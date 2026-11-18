El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no aspira a convertirse en presidente del Gobierno “a cualquier precio” (El Sentido De La Birra)

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no aspira a convertirse en presidente del Gobierno “a cualquier precio”, pero que Vox no le ha trasladado hasta el momento ninguna condición que considere inasumible.

Así lo ha expresado este miércoles en una entrevista en el pódcast El sentido de la birra, en la que el candidato popular ha repasado los principales ejes de un hipotético pacto de gobierno de su partido con Vox, medidas de vivienda, el futuro de derechos sociales y la gestión de la dana de Valencia.

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Feijóo propone poner a la gente en paro a construir viviendas

Feijóo ha insistido en la necesidad de construir un millón de viviendas durante su legislatura y, ante la pregunta de dónde saldría la mano de obra necesaria, ha apuntado a las listas de desempleo. “Tenemos tres millones de parados. ¿Es probable que en tres millones de parados no tengamos ninguna mano de obra?”, ha dicho. Ha vinculado, además, la escasez de profesionales del sector a la crisis inmobiliaria, por la cual albañiles, soldadores y fontaneros “se reciclaron y se fueron a otros oficios”. “Hay que recuperarles”, ha dicho. En términos concretos, ha propuesto elevar la construcción anual desde las cerca de 90.000 viviendas actuales hasta 250.000, con el objetivo de reducir el déficit habitacional que el Banco de España cifra entre 800.000 y un millón de viviendas.

Feijóo atribuye la falta de profesionales a la caída de la actividad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Llevamos mucho tiempo sin hacer viviendas”, ha afirmado, antes de referirse a quienes abandonaron el sector: “La gente que era albañil o la gente que era soldador o que era fontanero, era pladurista, pues vio que no se hacían viviendas, que se cayó la burbuja inmobiliaria, que estuvimos seis, siete, ocho años sin construir y, por tanto, se recicló y se fue a otros oficios”.

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Su propuesta pasa por reincorporar a parte de esos trabajadores y complementar la demanda con migración contratada desde los países de origen. “Tenemos una potencialidad de atracción de migración regulada”, ha dicho. El dirigente popular ha recordado que las personas migrantes que entran en España con un contrato de trabajo obtienen un permiso de residencia. “Si viene un albañil peruano, este señor tiene un permiso de residencia”, ha señalado. “Tú le dices a las empresas que vamos a construir doscientas cincuenta mil viviendas al año (...) no te preocupes, que aparecerá mano de obra, la irán a buscar, la seleccionarán”, ha asegurado rotundamente.

Feijóo habla de vivienda, el pacto con Vox y la derechos sociales en ‘El sentido de la birra’ (El sentido de la birra)

Ha planteado además una ley contra la okupación ilegal para recuperar entre 300.000 y 400.000 inmuebles que, según dice, habrían salido del mercado del alquiler, aunque ese dato corresponde en realidad a la caída de anuncios de alquiler de larga estancia publicados en Idealista entre 2018 y 2025, y no mide de forma directa cuántas viviendas han retirado efectivamente sus propietarios.

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Entre otras medidas, ha propuesto un plazo máximo de 90 días para que los ayuntamientos resuelvan licencias de construcción, con silencio administrativo positivo, y la reforma de la ley de propiedad horizontal para permitir dividir viviendas grandes en dos unidades. En el terreno fiscal, ha anunciado una rebaja del 60% en los impuestos a la compra de primera vivienda para menores de 35 años, con el IVA reducido del 10% al 4% y la exención del impuesto notarial en el momento de la compra.

Sobre inmigración, Feijóo ha rechazado una regularización a gran escala, pero “la regularización caso a caso es otra cosa”. Para ilustrarlo, ha contado la anécdota de un taxista que le explicó las dificultades para regularizar su situación tras llevar tiempo trabajando sin papeles. “¿Usted sabe que se puede meter en un follón si usted tiene un accidente?”, le dijo Feijóo, y le aconsejó actuar cuanto antes: “Vaya usted y diga que quiere regularizarse y diga que este señor le ha contratado el taxi, que lleva tres años trabajando en un taxi”.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "Para mí España en este momento es mi único mandamiento, tengo que conseguir un cambio político en mi país."

No descarta una “derogación total o parcial” de la eutanasia

El dirigente gallego ha garantizado que, si llega a La Moncloa, el derecho al aborto y las leyes de protección al colectivo LGTBI quedarán blindadas y que “no va a haber ningún retroceso”. Sobre estos últimos, los da por “superados” en los pactos ya firmados con Vox, aunque ha confirmado su voto en contra de la ley trans, al defender que el cambio de género en el registro civil exija un expediente médico y psicológico previo.

En materia de eutanasia, ha admitido que el PP plantea una “derogación total o parcial” y ha propuesto reforzar antes los cuidados paliativos. Sobre el aborto, ha asegurado que una mujer podrá seguir interrumpiendo su embarazo dentro de la legalidad vigente, pese a su apuesta paralela por reforzar las ayudas a la maternidad.

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Feijóo ha defendido los acuerdos de gobierno que su partido mantiene con Vox en cuatro comunidades autónomas y ha sostenido que en esos territorios no se ha planteado nada que resulte inasumible. “Y cuando lo ha planteado dijimos, no es legal y si no es legal, nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley”, ha explicado, antes de subrayar que ha mantenido con Santiago Abascal conversaciones “fluidas”, en especial durante el último año. “No quiero ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio”, ha recalcado.

Feijóo no descarta una “derogación total o parcial” de la eutanasia (El Sentido De La Birra)

Feijóo evita pronunciarse sobre la posición de Vox respecto al franquismo

La conversación ha derivado también hacia el pasado franquista, cuando Moya ha preguntado a Feijóo si le incomoda compartir Ejecutivo con dirigentes que no lo han condenado, en alusión a Abascal. El candidato no ha respondido y ha acusado al PSOE de “instrumentalizar” ese periodo histórico en momentos de crisis política.

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El entrevistador le ha recordado entonces unas declaraciones de 2023 en las que el propio Feijóo afirmaba que quien negara que el franquismo fue una dictadura fascista y que ETA fue una organización terrorista “tenía un problema”, y le ha preguntado si aplicaba ese mismo criterio a Vox.

Feijóo ha vuelto a esquivar la cuestión y ha descrito a Abascal como víctima de “la persecución del fascismo”, en alusión a ETA. Moya le ha objetado la comparación: ETA no era fascismo, sino terrorismo. Feijóo ha insistido: “ETA es fascismo puro, que además es terrorismo”. Moya ha recordado que el fascismo responde a unas características políticas concretas que no coinciden con las de ETA, un grupo armado independentista.

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Feijóo ha preguntado entonces si el fascismo “no habla de izquierdas y de derechas”, a lo que Moya ha respondido que se define por el totalitarismo, el control del Estado sobre la sociedad, algo que ETA nunca ejerció “al no ser un Estado ETA”. Feijóo ha preguntado a continuación qué es el estalinismo, si no fascismo. “Es comunismo”, ha contestado Moya. Feijóo ha descrito entonces el estalinismo como un régimen sin libertades que encarcela y asesina a su propia gente, a lo que Moya ha replicado que eso es totalitarismo y Feijóo que “eso de que de izquierdas es estalinismo o no sé qué, a mí me da exactamente igual”.