horas antes, Trump, pidió que Ucrania reemplace a su par ucraniano por un mandatario dispuesto a negociar el final de la guerra y cuestionó los ataques de Kiev contra las refinerías rusas, que vinculó con la escasez global de diésel.

“Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca y advirtió además que Zelensky “más le vale que pare de una vez” con su ofensiva a la infraestructura estratégica de Rusia. “Creo que debería celebrar unas elecciones y que podría haber resuelto este asunto”, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rinde homenaje a las víctimas de un ataque ruso contra la ciudad de Pryluky, el 8 de octubre de 2026 (Europa Press)

Trump sostuvo que autorizó a Kiev a actuar militarmente contra Moscú, aunque marcó un límite sobre las instalaciones petroleras. “Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías”, declaró sobre una conversación con Zelensky.

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Además, argumentó que las ofensivas contra esas infraestructuras “causan un problema mundial” por la falta de gasóleo. “Le dijimos: ‘Haz lo que quieras con Rusia, pero no ataques el gasóleo, porque hay un gran problema, una gran escasez. ¿Y qué hace él? Va y ataca el gasóleo", cuestionó.

La presión de Trump sobre Kiev coincidió con un acuerdo con Putin para ampliar los envíos de combustible ruso al mercado estadounidense y a otros destinos. El pacto contempla una entrega inmediata de 300.000 toneladas de diésel, seguida por 500.000 toneladas en noviembre, un millón en una etapa posterior y otros tres millones en un plazo breve.

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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, cuestionó el entendimiento y advirtió que la suspensión de restricciones favorecerá los recursos de Moscú para la guerra. “La suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, señaló en un comunicado.

Zelensky relacionó el acuerdo entre Washington y Moscú con el ataque ruso del sábado por la madrugada contra edificios residenciales en Zaporizhzhia, que dejó 17 muertos, entre ellos tres niños, y 16 heridos. El presidente ucraniano sostuvo que Rusia interpreta cualquier reducción de la presión internacional como una autorización para prolongar la invasión.

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Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia

“Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia”, escribió el mandatario ucraniano en su cuenta de X.

Rusia atacó centro de datos en Kiev y otros objetivos

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado que atacó un centro de datos en Kiev y dos buques de carga que se dirigían al puerto de Odesa, en operaciones que, según Moscú, apuntaron contra infraestructura vinculada al transporte de material militar ucraniano.

“Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando con drones los centros de datos y la infraestructura portuaria y buques de Ucrania implicados en el transporte de cargamentos militares”, indicó el mando castrense ruso en Telegram.

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El ministerio señaló que sus fuerzas alcanzaron en la capital ucraniana el centro de procesamiento de datos “ATM Ukrsibbanka”. De acuerdo con la versión oficial rusa, la instalación era utilizada por el Ejército ucraniano para reunir, procesar y almacenar información de inteligencia. Moscú también afirmó que dos buques de carga seca fueron alcanzados en alta mar mientras navegaban hacia Odesa, a orillas del mar Negro. Uno de los ataques ocurrió por la mañana y el otro durante la tarde, según Defensa.

Los ataques rusos contra centros de datos e infraestructura de telecomunicaciones provocaron interrupciones en el servicio de internet de algunos operadores de Ucrania.

(Con información de AFP Y EFE)