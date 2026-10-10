Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa

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La terminal petrolera Yug Rusí, en la ciudad de Rostov del Don, fue alcanzada durante un ataque nocturno atribuido a Ucrania, pocas horas después del acuerdo anunciado entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sobre el suministro de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial.

El canal independiente ruso de Telegram Astra informó que el ataque provocó un incendio en la terminal, dedicada al almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería de Neftezhájinsk. La instalación ya había sido atacada con drones ucranianos el 9 de julio.

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El ataque afectó la circulación ferroviaria

Las autoridades locales señalaron que las defensas aéreas derribaron más de 100 drones durante la ofensiva. El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slúsar, indicó en la plataforma MAX que un puente ferroviario sufrió daños.

“Se detuvo el tránsito de trenes en ambas direcciones. Se verifica la información sobre posibles víctimas. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos”, afirmó.

Más tarde, Slúsar comunicó que seis personas resultaron heridas y que varios edificios y viviendas particulares sufrieron daños. También se registró un incendio en un edificio en construcción de la localidad de Batáisk.

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En paralelo, dos buques fueron atacados en el mar de Azov, aunque no se informaron víctimas.

La terminal petrolera Yug Rusí, en la ciudad de Rostov del Don, fue alcanzada tras un ataque ucraniano

Moscú prometió envíos de diésel tras una llamada entre Trump y Putin

La ofensiva contra la infraestructura energética rusa se produjo poco después de una conversación telefónica entre Trump y Putin. Según el presidente estadounidense, Moscú se comprometió a ampliar sus suministros de combustible para contribuir a la baja de los precios internacionales del diésel.

Trump escribió en su red Truth Social que, durante “una conversación sumamente exitosa” con Putin, se acordó que “Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”.

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El mandatario estadounidense agregó que, “además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El acuerdo se conoció en medio de las presiones sobre Zelensky

El anuncio ocurre en un contexto de preocupación en la Casa Blanca y el Partido Republicano ante las encuestas para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Los sondeos citados reflejan una ventaja de alrededor de siete puntos para los demócratas, en un escenario marcado por el malestar de los consumidores por los precios de la gasolina y el costo de vida.

A la vez, Rusia atraviesa desde hace meses un déficit de combustible que provocó largas filas en las estaciones de servicio. La escasez se vinculó con los ataques ucranianos contra las refinerías del país.

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Trump había reclamado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que suspendiera de forma unilateral las operaciones contra las instalaciones petroleras rusas, al considerar que repercuten en el precio del diésel.

Zelensky cuestionó el entendimiento entre Moscú y Washington y lo calificó de “injusto” e “impropio de un aliado”, al sostener que permite a Rusia exportar combustible en vez de endurecer las sanciones por la guerra en Ucrania.