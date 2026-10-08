El petróleo subió y se mantiene cerca de USD 105

El precio del barril de petróleo brent subió un 4,07% hasta situarse en 104,28 dólares. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

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El precio del petróleo brent subió con fuerza este jueves y los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron con resultados dispares, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre un posible ataque militar estadounidense contra Irán y por las interrupciones de producción provocadas por un huracán en el Golfo de México. El barril de brent para entrega en diciembre llegó a subir hasta los 105,6 dólares antes de perder impulso hacia el cierre de la tarde.

El crudo de referencia en Europa se apreció un 4,07%, el equivalente a más de cuatro dólares, hasta situarse en 104,28 dólares, tras tres jornadas con el precio prácticamente estancado en torno a los 100 dólares. La víspera había cerrado en 100,20 dólares en el Intercontinental Exchange. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, avanzó un 3,64% hasta 91,49 dólares.

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Qué provocó la escalada del precio del petróleo

El repunte del crudo se produjo después de que un informe periodístico apuntara a que la Casa Blanca habría solicitado al Pentágono planes para un eventual ataque a Irán antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. La información se dio en un contexto ya tensionado por ataques a cargueros en aguas del golfo Pérsico, frente a Qatar, y por ofensivas de los hutíes contra aeropuertos saudíes.

El organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO informó este jueves que varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar. Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates, explicó a la agencia AFP: “El mercado petrolero reacciona, por una parte, al recrudecimiento de los ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”.

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Lipow agregó que los datos de varios servicios de seguimiento indican una posible disminución del tráfico marítimo en la zona del estrecho. El analista señaló además que el mercado se inquieta por la postura de la Casa Blanca, ante las informaciones de prensa que mencionan la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses contra Irán antes de los comicios legislativos de noviembre.

Los ataques a buques cargueros cerca del estrecho de Ormuz y frente a Catar elevaron la tensión en la zona. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

El presidente Donald Trump salió al cruce de esas versiones y rechazó la posibilidad de una ofensiva militar inminente. En su plataforma Truth Social escribió: “Quiero dejar claro a todos que no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato”. El mandatario añadió, sin dar detalles: “Tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.

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El mensaje de Trump logró moderar momentáneamente la cotización. El brent, que había llegado a acercarse a los 106 dólares durante la mañana, retrocedió brevemente hacia los 103 dólares tras las declaraciones del presidente, antes de volver a subir.

Según Lipow, el mercado interpretó el mensaje presidencial de una manera particular: “El mercado interpreta ahora la situación como si fuera a atacar después” de la votación. Esa lectura explica por qué las palabras del jefe de Estado no lograron calmar de forma duradera los precios.

Un huracán en el Golfo de México paralizó más de 510.000 barriles diarios de la producción petrolera estadounidense. (EFE/Luis Tejido)

A las tensiones en Oriente Medio se sumó otro factor de presión sobre la oferta. Un huracán en el Golfo de México obligó a interrumpir la producción de más de 510.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la capacidad de esa región, uno de los principales polos productores de crudo en Estados Unidos.

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Cómo reaccionaron los mercados financieros en Estados Unidos

El salto del brent trasladó presión a las acciones estadounidenses. El S&P 500 cayó 0,5% por segunda jornada consecutiva, después de haber marcado un máximo histórico, mientras que el Dow Jones Industrial Average sumó 51,77 puntos, un 0,1%, hasta 51.231,64 unidades. El Nasdaq composite retrocedió 1,3%, hasta 27.193,34 puntos, arrastrado por las acciones tecnológicas.

El S&P 500 perdió 36,41 puntos para cerrar en 7.765,36. Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial sufrieron caídas pronunciadas pese a reportar resultados sólidos. Nvidia, la mayor empresa por valor bursátil de Wall Street, bajó 2,9%, y se convirtió en el mayor lastre para el índice S&P 500 aunque otras compañías registraron pérdidas más abultadas.

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Broadcom cayó 4,3% y Micron Technology se desplomó 4,8%. Las pérdidas se produjeron pese a que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), considerada un indicador del sector de los semiconductores, reportó un crecimiento en septiembre que sugería ingresos superiores a las expectativas de los analistas para el último trimestre. Aun así, la acción de TSMC que cotiza en Estados Unidos cayó 3%.

En el lado positivo, PepsiCo subió 3,7% después de que la compañía de bebidas y aperitivos reportara ganancias e ingresos trimestrales superiores a lo esperado por los analistas, impulsados en parte por su desempeño fuera de América del Norte.

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El mercado de bonos registró movimientos bruscos

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también mostraron oscilaciones pronunciadas durante la jornada. El rendimiento del bono a 10 años subió inicialmente junto con el petróleo, de 5,28% el miércoles por la noche a 5,35% en la madrugada del jueves, pero luego cayó hasta 5,23%.

El retroceso se produjo después de que el Gobierno estadounidense informara que colocó 22.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 30 años en una subasta con un rendimiento máximo inferior al 5,62%. Eso ayudó a que el rendimiento del bono a 30 años bajara a 5,60% desde el 5,73% registrado en la jornada matutina.

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Un día antes, una subasta de bonos del Tesoro a 10 años también había contribuido a reducir los rendimientos. La fuerte demanda registrada mostró que los inversores siguen dispuestos a comprar deuda del Gobierno estadounidense, pese a que sus precios cayeron de forma marcada este año por preocupaciones vinculadas a la inflación elevada y la carga de deuda pública.

Tony Miano, analista de estrategia global de inversión en Wells Fargo Investment Institute, sostuvo: “Los rendimientos más altos del Tesoro estadounidense están empezando a generar su propia demanda, los compradores aparecen al precio adecuado”. El alivio en los rendimientos permitió que la mayoría de las acciones estadounidenses subieran, incluidas dos de cada tres compañías del índice S&P 500.

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Las bolsas asiáticas y europeas cerraron en baja

El impacto de la tensión geopolítica y energética se extendió a los mercados bursátiles de Asia. En Corea del Sur, las acciones de Samsung Electronics cayeron 2,4% y arrastraron al índice Kospi, que retrocedió 2,6%. La compañía tecnológica había informado que su beneficio operativo del último trimestre probablemente se disparó hasta 107,4 billones de wones surcoreanos, unos 80.000 millones de dólares, frente a los 12,17 billones de wones del año anterior, cifra que de todas formas no alcanzó para satisfacer a los inversores.

En el resto de los mercados bursátiles, los índices cayeron en buena parte de Asia y Europa durante la jornada.