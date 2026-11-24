La Fiscalía General de la Nación ordenó una inspección en la Presidencia de la República por señalamientos de presunto narcotráfico contra Verónica Alcocer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la Nación ordenó una inspección en la Presidencia de la República dentro de la indagación abierta por denuncias de presunto tráfico de estupefacientes y armas que involucran a la exprimera dama Verónica Alcocer, a partir de las declaraciones de la exasesora presidencial Eva Ferrer.

La diligencia estará a cargo de fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, que buscan recaudar información y documentos para establecer si existen elementos que respalden las acusaciones sobre supuestos viajes oficiales hacia Venezuela con drogas y dinero en efectivo.

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La actuación judicial se suma a otras verificaciones que adelanta el ente acusador después de que Eva Ferrer entregara información sobre hechos que, según su versión, habrían ocurrido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La Fiscalía no ha informado la fecha exacta en la que se cumplirá la inspección ni el alcance de los documentos que revisará.

La revisión judicial se centrará en registros de Presidencia

La Fiscalía busca obtener elementos materiales probatorios que permitan aclarar los señalamientos relacionados con vuelos oficiales, desplazamientos internacionales y posibles registros administrativos de la Presidencia de la República.

Los fiscales revisarán manifiestos de vuelo, registros de equipaje y documentos oficiales en las oficinas del Dapre. (REUTERS/Luisa González)

La indagación está relacionada con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otras conductas que podrían ser evaluadas por los investigadores. Las diligencias en la Presidencia y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) tendrán el propósito de contrastar la información entregada por Ferrer.

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De acuerdo con las denuncias de la exfuncionaria, Alcocer habría viajado hacia Venezuela en aeronaves oficiales que estarían al servicio de la Presidencia. Ferrer sostuvo que esos vuelos pudieron utilizarse para trasladar sustancias ilícitas y que, en uno de los retornos, habrían ingresado a Colombia USD 2,5 millones (más de $9.000 millones) en efectivo.

Las autoridades deberán revisar si existen reportes de vuelos, manifiestos de pasajeros, registros de equipaje, protocolos de seguridad, comunicaciones internas u otros documentos que permitan verificar o descartar esa versión.

Eva Ferrer fue citada para ampliar su declaración

La diligencia en la que Eva Ferrer debía comparecer ante una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico fue aplazada. La nueva fecha quedó fijada para el lunes 7 de diciembre de 2026.

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La denuncia de Eva Ferrer sostiene que aeronaves oficiales movilizaron sustancias ilícitas y 2,5 millones de dólares en efectivo. (Composición fotográfica Canal Institucional-Verónica Alcocer/Facebook)

La exasesora presidencial deberá rendir declaración jurada sobre las acusaciones que presentó contra la exprimera dama y personas de su entorno. La Fiscalía espera que precise el origen de la información, los hechos concretos que conoce y la eventual existencia de elementos de respaldo.

Ferrer afirmó que habría fotografías de Alcocer al descender de una aeronave con maletas grises que, según su versión, contenían estupefacientes. También habló de posibles nexos de integrantes del círculo cercano de la entonces primera dama con el tráfico de armas.

La declaración de Ferrer será una pieza dentro de la etapa preliminar del proceso. En esa fase, la Fiscalía recopila información para definir si existen motivos que permitan abrir una investigación formal o si los datos reunidos no sustentan la continuidad de la actuación penal.

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Alcocer negó que hubiera transportado drogas o dinero

Verónica Alcocer rechazó los señalamientos hechos por Ferrer. La exprimera dama aseguró que viajó dos veces a Venezuela durante el mandato de Gustavo Petro y que ambas visitas tuvieron carácter protocolario, y negó haber transportado drogas, armas o dinero en aeronaves oficiales.

Verónica Alcocer rechazó las acusaciones y sostuvo que sus dos viajes a Venezuela tuvieron carácter protocolario. (@veronicalcocerg/Instagram)

Las acusaciones contra Alcocer surgieron después de una entrevista de Ferrer con Semana, en la que la exasesora relató supuestas irregularidades relacionadas con vuelos, manejo de recursos y relaciones de personas cercanas a la exesposa de Petro con empresarios y funcionarios.

La Fiscalía deberá establecer si los relatos entregados por Ferrer cuentan con documentos, registros oficiales, testimonios independientes o cualquier otro elemento que permita corroborarlos. Las denuncias, por sí solas, no implican una determinación de responsabilidad penal.

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La indagación por narcotráfico es distinta al expediente por tráfico de influencias

El proceso que dio lugar a la inspección en Presidencia no es el mismo que adelanta la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción por un presunto tráfico de influencias.

En ese segundo expediente, Ferrer ya rindió declaración desde Barcelona, España, en una diligencia virtual y reservada. En esa oportunidad aportó chats, videos, audios y fotografías que, según indicó, estaban relacionados con posibles favorecimientos a personas cercanas a Alcocer dentro de entidades públicas.

La indagación por narcotráfico avanza de forma independiente al expediente que investiga un presunto tráfico de influencias. (Sergio Acero / Colprensa)

La exasesora también hizo referencias a empresarios y figuras vinculadas al entorno político del gobierno, entre ellos Euclides Torres, Manel Grau, Danilo Romero y Ricardo Roa. Además, mencionó supuestas gestiones relacionadas con nombramientos, contratos y asuntos de Ecopetrol.

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La Fiscalía definirá nuevas diligencias después de recibir la declaración de Ferrer y analizar la información que recaude durante las inspecciones ordenadas en la Presidencia y el Dapre.