EPM asumirá la operación y el mantenimiento de la red de iluminación de la capital durante 10 años (Uaesp)

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Bogotá cambiará el modelo de operación de su alumbrado público a partir del 1 de diciembre de 2026, cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) asuma durante 10 años la administración y el mantenimiento de la red, bajo la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

El servicio no se interrumpirá durante la transición y la ciudad prevé modernizar la infraestructura con luminarias LED, sistemas de monitoreo y postes conectados. La medida incluye una alianza entre EPM y la Empresa de Telecomunica-ciones de Bogotá (ETB) para conectar la red de iluminación mediante fibra óptica e instalar tecnología inteligente.

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Además, el plan contempla cámaras, sensores e internet de las cosas en los postes, con aplicaciones para seguridad, movilidad, atención de emergencias, ambiente, salud y educación.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, presentó el proceso el lunes 23 de noviembre de 2026 como parte de los objetivos del Acuerdo 724 de 2026, orientado a consolidar una ciudad inteligente. Según explicó, la red actual no cuenta con una conexión centralizada que permita conocer en tiempo real el estado de cada luminaria y detectar con rapidez las fallas.

La modernización contempla luminarias LED, sensores, cámaras y nodos de telegestión (IDU)

EPM operará el sistema durante una década bajo vigilancia del Distrito

Desde diciembre, EPM tendrá a cargo la operación y el mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá. La UAESP mantendrá la supervisión sobre los compromisos, las metas de modernización y la calidad del servicio.

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La elección de EPM se produjo tras un análisis de mercado realizado por la Uaesp. La entidad consultó a cuatro empresas públicas: Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y Enel Colombia, Empresas Municipales de Cali (Emcali), K-YENA y EPM. GEB y Enel informaron que no tenían capacidad para presentar una oferta.

EPM fue seleccionada por su propuesta de costos, el número de cuadrillas disponibles en calle, la capacidad de respuesta ante averías y su experiencia previa. La empresa opera el alumbrado de 15 municipios, entre ellos Medellín y Cartagena. Con la incorporación de la capital, tendrá a su cargo más de 600.000 puntos de iluminación en Colombia.

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El Distrito conservará la propiedad de la infraestructura financiada con recursos de la ciudad. También mantendrá el control sobre los datos que produzca la red tecnológica. La participación de un nuevo operador, por tanto, no supone la venta del sistema de alumbrado público.

La ETB aportará su red de fibra óptica para conectar postes de luz en zonas piloto de Bogotá (Uaesp)

La fibra óptica permitirá conectar postes, cámaras y sensores

La ETB aportará su red de más de 20 millones de metros de fibra óptica para enlazar los postes operados por EPM. La conexión permitirá que la infraestructura deje de funcionar únicamente como soporte de luminarias y pueda incorporar herramientas de monitoreo, prevención y comunicación.

La primera fase tendrá una inversión aproximada de $15.000 millones y se desarrollará en una o dos zonas piloto. Allí comenzará el despliegue de cámaras, sensores y dispositivos vinculados al internet de las cosas.

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La meta para los próximos 10 años es instalar cerca de 100.000 nodos de telegestión. Estos equipos permitirán monitorear el funcionamiento de la red desde una central y facilitarán la detección de luminarias que requieran mantenimiento. El proyecto también prevé conectar hasta 50.000 postes con cámaras y sensores.

El ABC de los cambios previstos para 2027

A. Más luminarias LED y nuevos puntos de luz. Para 2027, el plan plantea modernizar 50.000 luminarias con tecnología LED e instalar 1.200 puntos adicionales. La ciudad registra actualmente una luminaria por cada 22 habitantes, una relación inferior al promedio de otras principales ciudades.

La nueva red busca reducir los tiempos de atención ante fallas en calles, parques y barrios (Uaesp)

B. Atención más rápida de daños. La operación con cuadrillas y los nodos de telegestión busca reducir los tiempos de respuesta ante fallas. La modernización se realizará de manera gradual en calles, parques y barrios, sin apagar ni suspender el servicio.

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C. Ahorro energético para el sistema. El Distrito estima que, desde enero de 2027, el uso de tecnología eficiente permitirá ahorrar cerca de $ 600 millones mensuales en energía, equivalentes a $ 7.200 millones al año. Esos recursos se destinarían a mejoras del mismo sistema de alumbrado.

El objetivo es que los ciudadanos encuentren menos zonas oscuras y cuenten con una red que pueda ser monitoreada de forma más precisa. Las cámaras y sensores, cuando entren en operación, ampliarían las posibilidades de gestión de la seguridad, la circulación vial y las emergencias.

Los estratos 1, 2 y 3 no tendrán un aporte adicional

El cambio de operador y la modernización tienen un esquema de aportes diferenciado. Los predios de estratos 1, 2 y 3 no pagarán una contribución adicional, excepto aquellos cuya base gravable supere las 20.000 UVT.

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Para los estratos 4 en adelante, el aporte aprobado por el Concejo de Bogotá estará asociado al impuesto predial y no al recibo de energía. En el caso del estrato 4, la tarifa será de aproximadamente $ 11.000 mensuales, de acuerdo con la información divulgada sobre el proceso.

La Uaesp supervisará el cumplimiento de las metas del nuevo sistema de alumbrado público (Uaesp)

Cabre precisar que el 1 de diciembre de 2026 el sistema continuará operando con normalidad. Desde esa fecha comenzará el relevo de la operación y el despliegue paulatino de cuadrillas y herramientas tecnológicas en los sectores priorizados de la ciudad.