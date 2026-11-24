Una decisión laboral ordena examinar las razones que rompieron la convivencia antes de negar la prestación tras la muerte del afiliado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Corte Suprema de Justicia estableció que una persona que abandona su hogar para escapar de la violencia intrafamiliar no pierde por ese hecho el derecho a la sustitución pensional.

La Sala de Casación Laboral fijó ese criterio en la Sentencia SL728-2026, que ordenó valorar las causas reales de la ruptura de la convivencia antes de resolver una reclamación económica tras la muerte del pensionado.

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La decisión parte de un caso en el que una mujer se separó de su esposo para proteger a una de sus hijas, que habría sido víctima de conductas de carácter sexual dentro del entorno familiar.

Años después, cuando el hombre murió, la falta de convivencia se convirtió en el argumento para cuestionar su acceso a la prestación.

La mujer había intentado defender a una de sus hijas de su pareja, por lo que se separó (Colprensa)

La ausencia de convivencia no puede evaluarse en forma aislada

La sustitución pensional permite que determinados familiares de una persona pensionada fallecida reciban la prestación que esta percibía.

En las controversias sobre cónyuges separados, uno de los elementos que suele examinarse es la convivencia; sin embargo, el alto tribunal precisó que ese requisito no puede aplicarse de forma automática cuando la separación estuvo motivada por circunstancias de violencia o riesgo.

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Según la sentencia, los jueces deben analizar si la interrupción de la vida en común obedeció a hechos ajenos a la voluntad de quien reclama. La Corte sostuvo que las razones que vuelven inviable la convivencia no se reducen a los supuestos previstos expresamente por la ley, pues cada proceso exige revisar el contexto familiar y las pruebas disponibles.

En el expediente, la conducta que generó la ruptura no estaba dirigida directamente contra la esposa, sino contra su hija. Para la corporación, ese elemento no elimina la relevancia de la situación. El peligro para un integrante del núcleo familiar puede hacer imposible continuar bajo el mismo techo y explicar la decisión de alejarse.

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Faiber Jiménez, abogado de familia del bufete Integrity Legal, señaló que el criterio evita que la búsqueda de protección se convierta en una sanción económica: “Esta decisión nos recuerda que el derecho no puede convertirse en una barrera para quienes buscan proteger su vida y la de sus familias”.

Además, reiteró que: “No es razonable exigirle a una persona que permanezca en un entorno de violencia para conservar una garantía económica. La justicia debe reconocer las circunstancias reales que motivaron la separación y evitar que las víctimas terminen siendo doblemente afectadas: primero por la violencia y después por la pérdida de sus derechos”.

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Las autoridades piden a las mujeres no permanecer en un entorno violento, solo por miedo a perder apoyo económico y derechos en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo ordenó reconocer la prestación a la cónyuge

La ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, fechada el 6 de mayo de 2026, resolvió parcialmente a favor de la reclamante. La Corte dispuso reconocerle la sustitución pensional de manera vitalicia y pagar las mesadas causadas desde septiembre de 2005 que no estuvieran prescritas, con la actualización correspondiente.

Del mismo modo, determinó que la participación de la mujer en la mesada llegará al 100% cuando los hijos del fallecido pierdan las condiciones legales para continuar como beneficiarios.

Así, la providencia aclara que la separación por sí misma no concede un derecho automático a la pensión. La persona interesada debe demostrar las circunstancias que llevaron al distanciamiento y el vínculo exigido para acceder a la prestación. Lo que cambia es el alcance del análisis: la falta de una residencia compartida al momento de la muerte no basta, por sí sola, para cerrar la discusión.

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Las mujeres tienen derechos que deben ser estudiados, aún más si se alejan de un entorno para preservar su integridad y la de sus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los testimonios familiares pueden ser decisivos en estos procesos

El pronunciamiento también se refiere a la valoración probatoria en asuntos ocurridos dentro del hogar, donde con frecuencia no existen documentos ni denuncias inmediatas.

Los testimonios de hijos e hijas que conocieron o presenciaron los hechos pueden aportar elementos para reconstruir las causas de la separación y establecer por qué la convivencia dejó de ser posible.

Con SL728-2026, la Corte Suprema de Justicia indicó que las autoridades y entidades que estudien solicitudes pensionales deberán revisar las particularidades de cada caso, bajo criterios de dignidad humana, protección familiar y perspectiva de género. La ausencia de convivencia deberá ser entendida a la luz de sus causas, especialmente cuando la decisión de salir del hogar respondió a la necesidad de proteger la integridad de una víctima o de sus hijos.

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