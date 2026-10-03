Toro Fernández transformó una promesa en el recuerdo más feliz de un joven aficionado de Cruz Azul

El jugador del equipo Cruz Azul celebra con los dedos cruzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La afición de Cruz Azul se conmovió por la historia de Ricky, un pequeño aficionado de 15 años que tenía un último deseo antes de recibir cuidados paliativos: visitar las instalaciones de La Noria para ver un entrenamiento del vigente campeón de la Liga Mx y, sobre todo, estar junto a su ídolo, el uruguayo, Gabriel Toro Fernández.

A través de un video difundido por la página oficial de la ambulancia de los deseos, se observa a Ricky en camilla camino al Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul para conocer al Toro Fernández, quien le regaló su playera firmada y le hizo una promesa que cumpliría días después en el estadio Azteca.

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Ricky le pidió a Gabriel Fernández si le podría dedicar un gol en su siguiente partido de futbol, eso el 22 de septiembre rumbo al duelo de la jornada 10 ante los Diablos Rojos del Toluca FC en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Gabriel Fernández sabía que un regaló con dedicatoria especial le cambiaría la vida al joven Ricky, después de estar agradecido con todos los que hicieron posible su visita en La Noria para convivir con los futbolistas de la Máquina y especialmente con el Toro Fernández.

Le pidió al jugador que le dedique un gol antes de entrar a cuidados paliativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Quería decirte que me dedicaras un gol”, le pidió Ricky al Toro Fernández mientras las lágrimas corrían por su rostro. “Te prometo que si llego hacer un gol, te dedico el festejo para que estés ahí pendiente. Nos alegra que estás acá con nosotros, , respondió el jugador de Cruz Azul.

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Para que Ricky supiera que el Toro Fernández le dedicó un gol, el uruguayo manejo sus dedos: pulgar e índice para formar la letra R que recordaría a Ricky, quien debe estar muy contento y agradecido con el delantero, con el Cruz Azul y con la gente que le permitió conocer a su más grande ídolo y al equipo de sus amores.

El momento que tocó los corazones del público llegó cuatro días después de la visita de Ricky al Centro de alto Rendimiento Cruz Azul. El sábado 26 de septiembre, en el duelo frente a los Diablos Rojos del Toluca FC el Toro Fernández se levantó por los aires para marcar de cabeza y festejar el gol por su fan número 1.

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Le dedicó el gol a Ricky, aficionado de 15 años que le pidió que le dedicara su gol (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Gracias Toro (Fernández) por ser parte de su sueño y regalarle un recuerdo para toda la vida”, agradecieron al jugador de Cruz Azul que cada día se transforma en un ejemplo para la posteridad y se abre paso a un lugar entre los futbolistas que se entregaron por la camiseta de la Máquina Cementera.

Gabriel Mathias Fernández marcha como el goleador del Club de Futbol Cruz Azul en este torneo Apertura 2026 de la Liga Mx con cuatro goles en diez jornadas. Su próxima cita será contra su exequipo, los Pumas de la UNAM, el domingo 11 de octubre en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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¿Quién es Gabriel Fernández, futbolista que se robó el corazón de la afición de Cruz Azul?

Afiicionados de Cruz Azul celebran el gol anotado por Gabriel Fernández en el partido que su club empató ante Toluca en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Gabriel Toro Fernández es un futbolista uruguayo, nacido en Montevideo el 13 de mayo de 1994. Juega como delantero centro, mide 1.86 metros y se caracteriza por su juego físico, remate de cabeza y presencia en el área.

Su carrera incluye pasos por Defensor Sporting, Cerro Largo, Racing de Montevideo y Peñarol, club con el que ganó títulos en Uruguay. También tuvo experiencia en España con Celta de Vigo y Real Zaragoza.

En la Liga Mx jugó con FC Juárez y Pumas de la UNAM antes de llegar al Club de Futbol Cruz Azul. Llegó a La Máquina a finales de 2023 y en febrero de 2024 sufrió una lesión de ligamentos de rodilla que lo alejó varios meses de las canchas.

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El uruguayo festejó con el pequeño de 15 años. REUTERS/Eloisa Sánchez

Se coronó campeón con Cruz Azul en el Clausura 2026 y ha conquistado así Liga MX, la Copa de Campeones de Concacaf y el Campeón de Campeones, Su contrato terminaría el 31 de diciembre de 2026 y su renovación seguía sin confirmarse hasta los últimos reportes.