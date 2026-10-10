Irán mantiene su capacidad para fabricar misiles y drones y está en condiciones de reconstruir parte de su arsenal

Irán conserva fábricas para producir misiles y drones tras ocho meses de bombardeos de Estados Unidos e Israel. (EFE/Ebrahim Noroozi)

Guardar

Irán conserva fábricas de misiles y drones pese a ocho meses de bombardeos de Estados Unidos e Israel, según evaluaciones de funcionarios occidentales recogidas por Bloomberg. Esa capacidad le permitiría reponer parte de sus arsenales mientras el presidente Donald Trump posterga nuevos ataques antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Funcionarios occidentales que hablaron bajo condición de anonimato sostuvieron que Teherán aún puede fabricar armamento para reconstruir sus reservas. Uno de ellos aseguró que Irán mantiene existencias de misiles balísticos y de algunas armas antibuque, con capacidad para aumentar su número en poco tiempo.

PUBLICIDAD

La capacidad militar iraní tras los bombardeos

Irán preservó instalaciones para producir misiles y drones, por lo que todavía puede reconstituir sus fuerzas pese a la campaña aérea estadounidense-israelí. La evaluación contradice las afirmaciones de Trump y de su equipo sobre la destrucción de la capacidad militar iraní, y apunta a que Teherán conserva medios para responder si Washington retoma los ataques.

Un funcionario occidental afirmó a Bloomberg que Rusia también suministra misiles a Irán, en línea con otra valoración difundida en junio. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump había dicho a comienzos de año que el Ejército iraní estaba “totalmente destruido”. El 30 de septiembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Washington había eliminado la “capacidad industrial militar” de Irán y “toda su base de defensa”.

PUBLICIDAD

Las evaluaciones occidentales contradicen la versión de Washington sobre la destrucción de la capacidad militar de Teherán. (REUTERS/Dylan Martinez)

Un informe de Jim Lamson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e investigador visitante del King’s College London, señaló que la ofensiva aérea probablemente degradó de forma grave y duradera buena parte de la producción iraní de misiles previa a la guerra. Israel calculaba que Irán contaba con unos 2.500 misiles balísticos antes del conflicto, aunque se desconoce cuántos conserva.

Misiles antibuque y presión sobre el estrecho de Ormuz

Las evaluaciones occidentales indicaban todavía en junio que Irán conservaba cerca de tres cuartas partes de las municiones que tenía antes de la guerra. Un análisis de Bloomberg Economics basado en datos públicos estimó que el país lanzó más de 4.000 misiles de crucero Shahed propulsados por hélice y al menos 2.000 misiles balísticos desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero.

PUBLICIDAD

Rusia suministra misiles a Irán según los reportes de funcionarios occidentales. (Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

La pausa en los ataques estadounidenses dio a Irán margen para recuperar y reconstruir capacidades ante una próxima ronda de combates, dijo Becca Wasser, responsable de Defensa de Bloomberg Economics. La especialista consideró que el ciclo puede prolongar el conflicto sin que ninguna de las partes alcance una ventaja definida.

William Alberque, investigador principal del Pacific Forum, afirmó: “Probablemente hay menos material de alta gama disponible, pero han almacenado misiles de crucero para ellos y los hutíes durante años, y los han ocultado”. También estimó que “no hemos visto la punta del iceberg” en los ataques contra buques.

PUBLICIDAD

Irán atacó al menos 10 embarcaciones alrededor del estrecho de Ormuz durante la última semana, según la Marina británica. El costo de alquilar un petrolero subió a cerca de USD 1,2 millones diarios, frente a menos de USD 50.000 antes de la guerra, mientras el precio del petróleo superaba los USD 100 por barril.

Sidharth Kaushal, investigador principal del Real Instituto de Servicios Unidos, señaló que el mayor obstáculo para atacar buques comerciales es obtener datos de localización. Añadió que las reservas de misiles antibuque “probablemente siguen siendo grandes” porque son comparativamente fáciles de fabricar y las montañas del sur de Irán ofrecen refugios naturales frente a ataques aéreos.

PUBLICIDAD